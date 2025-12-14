اینفوتابناک | هزینه سفره شب یلدا ۱۴۰۴

در اینفوگرافیک زیر، تابناک هزینه تهیه سفره شب یلدا از جمله آجیل، شیرینی و چند قلم میوه شامل سیب، خیار، پرتقال، انار و هندوانه با قیمت‌های مصوب کنونی را بررسی کرده است.