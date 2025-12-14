نوبیتکس دومین برنامه زنده «فدرال افکت» را برگزار کرد

برنامهای زنده که به بررسی تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ بهره آمریکا، سخنرانی جروم پاول و پیامدهای آن برای بازارهای مالی و بازار رمزارزها پرداخت. این برنامه در تاریخ ۱۹ آذر ۱۴۰۴ به صورت زنده پخش شد و علاوه بر پوشش لحظهای اعلام نرخ بهره، سخنرانی رئیس فدرال رزرو با ترجمه همزمان فارسی و تحلیل کارشناسی در اختیار کاربران نوبیتکس قرار گرفت.
تصمیم فدرال رزرو؛ کاهش ۰٫۲۵ درصدی نرخ بهره
در نشست دسامبر، فدرال رزرو مطابق انتظارات بازار، نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد و آن را به بازه ۳٫۵۰ تا ۳٫۷۵ درصد رساند. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در سخنرانی خود تأکید کرد که این تصمیم با هدف «متعادلسازی ریسک بین تورم و اشتغال» اتخاذ شده و مسیر سیاست پولی همچنان به دادههای اقتصادی وابسته خواهد بود. او همچنین اعلام کرد که فدرال رزرو در سه مرحله اخیر در مجموع ۷۵ واحد پایه نرخ بهره را کاهش داده و همزمان، برای بهبود اجرای سیاست پولی، فرایند خرید اوراق خزانهداری را از سر گرفته است.
تورم مهمتر از رشد؛ نگاه اقتصاددانان به سخنان پاول
در ویژهبرنامه «فدرال افکت»، جمعی از اقتصاددانان و تحلیلگران بازار حضور داشتند؛ از جمله: مریم محبی – (مشاور اقتصادی و تحلیلگر بازارهای مالی)، امیرمحمد گلوانی( اقتصاددان)، محمد ناطقی (اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی)، عرفان میری ( کارشناس بازار کریپتو)، کوثر ایزک شیریان ( تحلیلگر بازار رمزارز و مترجم همزمان سخنرانی جروم پاول) و مجید جهادی (مدیر سوشالمدیای نوبیتکس) در ابتدای برنامه، حسین میرزایی همبنیانگذار رسانه چراز و مجری برنامه با اشاره به اهمیت تصمیم فدرال رزرو گفت: «تصمیم فدرال رزرو فقط چند عدد ساده نیست؛ این تصمیم میتواند مسیر بازارهای مالی جهان و داراییهایی مثل رمزارزها را تغییر بدهد» مریم محبی توضیح داد که چرا فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره محدودیتی ندارد و دادههای اقتصادی از کاهش نرخ بهره حمایت میکند.
امیرمحمد گلوانی، اقتصاددان، با اشاره به پیشبینیهای جدید فدرال رزرو گفت: «کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره تا حد زیادی از قبل توسط بازار پیشبینی شده بود و به همین دلیل شوک شدیدی ایجاد نکرد.» گلوانی توضیح داد که پاول یکی از بهترین دورههای مدیریت فدرال رزرو را داشته و هوش مصنوعی تعیینکننده برنده رقابت اقتصادی چین و آمریکاست. در ادامه برنامه محمد ناطقی هم چالش اصلی ژاپن، آمریکا و سایر کشورها نرخ اوراق خزانه توصیف کرد. ناطقی به این نکته هم اشاره کرد که: « عرضه و تقاضا برای طلا بهشکل متعادل در حال افزایش است»
در بخش بررسی بازار رمزارزها، عرفان میری، کارشناس بازار کریپتو، اعلام کرد که واکنش اولیه بازار رمزارز به کاهش نرخ بهره محدود و کمنوسان بوده است. به گفته او: «کاهش نرخ بهره تا حد زیادی پیشخور شده بود و مسیر حرکت بازار کریپتو در ادامه، بیش از هر چیز به انتظارات تورمی، بازار اوراق خزانه و سیاستهای آتی بانکهای مرکزی وابسته است» همزمان با اعلام تصمیم فدرال رزرو، قیمت بیتکوین نوسان محدودی را تجربه کرد و بازار رمزارزها واکنشی محتاطانه نشان داد.
رویکرد نوبیتکس برای افزایش سواد مالی کاربران
نوبیتکس با برگزاری دومین دوره «فدرال افکت» تلاش کرده است تصمیمات مهم اقتصاد جهانی را بهصورت تحلیلی، زنده و قابل فهم برای همه کاربران ارائه کند. هدف این برنامه، افزایش سواد مالی کاربران، کاهش تصمیمگیری هیجانی و آشنا کردن معاملهگران با نقش سیاستهای پولی جهانی در بازار رمزارزهاست. برنامه «فدرال افکت» بخشی از رویکرد محتوایی نوبیتکس برای ایجاد پلی میان اقتصاد کلان و بازار کریپتو است؛ رویکردی که تلاش میکند کاربران را از دنبالکردن هیجانات کوتاهمدت به سمت تحلیل عمیقتر و تصمیمگیری آگاهانه سوق دهد. برای تماشای نسخه کامل این برنامه میتوانید به صفحه نوبیتکس در یوتیوب مراجعه کنید.