تایید رسمی شهادت طراح حمله ۷ اکتبر حماس به رژیم صهیونیستی

شبکه ۱۲ اسرائیل با بیان اینکه رائد سعد طراح حمله ۷ اکتبر برای شکستن دادن تیپ غزه وابسته به ارتش این رژیم بوده است، مدعی شد که این ترور در پاسخ به انفجار امروز مین در جنوب غزه انجام شده است.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، خلیل الحیة رئیس جنبش حماس در غزه در سخنانی به مناسبت سی‌وهشتمین سالگرد تأسیس حماس، با درود به «مقاومان، خانواده‌های شهدا، مجروحان و اسیران» و مردم صبور غزه، تأکید کرد که فلسطینیان در شرایطی بسیار سخت و بی‌سابقه زندگی می‌کنند.

او با تایید شهادت رائد سعد که صهیونیست‌ها او را مرد شماره دو کتائب القسام توصیف می‌کنند، گفت: مردم فلسطین زیر فشار «حمله ویرانگر و جنگ نسل‌کشی» رنج می‌کشند.

الحیه تصریح کرد که رهبر مجاهد رائد سعد به همراه برادرانی که کنارش بودند، به شهادت رسید. این فرمانده عابد و زاهد که زندگی‌اش را وقف دین و وطنش کرده بود و در راه خدا جهاد کرد، سال‌ها تحت تعقیب اشغالگران بود، اما اراده‌اش هرگز سست نشد و کمر او هرگز خم نشد، پس او جهادگر و مجاهد واقعی بود، و شهادت نعمتی است که نصیبش شد.

وی ادامه داد که بیش از ۷۰ هزار نفر از فلسطینیان شهید شده‌اند که آخرین آنها فرمانده رائد سعد بوده است. این در حالی است که ده‌ها هزار نفر در سرمای شدید و سیلاب‌ها بدون آب، غذا و دارو آواره‌اند.

به گزارش تابناک، روز شنبه ۲۲ آذرماه شبکه ۱۲ اسرائیل به نقل از منبعی امنیتی خبر داد در حمله پهپادی صهیونیست‌ها به خودرویی در نزدیکی میدان النابلسی واقع در جنوب غرب شهر غزه، ۵ نفر شهید و ۲۵ تَن دیگر زخمی شدند.

شبکه ۱۲ اسرائیل به نقل از منبعی امنیتی اظهار داشته بود که هدف از این ترور «رائد سعد»، از فرماندهان حماس بوده است.

این شبکه در توجیه این تجاوز آشکار و نقض توافق آتش‌بس مدعی شد که رائد سعد در تلاش برای بازسازی توان تولید موشک در حماس بوده است.

شبکه ۱۲ اسرائیل با بیان اینکه رائد سعد طراح حمله ۷ اکتبر برای شکستن دادن تیپ غزه وابسته به ارتش این رژیم بوده است، مدعی شد که این ترور در پاسخ به انفجار امروز مین در جنوب غزه انجام شده است.

در همین ارتباط، «تمیر موراگ»، خبرنگار شبکه ۱۴ اسرائیل اظهار داشته بود که حتی اگر خبر ترور رائد سعد به عنوان «مرد شماره ۲ گردان‌های قسام» تایید شود و حتی اگر بعد از آن، «عزالدین الحداد مرد شماره ۱ قسام» ترور شود، این به معنای پایان کار حماس در نوار غزه نیست، هیچکس نباید خود را فریب دهد.