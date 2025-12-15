میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کدام استان‌ها برفی می‌شوند؟

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ضمن تشریح بارش برف در استان‌های مختلف تا چهارشنبه (۲۶ آذرماه) از ورود سامانه بارشی دیگری طی هفته آینده خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۵۹۴۳
| |
1845 بازدید
کدام استان‌ها برفی می‌شوند؟

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ یک سامانه بارشی وارد کشور شده است که در جنوب کشور قوی‌تر عمل خواهد کرد. از امروز (۲۴ آذرماه) برای استان‌های بوشهر، فارس، بخش‌هایی از کرمان و مناطق شرقی استان هرمزگان بارندگی داریم بنابراین هشدار قرمز از سه شنبه تا جمعه (۲۵ تا ۲۸ آذرماه) صادر کردیم. ویژگی این سامانه تداوم زیاد بارش است.

وی در ادامه گفت: طی سه‌شنبه (۲۵ آذرماه) بارش برف در مناطق شمالی استان فارس، ارتفاعات استان کرمان و استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان همچنین محور‌های مواصلاتی بین استان مازندران و گیلان و سایر استان‌ها دور از انتظار نیست.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا افزود: برای روز چهارشنبه (۲۶ آذرماه) علاوه بر فعالیت سامانه بارشی در بوشهر، فارس، کرمان و هرمزگان، بارش برف در خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، اصفهان، همدان، مرکزی، کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، کرمان، خراسان جنوبی و یزد خواهیم داشت.

ضیاییان تاکید کرد: برف حجیمی در نیمه شمالی استان خراسان رضوی در روز چهارشنبه پیش‌بینی می‌شود همچنین بارش برف سنگین را در بخش‌هایی از استان فارس و ارتفاعات استان کرمان انتظار داریم. در برخی استان‌های دیگر مثل آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، بخش‌هایی از استان اصفهان، خراسان شمالی، ارتفاعات استان مازندران، گیلان و محور‌های مواصلاتی بین استان مازندران گیلان و سایر استان‌ها نیز بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش اینکه آیا سامانه بارشی که امروز وارد کشور می‌شود، اثر سامانه بارشی قبلی را تشدید می‌کند؟ گفت: سامانه قبلی از کشور عبور کرده است. سامانه جدید از جنوب به کشور وارد شده است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره اینکه آیا جهت ورود سامانه ارتباط مستقیمی با میزان بارش آن دارد؟ توضیح داد: جهت ورود سامانه ارتباطی با میزان بارش ندارد. دو عامل بر میزان بارش تاثیر دارد؛ یکی قدرت سامانه است، به‌نحوی که بتواند حرکت‌های بالاسوی قوی را در منطقه ایجاد کند. عامل دوم تزریق رطوبت یا دریافت رطوبتی سامانه است.

وی افزود: بعضی سامانه‌های بارشی از کشور عبور می‌کنند ولی رطوبت خوبی ندارند. وقتی رطوبت خوبی نداشته باشند، نمی‌توانند بارش‌های خوبی را ایجاد کنند ولی برخی از سامانه‌ها مثل سامانه فعال کنونی، رطوبت خوبی را از بخش‌های مختلف از جمله شمال اقیانوس هند، دریای سرخ و خلیج فارس دریافت کرده است. همین امر باعث شده با بارش‌های خوبی همراه شوند.

ضیاییان در پایان گفت: هفته بعد سامانه بارشی دیگری وارد کشور می‌شود که به میزان سامانه بارشی فعال در هفته جاری و هفته گذشته، رطوبت ندارد بنابراین بارش‌ها خفیف‌تر خواهند بود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
برفی بارش برف سامانه بارشی مدیریت بحران بارندگی
سناریوسازی علیه ایران و سپاه مسبوق به سابقه است/ جریان صهیونیستی با اتهام‌زنی به ایران اسلام‌هراسی را القا می‌کند
موافقان و مخالفان دولتی ورود بانک ها به میادین نفتی
انتخابات کمیته ملی المپیک روی خط تعویق؛ فرصت ثبات خسروی‌وفا تا لس‌آنجلس؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس | بارش شدید باران، تگرگ و رعدوبرق در بندر کنگان
صدور هشدار بارش برف برای ۱۵ استان + نقشه
مدارس برخی شهرستان‌های بوشهر غیرحضوری شد
عکس | زمستان در پاییز روستای لالان در نزدیکی فشم
اعلام شرایط جوی محورهای چالوس و هراز
هشدار بارش‌های سیل‌آسا و کاهش شدید دما در کشور + نقشه
نشست اضطراری وزیر راه در پی هشدار بارش‌های سنگین
قویترین سامانه برفی در راه ایران
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
مریم مومن دابسمش عروسی‌اش را به اشتراک گذاشت
عربستان به امارات باخت؛ جنوب یمن تجزیه شد/ خرسندی انصارالله از درگیری ریاض و ابوظبی
«پیوند مدفوع» جان ۳۵ بیمار را نجات داد
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است
هدف گسترش همکاری نظامی آذربایجان-اسرائیل، ایران و دریای خزر است نه ارمنستان
یک استعفای دیگر در نهاد ریاست جمهوری
جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»
انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان
ادعای دیپلمات اروپایی درباره احتمال حمله اسرائیل به ایران
چگونه جلوی F35 های دشمن را گرفتیم/ماجرای زدن MIG25 عراقی در آسمان اصفهان
لحظات کشتار یهودیان در سیدنی از 10 زاویه
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟  (۳۳۱ نظر)
سکوت دولت در برابر دلار ۱۳۰ هزار تومانی /ریشه مشکلات در مدیریت تعهدات ارزی است / اختیار خرید به استانداران در کالا‌های اساسی به تقاضای ارز دامن می‌زند  (۱۸۴ نظر)
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۵ نظر)
بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند  (۱۲۰ نظر)
وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانی‌ها باشد  (۱۱۵ نظر)
ائتلاف خون و نفت؛ از پروازهای بن‌گوریون تا سیتالچای/چگونه از پایگاه‌های آذربایجان برای حمله به ایران استفاده شد؟  (۱۱۵ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟  (۱۰۱ نظر)
تحقق پیش‌بینی چهار سال قبل؛ دلار از ۱۳۰ هزار تومان عبور کرد/ آیا دلار ۱۷۸ هزار تومانی هم در راه است؟  (۸۵ نظر)
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد  (۸۲ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۸۰ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!  (۷۲ نظر)
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟  (۶۹ نظر)
ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005e8l
tabnak.ir/005e8l