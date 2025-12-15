به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سرهنگ سیداحمد موسوی با اشاره به سوءاستفاده سودجویان از هیجان خرید و تبلیغات مناسبتی در شب یلدا، اظهار کرد: کلاهبرداران با استفاده از عباراتی مانند «حراج ویژه یلدا»، «تخفیف فوقالعاده» و «قیمتهای باور نکردنی» سعی در جلب اعتماد و ترغیب شهروندان به خرید سریع دارند.
وی افزود: این شیوهها معمولاً با هدف سرقت اطلاعات بانکی یا دریافت وجه بدون ارسال کالا انجام میشود.
رئیس پلیس فتا انتظامی استان زنجان با تاکید بر مراجعه به فروشگاههای معتبر و شناخته شده، گفت: وجود نماد اعتماد الکترونیکی، اطلاعات تماس شفاف، آدرس مشخص و سابقه فعالیت قابل بررسی، از مهمترین نشانههای اعتبار یک فروشگاه اینترنتی است.
موسوی خاطرنشان کرد: پرداخت وجه باید صرفاً از طریق درگاههای بانکی رسمی و معتبر انجام شود و از وارد کردن اطلاعات کارت بانکی در سایتها یا صفحات ناشناس بهشدت خودداری شود.
او با اشاره به ارسال لینکهای جعلی از طریق پیامک، دایرکت شبکههای اجتماعی و گروههای غیررسمی، هشدار داد: این لینکها کاربران را به صفحات تقلبی هدایت میکنند که هدف اصلی آنها سرقت اطلاعات کارت بانکی و رمز دوم است.
رئیس پلیس فتا انتظامی استان زنجان با توصیه به مقایسه قیمت کالاها در چند فروشگاه معتبر و شک کردن به تخفیفهای غیرمنطقی، بر فعالسازی پیامک برداشت بانکی، استفاده از رمز پویا و بهروزرسانی منظم نرمافزارهای تلفن همراه تاکید کرد.
موسوی گفت: در صورت بروز هرگونه مشکل، شهروندان میتوانند با مراجعه به سایت پلیس فتا یا تماس با مرکز فوریت سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰، موضوع را گزارش دهند.