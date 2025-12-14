خاخام معروف در حنوکای خونین کشته شد

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ منابع خبری از کشته شدن خاخام اسرائیلی در «حنوکای خونین» و زخمی شدن رئیس شورای یهودیان استرالیایی-اسرائیلی خبر دادند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی جزئیات جدیدی از هویت برخی از کشته‌ها و زخمی‌های جشن حنوکای خونین یهودیان در سیدنی استرالیا منتشر کردند.

بنا به این گزارش‌ها، حاخام «ایلی شلانگر»، فرستاده گروه «حباد» صهیونیستی، در حمله سیدنی استرالیا کشته شده و رئیس شواری یهودیان استرالیایی-اسرائیلی زخمی شده است.

هم‌زمان، رسانه‌های استرالیایی به نقل از منابع پلیس گزارش دادند که یکی از مهاجمان مسلح در درگیری با پلیس کشته شده و فرد دیگری که در تیراندازی دست داشته، تحت درمان قرار دارد.

در واکنش به این رویداد، گدعون ساعر، وزیر امور خارجه تل‌آویو با ارزیابی تندتری از علل حادثه مدعی شد: آنچه رخ داد، نتیجه تحریک و جنون یهودی‌ستیزی است که در طول دو سال گذشته در خیابان‌های استرالیا جاری بوده است.