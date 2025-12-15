به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ یک سامانه بارشی وارد کشور شده است که در جنوب کشور قویتر عمل خواهد کرد. از امروز (۲۴ آذرماه) برای استانهای بوشهر، فارس، بخشهایی از کرمان و مناطق شرقی استان هرمزگان بارندگی داریم بنابراین هشدار قرمز از سه شنبه تا جمعه (۲۵ تا ۲۸ آذرماه) صادر کردیم. ویژگی این سامانه تداوم زیاد بارش است.
وی در ادامه گفت: طی سهشنبه (۲۵ آذرماه) بارش برف در مناطق شمالی استان فارس، ارتفاعات استان کرمان و استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان همچنین محورهای مواصلاتی بین استان مازندران و گیلان و سایر استانها دور از انتظار نیست.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا افزود: برای روز چهارشنبه (۲۶ آذرماه) علاوه بر فعالیت سامانه بارشی در بوشهر، فارس، کرمان و هرمزگان، بارش برف در خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، اصفهان، همدان، مرکزی، کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، کرمان، خراسان جنوبی و یزد خواهیم داشت.
ضیاییان تاکید کرد: برف حجیمی در نیمه شمالی استان خراسان رضوی در روز چهارشنبه پیشبینی میشود همچنین بارش برف سنگین را در بخشهایی از استان فارس و ارتفاعات استان کرمان انتظار داریم. در برخی استانهای دیگر مثل آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، بخشهایی از استان اصفهان، خراسان شمالی، ارتفاعات استان مازندران، گیلان و محورهای مواصلاتی بین استان مازندران گیلان و سایر استانها نیز بارش برف پیشبینی میشود.
وی در پاسخ به این پرسش اینکه آیا سامانه بارشی که امروز وارد کشور میشود، اثر سامانه بارشی قبلی را تشدید میکند؟ گفت: سامانه قبلی از کشور عبور کرده است. سامانه جدید از جنوب به کشور وارد شده است.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره اینکه آیا جهت ورود سامانه ارتباط مستقیمی با میزان بارش آن دارد؟ توضیح داد: جهت ورود سامانه ارتباطی با میزان بارش ندارد. دو عامل بر میزان بارش تاثیر دارد؛ یکی قدرت سامانه است، بهنحوی که بتواند حرکتهای بالاسوی قوی را در منطقه ایجاد کند. عامل دوم تزریق رطوبت یا دریافت رطوبتی سامانه است.
وی افزود: بعضی سامانههای بارشی از کشور عبور میکنند ولی رطوبت خوبی ندارند. وقتی رطوبت خوبی نداشته باشند، نمیتوانند بارشهای خوبی را ایجاد کنند ولی برخی از سامانهها مثل سامانه فعال کنونی، رطوبت خوبی را از بخشهای مختلف از جمله شمال اقیانوس هند، دریای سرخ و خلیج فارس دریافت کرده است. همین امر باعث شده با بارشهای خوبی همراه شوند.
ضیاییان در پایان گفت: هفته بعد سامانه بارشی دیگری وارد کشور میشود که به میزان سامانه بارشی فعال در هفته جاری و هفته گذشته، رطوبت ندارد بنابراین بارشها خفیفتر خواهند بود.