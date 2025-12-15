بازار طلا و سکه و ارز در حالی معاملات امروز را آغاز می‌کند که دلار آزاد در پشت‌خطی با رکورد تاریخی جدید به ۱۳۱ هزار و ۱۶۰ تومان رسید. همچنین، قیمت سکه امامی نیز با صعود چشمگیر به کانال ۱۴۰ میلیون تومان وارد شده است. تحلیلگران بر این باورند که این نوسانات ناشی از ادامه فشارهای افزایشی در بازار دلار و طلا است که چشم‌انداز صعودی برای قیمت‌ها در کوتاه‌مدت به دنبال دارد.

بازار طلا و سکه و ارز در حالی معاملات امروز را آغاز می‌کند که روز یکشنبه، قیمت دلار با دخالت بازارساز و گپ منفی وارد کانال ۱۲۷ هزار تومان شد و از ورود به کانال ۱۲۹ هزار تومانی بازماند. با این حال، بررسی میدانی بازار ارز نشان می‌دهد که فعالان بازار این کاهش را موقتی ارزیابی می‌کنند و همچنان چشم‌انداز کوتاه‌مدت قیمت دلار را صعودی می‌دانند. قیمت دلار در دومین روز هفته با کاهش به ۱۲۷ هزار و ۶۲۰ تومان رسید و در میانه روز وارد کانال ۱۲۸ هزار تومان شد، و در نرخ ۱۲۸ هزار و ۳۹۰ تومان بسته شد.

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز؛ تحلیلگران بازار ارزبر این باورند که کاهش قیمت دلار بیش از آنکه نشان‌دهنده تغییر روند باشد، ناشی از فشار عرضه در بازار است. مداخلات بازارساز و افزایش عرضه ارز در بازار آزاد عامل کاهش محدود قیمت‌ها بوده است. در حال حاضر، انتظار می‌رود که در صورت تداوم عرضه و عدم تغییر سیاست‌های بانک مرکزی، قیمت دلار در روز دوشنبه به سمت ۱۳۰ هزار تومان حرکت کند و احتمال بازگشت به کانال ۱۳۱ هزار تومان وجود دارد. همچنین، در معاملات پشت‌خطی، دلار آزاد با افزایش دو کاناله به ۱۳۱ هزار و ۱۶۰ تومان رسید که اگر این قیمت در بازار آزاد تثبیت شود، رکورد تاریخی جدیدی به ثبت خواهد رسید.

قیمت طلا و سکه: نوسانات دوگانه و چشم‌انداز صعودی در بازار داخلی

بازار طلا و سکه در روز یکشنبه با نوسانات دوگانه‌ای مواجه بود. قیمت سکه‌های سنگین با عقب‌نشینی محدودی مواجه شدند، در حالی که ربع سکه و سکه گرمی با افزایش قیمت‌ها رکوردهای جدیدی ثبت کردند. قیمت طلا نیز با نوسان‌هایی همراه بود و مثقال طلا به کانال 58 میلیون تومان نزدیک شد. در ابتدا، قیمت‌ها در بازار طلا و سکه با گپ منفی در طلای آبشده، سکه امامی و طلای 18 عیار آغاز شد. این گپ‌ها بین 179 هزار تومان تا یک میلیون و 300 هزار تومان متغیر بود. با این حال، در نیمه دوم روز، بازار روند صعودی را آغاز کرد و قیمت‌ها به سطوح پایانی روز گذشته برگشتند.

در این بین، نیم‌سکه و ربع‌سکه در ساعت پایانی معاملات توانستند رکوردهای جدیدی را ثبت کنند؛ به طوری که نیم‌سکه به 75 میلیون و 300 هزار تومان و ربع‌سکه به 43 میلیون و 100 هزار تومان رسید. تحلیلگران بازار طلا و سکه معتقدند که نوسانات روز یکشنبه به دلیل چند عامل تاثیرگذار از جمله کنترل مقطعی قیمت دلار توسط بازارساز، افزایش تقاضا در قطعات کوچک‌تر سکه و ثابت ماندن اونس جهانی طلا در سطح 4302 دلار بوده است. این عوامل سبب شده‌اند که بازار به طور کلی روندی نامتوازن داشته باشد و تقاضای احتیاطی در بازار احساس شود.

