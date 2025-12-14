میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تابناک گزارش می‌دهد؛

شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟

تحلیل رفتار رانندگان در ساعات اوج تقاضا باعث شده است که دست به خلاقیت بزنند و پیشنهاد اولیه کرایه را رد کنند گرچه این اقدام، یک اعتراض نیست، بلکه می‌داند با هر بار رد شدن، قیمت افزایش می‌یابد و گزینه «عجله دارم» تبدیل به یک استراتژی مدیریتی برای راننده شده است که فشار مالی آن مستقیماً بر دوش مسافری است که چاره‌ای جز رسیدن به مقصد ندارد.
کد خبر: ۱۳۴۵۸۴۶
| |
20886 بازدید
|
۱۰۳

شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟

تا چند وقت پیش مسافر انتخاب می‌کرد که آیا حاضر است برای صرفه‌جویی در وقت، پول بیشتری بپردازد یا خیر اما امروز، این اختیار به کلی سلب شده است و با حذف «عجله دارم»، صرفاً آدرس گران‌فروشی از یک دکمه‌ی صریح، به یک فرآیند پیچیده‌ی سیستمی منتقل شده است و این الگوریتم نامرئی، با سوء استفاده از ساعات اوج تقاضا و عدم پذیرش هوشمندانه‌ رانندگان، مسافر را به «تحمل» نرخ‌های بالاتر وامی‌دارد و عملاً گران‌فروشی را در قالب خدمت‌رسانی اضطراری به کاربران تحمیل می‌کند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، با وجود حذف دستوری گزینه‌ی جنجالی «عجله دارم» از سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند به دستور تعزیرات، اما مخاطبان تابناک از شواهد میدانی خود شکایت داشته اند که این مکانیزم نه تنها از بین نرفته، بلکه به شکلی پنهان و تحمیلی‌تر خانه کرده است و او را مجبور می‌کند برای پایان دادن به یک انتظار طاقت‌فرسا، تسلیم نرخ‌های چند برابری شود. 

چند ماه پیش، گزینه‌ی جنجالی «عجله دارم» که به سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند مانند اسنپ اضافه شده بود، به دستور سازمان تعزیرات حکومتی و به دلیل مصداق گران‌فروشی، از دسترس خارج شد که این حرکت شاید در ظاهر به معنای پیروزی حقوق مصرف‌کننده در برابر قیمت‌گذاری سلیقه‌ای بود اما شواهد و تجربیات میدانی کاربران نشان می‌دهد که روح مکانیزم «عجله دارم» از بین نرفته، بلکه تنها از یک انتخاب صریح به یک اجبار نامرئی تبدیل شده است.

گرچه به طور طبیعی در ساعات اوج تقاضا و ترافیک، نرخ کرایه افزایش می‌ یابد تا رانندگان ترغیب به قبول سفر شوند، اما شیوه‌ی اجرای فعلی آن، مصداق افزایش اجباری قیمت است؛ به طوری که در شرایط فعلی، رانندگان به سرعت متوجه قیمت اولیه‌ی پیشنهادی می‌شوند و اگر این قیمت را پایین‌تر از حد انتظار خود بدانند، سفر را نمی‌پذیرند و در این حالت، مسافر مجبور است شاهد یک پدیده‌ی جدید باشد و آن چیزی نیست جز ثبت درخواست‌های پیاپی ناموفق به همراه افزایش تدریجی قیمت‌ها.

این انتظار که گاهی تا نیم ساعت نیز طول می‌کشد، مسافر را در یک حالت اجبار قرار می‌دهد تا با هر بار عدم پذیرش، قیمت را افزایش دهد و همزمان به راننده این پیام  را می‌دهد که با صبر کردن مسافر چاره‌ای ندارد و مجبور است قیمت بالاتری پیشنهاد دهد. 

در نسخه‌ی قبلی، مسافر می‌توانست آگاهانه تصمیم بگیرد که آیا حاضر است برای صرفه‌جویی در وقت، پول بیشتری بدهد یا خیر. اما در وضعیت کنونی، این هزینه به‌صورت غیرمستقیم و تحمیلی اعمال می‌شود بنابراین عملاً اختیار مسافر برای انتخاب قیمت پایین‌تر را از او سلب شده است و مسافر را وادار به پذیرش نرخ‌های چند برابری می‌کند.

