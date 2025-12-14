به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، دکتر احمدی با تأکید بر نقش بانک شهر در تکمیل و به سرانجام رسیدن پروژههای شهری و توسعه زیرساختهای کلان، این بانک را شریک واقعی بخش خصوصی دانست.
وی تصریح کرد: بانک شهر ضمن حمایت همه جانبه از طرحهای توسعهای مدیریت شهری؛ برنامهای مدون برای پشتیبانی از افزایش تولید ملی تدوین و ارائه کرده است.
دکتر احمدی افزود:معتقدیم همراهی بانک شهر با کارآفرینان و فعالان اقتصادی میتواند مسیر اجرای طرحهای توسعهای را تسهیل کرده و زمینهساز توسعه و پیشرفت شهر مقدس قم باشد. این همکاری نه تنها به رشد اقتصادی استان قم کمک خواهد کرد بلکه تأثیرات مثبتی بر توسعه زیرساختهای ملی خواهد داشت.
مدیرعامل بانک شهر با توجه به موقعیت ویژه قم در کشور و اهمیت این استان به عنوان یکی از قطبهای اقتصادی و فرهنگی، گفت: این بانک آمادگی کامل برای پشتیبانی از پروژههای کلان و نوآورانهای را که زمینهساز رفاه مردم و ارتقای کیفیت زندگی آنان است، دارد.
دکتر احمدی خاطرنشان ساخت : افزایش تعاملات میان طرفین، همچنین میتواند قم را به یکی از نمونههای موفق همکاری میان بانکها و بخش خصوصی در کشور تبدیل کند.