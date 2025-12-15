میلی صفحه خبر لوگو بالا
نقد ممنوع؛ حتی برای رسانه‌های خودی

آقای خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی دیروز در نشست خبری وقتی خبرنگار روزنامه جوان پرسشی را درباره عدالت آموزشی مطرح می‌کند با ناراحتی و با اشاره تلویحی به مجموعه مقالات و گزارش‌های روزنامه در نقد مصوبات مربوط به کنکور، روزنامه جوان را با شبکه صهیونیستی اینترنشنال مقایسه می‌کند .
کد خبر: ۱۳۴۵۹۳۴
| |
2844 بازدید

نقد ممنوع؛ حتی برای رسانه‌های خودی

به گزارش تابناک به نقل از جوان؛ این روزنامه ادامه اظهارات خسرو پناه را چنین بیان می کند: «الان در کنار اینترنشنال می‌بینیم بعضی از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های جریان انقلاب هم هی مرتب، شورا را نقد می‌کنند و زیر سؤال می‌برند. اشکال ندارد، اما شاید منطق و اخلاق اقتضا بکند که روزنامه جوان وقتی دارد یک موضوعی را نقد می‌کند، یک سؤالی، یک پاسخی از دبیرخانه بگیرد». 

این روزنامه سپس می نویسد:انتظار اکثر سازمان‌های دولتی این است که وقتی رسانه‌ای می‌خواهد نقدی بنویسد اول با آنان تماس بگیرد و قضیه را به شکلی حل‌وفصل کند! عجیب آنکه اگر خبرنگاری بگوید من پرسش‌هایی دارم یا یک مسئول دیگر چنین گفته و شما هم جواب بدهید، کمتر پیش آمده است که زیر بار بروند. معمولاً تریبون یک‌طرفه می‌خواهند. 

بارها شده یک مسئولی تماس گرفته و گفته «شما که خودی هستید چرا ما را نقد می‌کنید؟!» این سطحی‌ترین نوع نگاه به رسانه و البته فاسدترین نوع است. 


می‌توان به خیلی از باج‌نیوزها یا رسانه‌های زرد که اساس تأسیس‌شان بر باج‌گیری یا تخریب است و اتفاقاً بسیاری از آنان با پول دولتی شکل می‌گیرند، اتهام اینترنشنال‌بودن زد، اما با رسانه‌های رسمی و حرفه‌ای که مجموعه‌ای از روزنامه‌نگاران باسابقه در تحریریه آنها نشسته‌اند و عمر حضور حرفه‌ای و تحسین‌شده آنان در رسانه از کل عمر مسئولیت برخی مقامات بیشتر است، نباید چنین گفت. تحمل نقد داشته باشید. نقد را برای خود مفید بدانید. خود را نوکر مردم بدانید و رسانه را صدای مردم. از اینکه مقام بالاتر نقد رسانه به شما را بخواند، به هراس نیفتید. مگر شما خدای نخواسته برای مقامات بالاتر  کار می‌کنید؟!

 

خسرو پناه روزنامه جوان اینترنشنال رسانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
