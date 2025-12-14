نخستین واکنش ترامپ به حمله در استرالیا

رئیس‌جمهور آمریکا در نخستین واکنش به تیراندازی مرگبار در سیدنی، این حادثه را «وحشتناک» توصیف کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فاکس‌نیوز، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا شامگاه یکشنبه در سخنانی بیان کرد: «حمله در استرالیا و تیراندازی مرگبار در جریان مراسم حنوکای یهودیان در سیدنی، وحشتناک بود.»

بنا بر این گزارش، رئیس‌جمهور آمریکا این حمله را «یهودستیزانه» خواند و تاکید کرد: «این حمله وحشتناک بود. در استرالیا، یک فرد بسیار شجاع به یکی از تیراندازان حمله کرد و جان بسیاری را نجات داد.»

در پی تیراندازی مرگبار در جریان مراسم حنوکای یهودیان در ساحل بوندای سیدنی، مقام‌های آمریکا، اروپا و غرب آسیا با محکوم‌کردن این حمله، بر لزوم مقابله با خشونت علیه غیرنظامیان تاکید کردند.

دونالد ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به حمله اخیر در سوریه گفت: «به کسانی که به نیروهای ما در سوریه حمله کردند، خسارت شدیدی وارد خواهیم کرد.»

او مدعی شد: «حمله در سوریه کار داعش بود، نه دولت سوریه! دولت سوریه و رئیس‌جمهور جدید (احمد الشرع، رئیس موقت سوریه) در کنار ما جنگیدند.»

منابع امنیتی سوری عصر شنبه گزارش دادند که «هیاتی از نیروهای ائتلاف بین‌المللی به سرکردگی آمریکا در نزدیکی پالمیرا در مرکز سوریه مورد گلوله قرار گرفت».

وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) اعلام کرد در حمله دیروز به نیروهای آمریکایی در سوریه ۲ نظامی آمریکایی و یک مترجم (غیرنظامی) آمریکایی کشته و سه نظامی دیگر مجروح شدند.