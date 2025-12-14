مسابقه دو در کیش با ۲۵۰۰ شرکت کننده لغو شد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، طبق اعلام مسئولان برگزاری این رویداد ورزشی، شیوع بیماری آنفلوآنزا علت اعلام لغو شدن این مسابقه است.

به گفته مسئولان برگزاری این مسابقه، حدود ۲۵۰۰ نفر برای شرکت در این رویداد ثبت نام کرده بودند.

لغو برگزاری این مسابقه در پی حواشی ایجاد شده پس از برگزاری ماراتن پنج هزار نفری کیش، ابهاماتی را در باره علت لغو آن ایجاد کرده ولی مسئولان برگزاری، تمهیدات اتخاذ شده برای جلوگیری از شیوع انفلوآنزا را علت اصلی لغو این رویداد عنوان می‌کنند.

یک منبع غیررسمی به خبرنگار ایرنا گفت که این مسابقه لغو نشده ولی برگزاری آن تعلیق شده و احتمال دارد که پس از عادی شدن شیوع آنفلوآنزا، دوباره برگزار شود.

ثبت‌نام برگزاری دو شهری «یلداران» کیش از ۱۹ آذرماه آغاز شد و قرار بود ۲ هزار و ۵۰۰ دونده ثبت نام کننده از سراسر کشور، در مسیرهای زیبای جزیره کیش و در مسافت های پنج و ۱۵ کیلومتر رقه رقابت بپردازند.

برگزاری مسابقه دو «یلداران» با هدف گسترش فرهنگ دویدن، ایجاد نشاط اجتماعی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری کیش و با شعار «می‌دویم برای باهم بودن» برنامه‌ریزی شده بود.

برای حضور در این مسابقه محدودیت سن و سال تعیین نشده و قرار بود که به صورت کاملا همگانی و اجتماعی برگزار شود تا گردشگرانی هم که به کیش سفر می کنند، بتوانند دور هم جمع شده و در این مسابقه شرکت کنند.