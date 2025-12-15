به گزارش تابناک به نقل از جوان؛ این روزنامه ادامه اظهارات خسرو پناه را چنین بیان می کند: «الان در کنار اینترنشنال میبینیم بعضی از روزنامهها و خبرگزاریهای جریان انقلاب هم هی مرتب، شورا را نقد میکنند و زیر سؤال میبرند. اشکال ندارد، اما شاید منطق و اخلاق اقتضا بکند که روزنامه جوان وقتی دارد یک موضوعی را نقد میکند، یک سؤالی، یک پاسخی از دبیرخانه بگیرد».
این روزنامه سپس می نویسد:انتظار اکثر سازمانهای دولتی این است که وقتی رسانهای میخواهد نقدی بنویسد اول با آنان تماس بگیرد و قضیه را به شکلی حلوفصل کند! عجیب آنکه اگر خبرنگاری بگوید من پرسشهایی دارم یا یک مسئول دیگر چنین گفته و شما هم جواب بدهید، کمتر پیش آمده است که زیر بار بروند. معمولاً تریبون یکطرفه میخواهند.
بارها شده یک مسئولی تماس گرفته و گفته «شما که خودی هستید چرا ما را نقد میکنید؟!» این سطحیترین نوع نگاه به رسانه و البته فاسدترین نوع است.
میتوان به خیلی از باجنیوزها یا رسانههای زرد که اساس تأسیسشان بر باجگیری یا تخریب است و اتفاقاً بسیاری از آنان با پول دولتی شکل میگیرند، اتهام اینترنشنالبودن زد، اما با رسانههای رسمی و حرفهای که مجموعهای از روزنامهنگاران باسابقه در تحریریه آنها نشستهاند و عمر حضور حرفهای و تحسینشده آنان در رسانه از کل عمر مسئولیت برخی مقامات بیشتر است، نباید چنین گفت. تحمل نقد داشته باشید. نقد را برای خود مفید بدانید. خود را نوکر مردم بدانید و رسانه را صدای مردم. از اینکه مقام بالاتر نقد رسانه به شما را بخواند، به هراس نیفتید. مگر شما خدای نخواسته برای مقامات بالاتر کار میکنید؟!