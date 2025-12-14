میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هزینه هر یک ساعت پرواز «بی ۵۲» چقدر است؟

هر ساعت پرواز این بمب‌افکن بی ۵۲ برای دولت آمریکا هزینه قابل‌توجهی دارد. هزینه‌ای که نه‌تنها شامل سوخت، بلکه نگهداری، تعمیرات و آمادگی عملیاتی نیز می‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۵۸۵۹
| |
2887 بازدید
هزینه هر یک ساعت پرواز «بی ۵۲» چقدر است؟

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ بمب‌افکن B-۵۲ Stratofortress محصول شرکت بوئینگ و یکی از ستون‌های اصلی نیروی هوایی آمریکا است. این هواپیما برای اولین بار در سال ۱۹۵۵ وارد خدمت شد و بیش از ۶۰ سال بعد همچنان فعال است. طراحی کلاسیک، برد بلند و توان حمل حجم زیاد تسلیحات باعث شده این بمب‌افکن حتی در قرن ۲۱ خصوصاً در مأموریت‌های دوربرد، پشتیبانی و بازدارندگی استراتژیک نیز ارزش عملیاتی داشته باشد.

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی در نیروی هوایی، هزینه عملیات هواپیما‌ها بر اساس هر ساعت پرواز است. بر اساس داده‌های تحلیل‌گران هوافضا، هزینه هر ساعت پرواز «بی ۵۲» حدوداً بین ۶۹،۰۰۰ تا ۷۰،۰۰۰ دلار آمریکا برآورد می‌شود.

هزینه‌های پرواز «بی ۵۲» شامل موارد زیر است.

مصرف سوخت و سوخت‌رسانی هوایی

نگهداری و تعمیرات دوره‌ای

پرسنل و آماده‌باش خط پرواز

استفاده از تجهیزات پشتیبانی زمینی

همه این موارد باعث می‌شوند که هزینه عملیاتی این بمب‌افکن به‌طور قابل‌توجهی بالا باشد، هرچند نسبت به برخی بمب‌افکن‌های دیگر آمریکایی کمتر است.

برای درک بهتر قیمت، مقایسه‌ای با دیگر بمب‌افکن‌های سنگین انجام می‌شود. B-۱ Lancer حدود ۶۳،۰۰۰ دلار برای هر ساعت پرواز هزینه دارد، یعنی کمی ارزان‌تر از «بی ۵۲» است. B-۲ Spirit که یک بمب‌افکن رادارگریز و پیشرفته است، حدود ۱۳۵،۰۰۰ دلار یا بیشتر برای هر ساعت پرواز هزینه دارد.

هزینه هر یک ساعت پرواز «بی ۵۲» چقدر است؟

علت اصلی بالا بودن هزینه پرواز «بی ۵۲» در مقایسه با هواپیمای جدیدتری، چون «بی ۱»، ترکیبی از چند عامل زیر است.

هشت موتور توربوفن قدیمی که مصرف سوخت بالایی دارند

نیاز به نگهداری پیشرفته و مداوم برای حفظ ایمنی پرواز

ساختار بزرگ بدنه و حجم بالای تجهیزات که هزینه‌های عملیاتی را افزایش می‌دهد

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بمب افکن بی-۵۲ سوخت تسلیحات نیروی هوایی هواپیما پرواز
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آغاز مصوبه دولت برای سهمیه بنزین خودرو‌ها
ایلوشین ۷۶؛ وقتی لجستیک از خود جنگ مهم‌تر است
پرواز ناموفق تهران - بغداد به خیر گذشت
فانتوم؛ هیولایی که آسمان را گاز می‌گیرد
ام دی - لک لک افسانه ای آسمان ایران و شاید جهان
مدت زمان ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی اعلام شد
۸ سورت پروازی موفق بارورسازی ابر‌ها در دو روز
بازگشت پرواز تهران-ایلام به مهرآباد به‌دلیل نقص فنی
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

آخرین اخبار
۴ علامت نادیده‌گرفته شده سرطان پروستات
حقایق شوکه‌کننده درباره موبایل‌های کره‌شمالی
بی‌حوصله هستید این ویتامین‌های بدنتان کم است
عکس: خریدهای دختر و داماد پزشکیان از فروشگاهی در آلماتی
فوکر ۱۰۰؛ پرنده ای که بی‌سروصدا عضوی از ستون فقرات پروازهای داخلی ایران شد
سکوت دولت در برابر دلار ۱۳۰ هزار تومانی /ریشه مشکلات در مدیریت تعهدات ارزی است / اختیار خرید به استانداران در کالا‌های اساسی به تقاضای ارز دامن می‌زند
عراقچی وارد پایتخت بلاروس شد
جنجال حضور سحر زکریا در سریال مهران مدیری
قیمت آجیل مخلوط شب یلدا اعلام شد
ائتلاف خون و نفت؛ از پروازهای بن‌گوریون تا سیتالچای/چگونه از پایگاه‌های آذربایجان برای حمله به ایران استفاده شد؟
آمریکا یک‌چهارم موشک‌های رهگیر خود را برای دفاع از اسرائیل مقابل ایران مصرف کرد
قیمت شیرخام و چهار محصول لبنی اعلام شد
رقیب المپیکی علیرضا حیدری به حبس محکوم شد
لحظات نصف شدن هواپیمای آنتونوف روس قبل از سقوط
وقتی بازیکن تیم ملی به خاطر کانال ۱۸+ خط خورد!
ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
عربستان به امارات باخت؛ جنوب یمن تجزیه شد/ خرسندی انصارالله از درگیری ریاض و ابوظبی
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است
هدف گسترش همکاری نظامی آذربایجان-اسرائیل، ایران و دریای خزر است نه ارمنستان
جواد علیکردی بازداشت شد
مدت زمان ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی اعلام شد
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
چرا ترامپ برنامه موشکی ایران را تهدید به نابودی کرد؟/ تغییر معادله «جنگ پیشگیرانه» آمریکا
یک استعفای دیگر در نهاد ریاست جمهوری
جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»
انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۵ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند  (۱۱۷ نظر)
وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانی‌ها باشد  (۱۱۰ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟  (۱۰۳ نظر)
رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟  (۱۰۱ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد  (۸۲ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۷ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟  (۶۹ نظر)
تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!  (۶۸ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005e7P
tabnak.ir/005e7P