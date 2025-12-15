میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هشدار درباره کلاهبرداری‌های اینترنتی در شب یلدا

رئیس پلیس فتا انتظامی استان زنجان با تاکید بر مراجعه به فروشگاه‌های معتبر و شناخته شده، گفت: وجود نماد اعتماد الکترونیکی، اطلاعات تماس شفاف، آدرس مشخص و سابقه فعالیت قابل بررسی، از مهم‌ترین نشانه‌های اعتبار یک فروشگاه اینترنتی است.
کد خبر: ۱۳۴۵۹۶۷
| |
429 بازدید
هشدار درباره کلاهبرداری‌های اینترنتی در شب یلدا

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سرهنگ سیداحمد موسوی با اشاره به سوءاستفاده سودجویان از هیجان خرید و تبلیغات مناسبتی در شب یلدا، اظهار کرد: کلاهبرداران با استفاده از عباراتی مانند «حراج ویژه یلدا»، «تخفیف فوق‌العاده» و «قیمت‌های باور نکردنی» سعی در جلب اعتماد و ترغیب شهروندان به خرید سریع دارند.

وی افزود: این شیوه‌ها معمولاً با هدف سرقت اطلاعات بانکی یا دریافت وجه بدون ارسال کالا انجام می‌شود.

رئیس پلیس فتا انتظامی استان زنجان با تاکید بر مراجعه به فروشگاه‌های معتبر و شناخته شده، گفت: وجود نماد اعتماد الکترونیکی، اطلاعات تماس شفاف، آدرس مشخص و سابقه فعالیت قابل بررسی، از مهم‌ترین نشانه‌های اعتبار یک فروشگاه اینترنتی است.

موسوی خاطرنشان کرد: پرداخت وجه باید صرفاً از طریق درگاه‌های بانکی رسمی و معتبر انجام شود و از وارد کردن اطلاعات کارت بانکی در سایت‌ها یا صفحات ناشناس به‌شدت خودداری شود.

او با اشاره به ارسال لینک‌های جعلی از طریق پیامک، دایرکت شبکه‌های اجتماعی و گروه‌های غیررسمی، هشدار داد: این لینک‌ها کاربران را به صفحات تقلبی هدایت می‌کنند که هدف اصلی آنها سرقت اطلاعات کارت بانکی و رمز دوم است.

رئیس پلیس فتا انتظامی استان زنجان با توصیه به مقایسه قیمت کالا‌ها در چند فروشگاه معتبر و شک کردن به تخفیف‌های غیرمنطقی، بر فعال‌سازی پیامک برداشت بانکی، استفاده از رمز پویا و به‌روزرسانی منظم نرم‌افزار‌های تلفن همراه تاکید کرد.

موسوی گفت: در صورت بروز هرگونه مشکل، شهروندان می‌توانند با مراجعه به سایت پلیس فتا یا تماس با مرکز فوریت سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰، موضوع را گزارش دهند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سودجویان شب یلدا کلاهبرداران سرقت اطلاعات کارت بانکی
سناریوسازی علیه ایران و سپاه مسبوق به سابقه است/ جریان صهیونیستی با اتهام‌زنی به ایران اسلام‌هراسی را القا می‌کند
موافقان و مخالفان دولتی ورود بانک ها به میادین نفتی
انتخابات کمیته ملی المپیک روی خط تعویق؛ فرصت ثبات خسروی‌وفا تا لس‌آنجلس؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کمپوت انار داغ، دسر مناسب شب یلدا
پیامی عجیب که کلاهبرداران برای کاربران شاد ارسال کردند
مواظب خریدهای خود با استفاده از کارت‌های بانکی باشید
کلاهبرداری این بار با وعده فعال‌سازی اینترنت 5G
دستگیری سارق اطلاعات کارت‌های بانکی در بیرجند
قیمت آجیل مخلوط شب یلدا اعلام شد
اینفوتابناک | هزینه سفره شب یلدا ۱۴۰۴
تکذیب واریز یلدایی سهام عدالت
مردم هنوز فریب جوایز کلاهبرداران را می‌خورند!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
مریم مومن دابسمش عروسی‌اش را به اشتراک گذاشت
عربستان به امارات باخت؛ جنوب یمن تجزیه شد/ خرسندی انصارالله از درگیری ریاض و ابوظبی
«پیوند مدفوع» جان ۳۵ بیمار را نجات داد
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است
هدف گسترش همکاری نظامی آذربایجان-اسرائیل، ایران و دریای خزر است نه ارمنستان
یک استعفای دیگر در نهاد ریاست جمهوری
جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»
انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان
ادعای دیپلمات اروپایی درباره احتمال حمله اسرائیل به ایران
چگونه جلوی F35 های دشمن را گرفتیم/ماجرای زدن MIG25 عراقی در آسمان اصفهان
لحظات کشتار یهودیان در سیدنی از 10 زاویه
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟  (۳۳۱ نظر)
سکوت دولت در برابر دلار ۱۳۰ هزار تومانی /ریشه مشکلات در مدیریت تعهدات ارزی است / اختیار خرید به استانداران در کالا‌های اساسی به تقاضای ارز دامن می‌زند  (۱۸۴ نظر)
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۵ نظر)
بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند  (۱۲۰ نظر)
وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانی‌ها باشد  (۱۱۵ نظر)
ائتلاف خون و نفت؛ از پروازهای بن‌گوریون تا سیتالچای/چگونه از پایگاه‌های آذربایجان برای حمله به ایران استفاده شد؟  (۱۱۵ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟  (۱۰۱ نظر)
تحقق پیش‌بینی چهار سال قبل؛ دلار از ۱۳۰ هزار تومان عبور کرد/ آیا دلار ۱۷۸ هزار تومانی هم در راه است؟  (۸۵ نظر)
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد  (۸۲ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۸۰ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!  (۷۲ نظر)
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟  (۶۹ نظر)
ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005e99
tabnak.ir/005e99