طلای جهانی و بازار داخلی: نوسانات مثبت و رکوردزنی قیمت‌ها

در حالی که بازارهای جهانی به دلیل تعطیلات آخر هفته فعالیت نداشتند، قیمت طلای جهانی بامداد امروز با گپ مثبت بازگشایی شد و تا نرخ 4329 دلار بالا رفت. در حال حاضر، قیمت طلای جهانی در حدود 4325 دلار قرار دارد که نشان‌دهنده تثبیت قیمت‌ها در سطوح بالاست. این شرایط در بازار داخلی نیز تأثیرگذار بوده و قیمت‌های طلا و سکه در معاملات پشت‌خطی با افزایش قابل توجهی همراه شده است.

به طور مشخص، طلای آبشده در حال حاضر در محدوده کف کانال 59 میلیون تومان و طلای 18 عیار در کانال 13 میلیون و 600 هزار تومان قرار دارد. سکه امامی نیز به کانال 140 میلیون تومان صعود کرده است که این نرخ‌ها رکورد تاریخی جدیدی در بازار به شمار می‌روند اگر امروز نیز با شروع معاملات در این نرخ باشند.

تحلیلگران بازار طلا و سکه بر این باورند که این افزایش قیمت‌ها در پی عوامل داخلی و خارجی به ویژه نوسانات ارز و تثبیت نرخ طلای جهانی در سطوح بالا، ادامه خواهد داشت. اگر نرخ طلای جهانی و قیمت دلار در بازار داخلی همچنان در سطوح فعلی باقی بماند، احتمال ادامه روند افزایشی در بازار طلا و سکه وجود دارد. در این شرایط، بازار ممکن است شاهد ثبت رکوردهای جدید دیگری نیز باشد.

چشم‌انداز نوسانات و تاثیرات سیاست‌های اقتصادی

با توجه به تحولات اخیر در بازار ارز و طلا، به نظر می‌رسد که روند نوسانی در بازار سکه و طلا همچنان ادامه داشته باشد. در حالی که قیمت دلار تحت تأثیر مداخلات بازارساز و سیاست‌های بانک مرکزی کاهش داشته، چشم‌انداز کوتاه‌مدت همچنان صعودی است. از سوی دیگر، با توجه به ثبات نسبی در اونس جهانی طلا و افزایش تقاضا در بازار داخلی، قیمت طلا و سکه احتمالاً در کوتاه‌مدت روند افزایشی را تجربه خواهند کرد. سرمایه‌گذاران باید همچنان به تحولات جهانی و سیاست‌های اقتصادی داخلی توجه داشته باشند تا بتوانند تصمیمات به‌موقع و هوشمندانه‌ای اتخاذ کنند.

پیش‌بینی روند صعودی دلار آزاد

روز یکشنبه قیمت دلار آزاد معاملات را با گپ منفی 1630 تومانی دو کانال پایین‌تر در نرخ 127 هزار و 620 تومان بازگشایی کرد و با افزایش وارد کانال 128 هزار تومان شد و تا 128 هزار و 770 تومان پیش رفت و در پایان روی رقم 128 هزار و 390 تومان قرار گرفت.

با توجه به نوسانات اخیر قیمت دلار آزاد، تحلیلگران اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که روند قیمت دلار در هفته‌های آینده همچنان تحت تاثیر تقاضای بازار و عوامل سیاسی قرار خواهد گرفت. در حال حاضر، دلار آزاد در حال حاضر در محدوده 131 هزار و 160 تومان در معاملات پشت‌خطی قرار دارد که نشان‌دهنده فشار افزایشی در بازار است. از نظر فنی، قیمت دلار در کوتاه‌مدت ممکن است با مقاومت‌هایی در سطح 132 هزار تومان روبه‌رو شود که در صورت عبور از این سطح، احتمال حرکت به سمت 135 هزار تومان وجود دارد.

در سمت دیگر، تحلیلگران بر این باورند که در صورتی که قیمت دلار نتواند سطوح مقاومتی را پشت سر بگذارد، احتمال کاهش قیمت و بازگشت به محدوده‌های حمایتی در نزدیکی 128 هزار تومان وجود دارد. این سطح حمایتی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا شکست آن می‌تواند منجر به افت بیشتر قیمت‌ها و ورود به کانال‌های پایین‌تر شود. به ویژه، اگر حمایت‌های 127 هزار و 500 تومان حفظ شود، احتمال بازگشت مجدد به سمت سطوح بالاتر وجود دارد.

