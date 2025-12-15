قیمت آجیل مخلوط شب یلدا اعلام شد

به گزارش تابناک، طبق اعلام سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، شهروندان میتوانند آجیل مخلوط شب یلدا را با قیمتهای زیر از میادین و بازارهای میوه و تره بار تهیه کنند.
آجیل شیرین با باسلوق شامل:
پسته احمد آقایی خام ۱۰ درصد
مغر بادام ۱۵ درصد
نخودچی دو آتیشه بینمک ۲۰ درصد
کشمش سبز ۱۵ درصد
برگه قیصی ۱۵ درصد
انجیر خشک ۱۰ درصد
باسلوق ۱۵ درصد
آجیل شیرین با باسلوق هر کیلوگرم ۶۶۶ هزار تومان
آجیل شیرین بدون باسلوق شامل:
پسته احمد آقایی خام ۱۰ درصد
مغر بادام ۱۵ درصد
نخودچی دو آتیشه بینمک ۲۰ درصد
کشمش سبز ۲۰ درصد
برگه قیصی ۱۵ درصد
فندوق با پوست خام ۱۰ درصد
انجیر خشک ۱۰ درصد
آجیل شیرین بدون باسلوق هر کیلوگرم ۷۵۲ هزار تومان