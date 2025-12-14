۲۴/آذر/۱۴۰۴
Monday 15 December 2025
۰۳:۳۱
اقتصادی
»
داخلی
اینفوتابناک | هزینه سفره شب یلدا ۱۴۰۴
در اینفوگرافیک زیر، تابناک هزینه تهیه سفره شب یلدا از جمله آجیل، شیرینی و چند قلم میوه شامل سیب، خیار، پرتقال، انار و هندوانه با قیمتهای مصوب کنونی را بررسی کرده است.