در مجموع، با توجه به تحولات اخیر و فشارهای افزایشی در بازار، چشم‌انداز قیمت دلار آزاد به شدت وابسته به توانایی آن در حفظ سطوح مقاومتی و حمایتی خود است. تحلیلگران توصیه می‌کنند که بازار به دقت وضعیت تقاضا و تحولات اقتصادی را دنبال کند تا بتواند به درستی نسبت به نوسانات پیش‌رو واکنش نشان دهد.

قیمت طلای جهانی در آستانه عبور از ۴۳۳۰ دلار؛ چشم‌انداز صعودی یا اصلاحی؟

قیمت طلای جهانی که روز شنبه و یکشنبه به دلیل تعطیلات آخر هفته جهانی در نرخ 4300 دلار ثابت بود؛ بامداد امروز با گپ مثبت بازگشایی کرد و تا نرخ 4329 دلار افزایش یافت و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 4325 دلار در معامله بود.

با توجه به تحولات اخیر در بازار جهانی طلا، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که روند قیمت این فلز گرانبها در روزهای آینده تحت تاثیر عوامل متعددی قرار خواهد گرفت. قیمت طلا که در ابتدای هفته ثابت بود، در روزهای اخیر شاهد گپ مثبت بوده و در حال حاضر در سطح 4325 دلار معامله می‌شود. برخی تحلیلگران بر این باورند که در صورتی که قیمت طلا بتواند از سطح 4330 دلار عبور کند، امکان ادامه روند صعودی و رسیدن به محدوده‌های بالاتر همچون 4350 دلار وجود خواهد داشت. این سطوح مقاومتی می‌توانند به عنوان نقاط حساس برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران در بازار طلا عمل کنند.

در عین حال، سطح 4300 دلار به عنوان حمایت کوتاه‌مدت برای قیمت طلا شناخته می‌شود. در صورتی که قیمت طلا به این سطح نزدیک شود و نتواند آن را حفظ کند، احتمال کاهش قیمت‌ها تا 4280 دلار یا حتی پایین‌تر وجود خواهد داشت. تحلیلگران معتقدند که شکست این سطح حمایتی می‌تواند فشارهای کاهشی بیشتری را به بازار تحمیل کند و موجب اصلاح در روند صعودی اخیر شود.

در مجموع، روند قیمت طلای جهانی به شدت به تحولات اقتصادی و سیاسی جهانی وابسته است. تغییرات در نرخ بهره، وضعیت اقتصادی ایالات متحده، و نوسانات ارزش دلار می‌توانند بر قیمت طلا تاثیرگذار باشند. بنابراین، انتظار می‌رود که قیمت طلا در هفته‌های آینده نوسانات محدوده‌های حمایتی و مقاومتی خود را تجربه کند و به طور کلی، روند صعودی همچنان محتمل به نظر می‌رسد، مشروط بر اینکه سطوح مقاومتی حفظ شوند و تقاضای جهانی برای طلا ادامه یابد.

طلای آبشده؛ آیا مقاومت ۶۰ میلیون تومانی شکسته خواهد شد؟

روز گذشته قیمت طلای آبشده معاملات امروز را با گپ منفی 775 هزار تومانی در نرخ 57 میلیون و 225 هزار تومان بازگشایی کرد و با کاهش تا نرخ 57 هزار و 65 هزار تومان پایین آمد و سپس با تغییر روند صعودی شد و پله به پله تا نرخ 57 میلیون و 980 هزار تومان بالا رفت و سپس با کاهش در نرخ 57 میلیون و 895 هزار تومان بسته شد. طلای آبشده در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 59 میلیون و 40 هزار تومان قرار دارد.

با توجه به تغییرات اخیر در بازار طلای آبشده، تحلیلگران فنی پیش‌بینی می‌کنند که قیمت این فلز گرانبها همچنان تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار خواهد داشت. قیمت طلای آبشده که روز گذشته با گپ منفی 775 هزار تومانی آغاز شد و تا 57 میلیون و 65 هزار تومان کاهش یافت، در نهایت با تغییر روند به صعودی رسید و تا سطح 57 میلیون و 980 هزار تومان افزایش یافت. در حال حاضر، قیمت در محدوده 59 میلیون و 40 هزار تومان قرار دارد. در صورت ادامه روند افزایشی، تحلیلگران سطح مقاومتی اول را در 60 میلیون تومان و بعد از آن در 61 میلیون و 200 هزار تومان پیش‌بینی می‌کنند.

