میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حرام‌زاده خواندن مخالف، خود افراط است!

در ایران امروز که با حکمرانی دینی و عنوان نظام جمهوری اسلامی مدیریت می‌شود، نمازجمعه و مجالس و محافل مذهبی که واعظان و مداحان در آنها نقش دارند، باید بیشترین مواظبت‌ها را در زمینه رعایت اعتدال اخلاقی داشته باشند.
کد خبر: ۱۳۴۵۹۳۸
| |
1416 بازدید
حرام‌زاده خواندن مخالف، خود افراط است!

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی؛ نمازجمعه اگر در جایگاه درست خود قرار داشته باشد می‌تواند بالاترین نظارت اخلاقی را در تمام سطوح حکمرانی از صدر تا ذیل برای هدایت حکمرانان به رعایت اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط اِعمال کند. واعظان و مداحان هم اگر خود اهل اعتدال باشند می‌توانند با مطرح کردن معارف دینی در قالب‌های پرجاذبه، با انحرافات و افراط‌ها و تفریط‌ها مقابله کنند و عوارض منفی تشکیک‌ها و شبهه‌افکنی‌ها را خنثی نمایند.

تاریخ 1400 ساله اسلام پر است از تلاش‌های عامدانه یا جاهلانه شبهه‌افکنان و اهل تشکیک برای ایجاد تزلزل در اعتقادات مردم و حتی زیر سؤال بردن اساس دین و مذهب. ما نباید از این قبیل تحرکات بیمی به خود راه بدهیم زیرا دین اسلام منطقی استوار دارد که با تکیه بر آن می‌توانیم به تمام شبهات جواب دهیم و کاری کنیم که اعتقادات مردم قوی‌تر شود.

دست یافتن به این موفقیت فقط در صورتی امکان‌پذیر است که در مواجهه با شبهه‌افکنی‌ها از مسیر اعتدال خارج نشویم و به دره خطرناک افراط و تفریط سقوط نکنیم. آن واعظ یا مداحی که به جای منطقی برخورد کردن با افراد شبهه‌افکن به آنها نسبت حرام‌زاده بودن می‌دهد، چون از مسیر اعتدال خارج و مرتکب خلاف شرع شده هرگز نمی‌تواند به تحکیم اعتقادات شرعی مردم کمک کند. او خود دچار افراط است که به فرموده امیرالمؤمنین ناشی از جهل است. با جهل چگونه می‌توان جهل‌زدائی کرد و نور علم را به فکر و قلب مردم تاباند؟

آن امام جمعه‌ای که به جای مبارزه با بی‌حجابی از طریق تشریح معارف اسلامی به شیوه قرآنی «وجادِلْهم بالّتی هی أحسَنُ» هر بی‌حجاب و بدحجابی را فاسد و هرزه می‌نامد قطعاً نمی‌تواند مشکل بی‌حجابی را حل کند. او خود به دره افراط سقوط کرده و جمعی را نیز به سقوط کشانده و با این روش خود، مردم را به اساس بدبین می‌کند.

با بی‌حجابی قطعاً باید مبارزه شود ولی با شیوه‌ای که نتیجه‌بخش باشد. اصلاح را باید از همین نقطه شروع کرد. بلندگوها باید در دست افراد معتدل، باسواد و عاقل باشند تا از رنجی که در اثر افراط‌ها و تفریط‌ها می‌بریم در امان باشیم.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
امام جمعه حرامزاده حجاب بی حجابی افراط تفریط نماز جمعه مداح واعظ خبر فوری
سناریوسازی علیه ایران و سپاه مسبوق به سابقه است/ جریان صهیونیستی با اتهام‌زنی به ایران اسلام‌هراسی را القا می‌کند
موافقان و مخالفان دولتی ورود بانک ها به میادین نفتی
انتخابات کمیته ملی المپیک روی خط تعویق؛ فرصت ثبات خسروی‌وفا تا لس‌آنجلس؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چرا یک روسری یا یک شال را برای خود سنگین می‌دانند؟
به پرونده کاظم صدیقی قرار است رسیدگی شود یا خیر؟
کارشناس پرحاشیه صداوسیما: ساپورت پوش ها را در آمریکا، به هواپیما راه نمی دهند
امام جمعه اهواز: طرح «نور» محله به محله اجرا شود
پیامک‌ حجاب از سامانه‌ وزارت ارتباطات ارسال می‌شود؟
آیا قانون فعلی مبارزه با بدحجابی، قابل اجراست؟
مراقب دو قطبی‌سازی حجاب و بدحجاب در جامعه باشیم
انتقاد تند یک حقوقدان از اظهارات عجیب یک نماینده؛ عکاسی از بی حجابها را از کدام آیین دادرسی آورده اید؟
امام جمعه مراغه: بی‌حجابی مساوی با بی عفتی نیست
باحجاب و بی‌حجاب؛ بازخواني گذشته، عبرت آينده
ضمن دیدن و نقد ضعف‌ها بر سرمایه «جمهوریت» و «اسلامیت» پافشاری کنیم
نیمه کاره ماندن خطبه های یک امام جمعه
نقش سازمان سیا در رواج بی حجابی در ایران!
ارزیابی واقعیت و احساس واقعیت درباره حجاب
خسروپناه: برهنگی در خیابان سازماندهی شده است
حضور رئیس جمهور در نماز جمعه تهران
عکس: حضور امام جمعه رامسر با سلاح شمالی‌ها در نماز جمعه
واکنش مشاور وزیرخارجه به شعارهای متناقض در نمازجمعه
توضیح دفتر امام‌جمعه رشت درباره حواشی پیش آمده
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
مریم مومن دابسمش عروسی‌اش را به اشتراک گذاشت
عربستان به امارات باخت؛ جنوب یمن تجزیه شد/ خرسندی انصارالله از درگیری ریاض و ابوظبی
«پیوند مدفوع» جان ۳۵ بیمار را نجات داد
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است
هدف گسترش همکاری نظامی آذربایجان-اسرائیل، ایران و دریای خزر است نه ارمنستان
یک استعفای دیگر در نهاد ریاست جمهوری
جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»
انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان
ادعای دیپلمات اروپایی درباره احتمال حمله اسرائیل به ایران
چگونه جلوی F35 های دشمن را گرفتیم/ماجرای زدن MIG25 عراقی در آسمان اصفهان
لحظات کشتار یهودیان در سیدنی از 10 زاویه
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟  (۳۳۱ نظر)
سکوت دولت در برابر دلار ۱۳۰ هزار تومانی /ریشه مشکلات در مدیریت تعهدات ارزی است / اختیار خرید به استانداران در کالا‌های اساسی به تقاضای ارز دامن می‌زند  (۱۸۴ نظر)
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۵ نظر)
بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند  (۱۲۰ نظر)
وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانی‌ها باشد  (۱۱۵ نظر)
ائتلاف خون و نفت؛ از پروازهای بن‌گوریون تا سیتالچای/چگونه از پایگاه‌های آذربایجان برای حمله به ایران استفاده شد؟  (۱۱۵ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟  (۱۰۱ نظر)
تحقق پیش‌بینی چهار سال قبل؛ دلار از ۱۳۰ هزار تومان عبور کرد/ آیا دلار ۱۷۸ هزار تومانی هم در راه است؟  (۸۵ نظر)
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد  (۸۲ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۸۰ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!  (۷۲ نظر)
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟  (۶۹ نظر)
ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005e8g
tabnak.ir/005e8g