به گزارش تابناک به نقل از فارس، محسن پاکنژاد وزیر نفت، در مورد وضعیت فروش نفت ایران گفت: شرایط فروش نفت ایران همانند شرایط قبل از اسنپبک است. وی افزود: بازار فروش نفت، بازاری پویاست و طی مقاطعی قیمتها و شاخصهای قیمتی بینالمللی تغییر میکند. همچنین تنشهایی در حوزه بینالملل ایجاد میشود که بر این شاخصهای قیمتی تأثیر میگذارد. وزیر نفت تأکید کرد: بنابراین ممکن است عدد فروش ما کاهش یا افزایش پیدا کند که مربوط به پویایی بازار است و معنایش این نیست که نتوانیم نفت بفروشیم. جرایم مالیاتی سنوات گذشته باید اصلاح شودوی همچنین در مورد برداشتهای سازمان امور مالیاتی از حسابهای تابعه گفت: همکاران ما در سازمان امور مالیاتی بنا به ظرفیتهای قانونی، اقداماتی برای برداشت از حسابها انجام دادهاند که در حال تعامل با آنها هستیم. پاکنژاد تأکید کرد: سازمان امور مالیاتی باید در برآورد اصل مبلغ مالیات قطعشده که مربوط به سالیان گذشته است و جرایم مترتب بر آن، تجدیدنظر کند.