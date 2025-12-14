هر ساعت پرواز این بمب‌افکن بی ۵۲ برای دولت آمریکا هزینه قابل‌توجهی دارد. هزینه‌ای که نه‌تنها شامل سوخت، بلکه نگهداری، تعمیرات و آمادگی عملیاتی نیز می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ بمب‌افکن B-۵۲ Stratofortress محصول شرکت بوئینگ و یکی از ستون‌های اصلی نیروی هوایی آمریکا است. این هواپیما برای اولین بار در سال ۱۹۵۵ وارد خدمت شد و بیش از ۶۰ سال بعد همچنان فعال است. طراحی کلاسیک، برد بلند و توان حمل حجم زیاد تسلیحات باعث شده این بمب‌افکن حتی در قرن ۲۱ خصوصاً در مأموریت‌های دوربرد، پشتیبانی و بازدارندگی استراتژیک نیز ارزش عملیاتی داشته باشد.

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی در نیروی هوایی، هزینه عملیات هواپیما‌ها بر اساس هر ساعت پرواز است. بر اساس داده‌های تحلیل‌گران هوافضا، هزینه هر ساعت پرواز «بی ۵۲» حدوداً بین ۶۹،۰۰۰ تا ۷۰،۰۰۰ دلار آمریکا برآورد می‌شود.

هزینه‌های پرواز «بی ۵۲» شامل موارد زیر است.

مصرف سوخت و سوخت‌رسانی هوایی

نگهداری و تعمیرات دوره‌ای

پرسنل و آماده‌باش خط پرواز

استفاده از تجهیزات پشتیبانی زمینی

همه این موارد باعث می‌شوند که هزینه عملیاتی این بمب‌افکن به‌طور قابل‌توجهی بالا باشد، هرچند نسبت به برخی بمب‌افکن‌های دیگر آمریکایی کمتر است.

برای درک بهتر قیمت، مقایسه‌ای با دیگر بمب‌افکن‌های سنگین انجام می‌شود. B-۱ Lancer حدود ۶۳،۰۰۰ دلار برای هر ساعت پرواز هزینه دارد، یعنی کمی ارزان‌تر از «بی ۵۲» است. B-۲ Spirit که یک بمب‌افکن رادارگریز و پیشرفته است، حدود ۱۳۵،۰۰۰ دلار یا بیشتر برای هر ساعت پرواز هزینه دارد.

هزینه هر یک ساعت پرواز «بی ۵۲» چقدر است؟

علت اصلی بالا بودن هزینه پرواز «بی ۵۲» در مقایسه با هواپیمای جدیدتری، چون «بی ۱»، ترکیبی از چند عامل زیر است.

هشت موتور توربوفن قدیمی که مصرف سوخت بالایی دارند

نیاز به نگهداری پیشرفته و مداوم برای حفظ ایمنی پرواز

ساختار بزرگ بدنه و حجم بالای تجهیزات که هزینه‌های عملیاتی را افزایش می‌دهد