بنابراین حذف فیزیکی دکمه‌ی «عجله دارم» تنها آدرس گران‌فروشی را از روی دکمه، به روشی غیرمستقیم منتقل کرده است و سازمان‌های نظارتی مانند تعزیرات باید تشخیص دهند که گران‌فروشی نه فقط در ارائه‌ی یک گزینه، بلکه در طراحی سیستمی نیز می‌تواند رخ دهد که مسافر را برای تأمین یک نیاز ضروری، وادار به پرداخت قیمتی بالاتر از نرخ متعارف می‌کند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تخلف اسنپ گران فروشی اسنپ سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند سازمان تعزیرات حکومتی
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۷
در انتظار بررسی: ۳۷
انتشار یافته: ۱۰۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
20
10
پاسخ
دقیقا چند روز پیش که بارون میومد 58تومن به بالای 100تومن . با همین 100تومن هم هیچ کس قبول نکرد بااینکه اون دورو بر پره اسنپ بود . منم بیخیال اسنپ شدم یه تاکسی سوار شدم رفتم
پاسخ ها
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
والا اون اسنپ براش نمی صرفه بقول خودت تو بارون بوده بیاد ریسک کنه برای ۱۰۰ تومن که نه ۲۰۰ تومن. یک تصادف جزیی تو بارون بکنی و یک راهنما بشکنه ۴ برابر باید از جیب بدی ، پای به حال تصادف بدنی ماشین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
4
41
پاسخ
تابناک اگه واقعا دلسوزی باید این را بررسی کنی که هم راننده و هم مسافر اسنپ جزو مردم بوده و در دو گروه در فقر و فشار زیاد هستند و افزایش کرایه درد جامعه نیست
و درآمد عموم مردم باید لااقل ۵ برابر بشه در واقع ۵ برابر کمتر از حد طبیعی است این را بررسی کن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
17
15
پاسخ
گزارش کاملا صحیح است. باید هربتر قیمت را بالا برد. در آخرین استفاده بنده از اسنپ، قیمت اسنپ اکو بع قیمت اسنپ پلاس رسید!!!!!
ناشناس
|
Germany
|
۱۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
10
24
پاسخ
اقتصاد بازار همینه، عرضه و تقاضا. راننده قبول نمیکنه چون میدونه با قیمت بالاتر میتونه سفر بره و مسافر هم قبول میکنه چون حتی قیمت بالاتر هم براش به صرفه هست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
10
53
پاسخ
چرت و پرت. اگر نویسنده فقط یک روز در شهری به غیر از تهران اسنپ گرفته باشه می‌دونه که قیمت‌هاش اینقدر پایینه که هرگز جبران هزینه‌های ماشین رو نمی‌کنه. یک بردگی به معنای واقعی از روی ناچاری و استیصال محض.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
2
35
پاسخ
تا جایی که ما متوجه شدیم، متن های از این دست، نوشته تاکسی های معمولی هست که تقریبا همه به صورت یکپارچه (بخصوص در مشهد) مسافران را سرکیسه می کنند و استپ رقیبشان می باشد.
شهرداری ها و تاکسی ها و سرویس مدارس همه این را رقیب خودشون می بینند.
به نظر میاد اینو به نفع مردمه و دشمن اصلی تاکسی ها و شهرداری ها و سرویس ها هستند.
تابناک هم اگر علاقه داره به قیمت سرویس های مدارس بپردازد.
سلام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
6
40
پاسخ
چرا چرت می گین مسافر حتی اگهبا ماشیهایخطی بره باید کرایه بیشتری از اسنپ بده
Poorya
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
3
46
پاسخ
یه بار آژانس محلتون سوار بشید میفهمید گران فروشی ینی چی فقط روزتون به اسنپ میرسه درحالی ک لبنیات هرروز قیمت جدید میخوره روش اسنپ قیمت خیلی پایین میده راننده کسی قبول نمیکنه عجله دارم بزنن تازه قیمتش کمی معقول میشه و با کمیسیون ۲۲درصدی و اصطحلاک سنگین چیزی برای راننده نمی‌مونه
بویر احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
2
27
پاسخ
به خدا حالت خوب نیست یا تو عهد بوقی گزینه عجله دارم ۲ سال پیش حذف شد که تازه از خواب بیدار شدی
اسماعیل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
2
39
پاسخ
بیاچند روزکارکن ببین مسافر استعمارمیشه یاراننده ؟ راننده چنتاسرویس بره که خرج خودش ماشینادربیاره بااین تورم
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

آخرین اخبار
۴ علامت نادیده‌گرفته شده سرطان پروستات
حقایق شوکه‌کننده درباره موبایل‌های کره‌شمالی
بی‌حوصله هستید این ویتامین‌های بدنتان کم است
عکس: خریدهای دختر و داماد پزشکیان از فروشگاهی در آلماتی
فوکر ۱۰۰؛ پرنده ای که بی‌سروصدا عضوی از ستون فقرات پروازهای داخلی ایران شد
سکوت دولت در برابر دلار ۱۳۰ هزار تومانی /ریشه مشکلات در مدیریت تعهدات ارزی است / اختیار خرید به استانداران در کالا‌های اساسی به تقاضای ارز دامن می‌زند
عراقچی وارد پایتخت بلاروس شد
جنجال حضور سحر زکریا در سریال مهران مدیری
قیمت آجیل مخلوط شب یلدا اعلام شد
ائتلاف خون و نفت؛ از پروازهای بن‌گوریون تا سیتالچای/چگونه از پایگاه‌های آذربایجان برای حمله به ایران استفاده شد؟
آمریکا یک‌چهارم موشک‌های رهگیر خود را برای دفاع از اسرائیل مقابل ایران مصرف کرد
قیمت شیرخام و چهار محصول لبنی اعلام شد
رقیب المپیکی علیرضا حیدری به حبس محکوم شد
لحظات نصف شدن هواپیمای آنتونوف روس قبل از سقوط
وقتی بازیکن تیم ملی به خاطر کانال ۱۸+ خط خورد!
ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
عربستان به امارات باخت؛ جنوب یمن تجزیه شد/ خرسندی انصارالله از درگیری ریاض و ابوظبی
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است
هدف گسترش همکاری نظامی آذربایجان-اسرائیل، ایران و دریای خزر است نه ارمنستان
جواد علیکردی بازداشت شد
مدت زمان ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی اعلام شد
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
چرا ترامپ برنامه موشکی ایران را تهدید به نابودی کرد؟/ تغییر معادله «جنگ پیشگیرانه» آمریکا
یک استعفای دیگر در نهاد ریاست جمهوری
جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»
انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۵ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند  (۱۱۷ نظر)
وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانی‌ها باشد  (۱۱۰ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟  (۱۰۳ نظر)
رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟  (۱۰۱ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد  (۸۲ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۷ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟  (۶۹ نظر)
تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!  (۶۸ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005e7C
tabnak.ir/005e7C