در مقابل، سطح حمایتی مهم برای طلای آبشده در حال حاضر در حدود 57 میلیون و 500 هزار تومان قرار دارد. این سطح حمایتی به عنوان نقطه‌ای حیاتی برای حفظ روند صعودی تلقی می‌شود و در صورت شکست آن، احتمال کاهش بیشتر قیمت تا سطح 56 میلیون و 800 هزار تومان وجود دارد. تحلیلگران بر این باورند که اگر قیمت در این سطوح حمایتی تثبیت نشود، بازار ممکن است شاهد نوسانات بیشتری در جهت کاهش باشد.

در نهایت، به نظر می‌رسد که بازار طلای آبشده در شرایط فعلی بین سطوح حمایتی و مقاومتی در حال نوسان است. برای ادامه روند صعودی، نیاز به عبور از مقاومت‌های ذکر شده و حفظ سطوح حمایتی قوی است. به‌ویژه که تحولات اقتصادی و سیاسی داخلی و جهانی می‌توانند تأثیر زیادی بر روند قیمت‌ها داشته باشند و تغییرات در نرخ ارز، تورم و تقاضای بازار می‌تواند به عنوان عوامل اصلی در تعیین مسیر آینده طلا نقش داشته باشد.

صعود پشت خطی طلای ۱۸عیار تا محدوده ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای 18عیار معاملات خود را با گپ منفی 179 هزار تومانی یک کانال پایین تر در نرخ 13 میلیون و 210 هزار تومان آغاز کرد و با کاهش تا نرخ 13 میلیون و 181 هزار تومان پایین آمد و سپس با تغییر روند صعودی شد و تا نرخ 13 میلیون و 381 هزار تومان بالا رفت و سپس با کاهش در نرخ 13 میلیون و 365 هزار تومان قرار گرفت. طلای 18 عیار در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 13 میلیون و 629 هزار تومان قرار دارد.

با توجه به روند اخیر قیمت طلای 18عیار، تحلیلگران فنی پیش‌بینی می‌کنند که این فلز گرانبها در کوتاه‌مدت در یک محدوده نوسانی قرار خواهد گرفت. پس از آغاز معاملات با گپ منفی 179 هزار تومانی، قیمت در ابتدا به 13 میلیون و 181 هزار تومان کاهش یافت، اما با تغییر روند به صعودی، توانست تا 13 میلیون و 381 هزار تومان پیش رود. در حال حاضر، قیمت در حدود 13 میلیون و 629 هزار تومان قرار دارد. تحلیلگران معتقدند که اگر قیمت طلا از 13 میلیون و 650 هزار تومان عبور کند، احتمال ادامه روند صعودی تا 13 میلیون و 900 هزار تومان وجود خواهد داشت. این سطح مقاومتی می‌تواند نشانه‌ای از آغاز حرکت‌های افزایشی در بازار باشد.

در مقابل، سطح حمایتی اصلی برای طلای 18عیار در حدود 13 میلیون و 180 هزار تومان قرار دارد. این سطح حمایتی می‌تواند به عنوان نقطه‌ای کلیدی برای حفظ روند صعودی بازار عمل کند. در صورتی که قیمت نتواند این سطح حمایتی را حفظ کند، احتمال کاهش قیمت‌ها به سمت 13 میلیون تومان و حتی 12 میلیون و 800 هزار تومان وجود دارد. تحلیلگران بر این باورند که شکست این حمایت‌ها می‌تواند منجر به نوسانات نزولی بیشتر در بازار طلا شود.

در مجموع، چشم‌انداز قیمت طلای 18عیار به شدت وابسته به حفظ سطوح حمایتی و عبور از مقاومتی‌های کلیدی است. اگر قیمت در این محدوده‌ها تثبیت شود، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد، اما برای تغییر روند کلی، نیاز به شکستن سطوح قیمتی فعلی و ثبت قیمت‌های جدید است. بازار طلا همچنان تحت تاثیر عوامل داخلی و جهانی قرار دارد و تغییرات در سیاست‌های اقتصادی و تقاضای بازار می‌تواند تأثیر زیادی بر روند قیمت‌ها داشته باشد.

