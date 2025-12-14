کرملین: سخنان دبیرکل ناتو غیرمسئولانه است

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین گفت: اظهارات اخیر مارک روته، دبیرکل ائتلاف نظامی ناتو، درباره آمادگی برای جنگ با روسیه غیرمسئولانه است و نشان می‌دهد او به درستی عمق ویرانی‌های ناشی از جنگ جهانی دوم را درک نمی‌کند.

روته پنج‌شنبه گذشته طی یک سخنرانی در برلین گفت: «ناتو باید برای مقیاس جنگی که پدربزرگ‌های ما تجربه کردند آماده باشد.» او گفت که روسیه هدف بعدی کشور‌های اروپایی است.

کرملین بار‌ها ادعا‌های ناتو و برخی رهبران اروپایی مبنی بر قصد روسیه برای حمله به یکی از اعضای ناتو را بی‌اساس دانسته و گفته است این سخنان با هدف دامن زدن به روسیه هراسی در اروپا مطرح می‌شود.

پسکوف در گفت‌و‌گو با تلویزیون دولتی روسیه گفت: «این حرف‌ها بیشتر شبیه اظهارات نماینده نسلی است که فراموش کرده جنگ جهانی دوم واقعا چه بوده است. آنها هیچ درکی ندارند و متاسفانه روته با بیان چنین اظهارات غیرمسئولانه‌ای اصلا نمی‌داند درباره چه چیزی صحبت می‌کند.»

رهبران اروپایی و اوکراینی می‌گویند اگر روسیه در جنگ اوکراین پیروز شود، به ناتو حمله خواهد کرد. مسکو در مقابل می‌گوید گسترش ناتو به سمت شرق تهدیدی برای امنیت این کشور است و بار‌ها تاکید کرده که کرملین قصد حمله به اعضای این ائتلاف نظامی را ندارد.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، اوایل ماه جاری گفت که کشورش خواهان جنگ با اروپا نیست، اما اگر اروپا آغازگر چنین جنگی باشد، مسکو آماده است.