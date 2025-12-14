پاسخ تند پیروانی به جواد خیابانی

به گزارش تابناک، افشین پیروانی در پایان بازی تیمهای فوتبال پرسپولیس و آلومینیوم اظهار داشت: درباره زمین بازی، چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. در زمینی بازی میکنیم که اصلاً شرایط خوبی ندارد و هر کسی حق دارد در این شرایط نظر خود را بیان کند.
پیروانی در واکنش به اتفاقات پس از پایان بازی و برخورد سروش رفیعی با سرپرست آلومینیوم گفت: خواهشم از سروش این است که سمت هیچ نیمکتی نرود. او پس از هر بازی به سمت نیمکت حریف برای خسته نباشید میرود. هر بازیکنی که به سمت ما بیاید، ما بزرگترها باید دستی بر سر آنها بکشیم.
وی درباره اظهارات خیابانی نیز افزود: از او خواهش دارم آرامتر و محترمانهتر صحبت کند. هر وقت میکروفون جلویش قرار میگیرد، هرچه در ذهنش است میگوید؛ بهتر است در صحبتهایش مراقب باشد. درآمد خود خیابانی هم از همین فوتبال است.
پیروانی در ادامه با اشاره به بازی پیشرو مقابل تراکتور گفت: چند روز دیگر با تراکتور بازی داریم. خداداد عزیزی (مدیر تیم فوتبال تراکتور) دوست خوب ماست و امیدوارم کمی آرامتر باشد و خویشتنداری داشته باشد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره بیانیه تراکتور عنوان کرد: باید کمی احترام را رعایت کنیم و امیدوارم چنین بیانیههایی تکرار نشود. فکر نمیکنم منظور آنها تیم ما باشد