سکه امامی در آستانه ۱۴۱ میلیون تومان

روز یکشنبه قیمت سکه امامی معاملات را با گپ منفی یک میلیون و 300 هزار تومانی یک کانال پایین تر در نرخ 137 میلیون و 600 هزار تومان آغاز کرد و در میانه روز در کف کانال 138 میلیون تومان قرار گرفت و سپس با کمی عقب‌نشینی تا نرخ 137 میلیون و 800 هزار تومان پایین آمد و در نیمه دوم روز با روند صعودی تا نرخ 138 هزار و 800 تومان بالا رفت و در نهایت در میانه این کانال در نرخ 138 میلیون و 500 هزار تومان بسته شد. سکه امامی در لخظه نگارش این گزارش در نرخ 140 میلیون و 700 هزار تومان قرار دارد.

با توجه به تحلیل‌های فنی اخیر، روند قیمت سکه امامی در کوتاه‌مدت به نظر در حال حرکت در یک کانال صعودی است. پس از گپ منفی یک میلیون و 300 هزار تومانی که قیمت سکه را به 137 میلیون و 600 هزار تومان رساند، بازار توانست با تغییر روند به صعودی، قیمت‌ها را به 138 میلیون و 800 هزار تومان برساند و در نهایت در محدوده 138 میلیون و 500 هزار تومان بسته شود. در حال حاضر، قیمت سکه امامی به 140 میلیون و 700 هزار تومان رسیده است. تحلیلگران فنی بر این باورند که در صورتی که سکه امامی بتواند از سطح مقاومتی 141 میلیون و 500 هزار تومان عبور کند، احتمال ادامه روند صعودی تا 145 میلیون تومان وجود خواهد داشت.

در سمت دیگر، حمایت‌های مهم برای قیمت سکه امامی در سطح 137 میلیون و 500 هزار تومان و 137 میلیون تومان قرار دارند. این سطوح حمایتی می‌توانند به عنوان نقاطی مهم برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت‌ها عمل کنند. در صورت شکست این حمایت‌ها، احتمال کاهش قیمت‌ها به سمت 136 میلیون و 500 هزار تومان و حتی 135 میلیون تومان وجود دارد. تحلیلگران تاکید دارند که حفظ این سطوح حمایتی برای تداوم روند صعودی ضروری است.

در مجموع، با توجه به تحلیل‌های فنی، روند کوتاه‌مدت قیمت سکه امامی تحت تاثیر نوسانات میانگین در یک کانال صعودی قرار دارد. عبور از سطوح مقاومتی کلیدی می‌تواند فشار خرید بیشتری در بازار ایجاد کند و قیمت را به سمت سطوح بالاتر هدایت کند. از طرف دیگر، در صورت شکست حمایت‌ها، ممکن است بازار شاهد اصلاحات قیمتی باشد. در مجموع، توجه به این سطوح حمایتی و مقاومتی می‌تواند برای معامله‌گران نقش حیاتی در اتخاذ استراتژی‌های مناسب ایفا کند.

قیمت نیم‌سکه و ربع سکه

قیمت نیم سکه معاملات خود را با گپ مثبت 400 هزار تومانی در نرخ 74 میلیون و 900 هزار تومان استارت زد و با افزایش وارد کانال 75 هزار تومان شد و تا نرخ 75 میلیون و 300 هزار تومان بالا رفت و در نهایت با کاهش در کف کانال 75 میلیون تومان بسته شد.

قیمت ربع سکه معاملات خود را بدون تغییر نسبت به روز گذشته در نرخ 42 میلیون و 500 هزار تومان بازگشایی کرد و با روند صعودی وارد یک کانال بالاتر شد و در نهایت در نرخ 43 میلیون و 100 هزار تومان بسته شد.

هر سکه گرمی معاملات خود را بدون تغییر نسبت به روز گذشته در نرخ 19 میلیون و 300 هزار تومان استارت زد و با 100 هزار تومان افزایش در نرخ 19 میلیون و 400 هزار تومان قرار گرفت.

