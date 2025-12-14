میلی صفحه خبر لوگو بالا
تابناک گزارش می‌دهد

تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!

تیراندازی به یک مراسم یهودی در استرالیا موسوم به جشن «حَنوکا» شماری کشته و زخمی به جا گذاشته است.
تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!

یدیعوت آحارانوت به نقل از یک جمعیت امداد و نجات رژیم صهیونیستی موسوم به «زاکا» اعلام کرد تروریستی بودن تیراندازی در ساحل بوندای در حال بررسی است. حدود ۶۰ نفر در این حادثه مجروح شده‌اند و تاکنون مرگ دست‌کم ۱۰ نفر تأیید شده است.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، یک مراسم یهودی‌ها در استرالیا موسوم به مراسم جشن «حَنوکا» امروز یکشنبه هدف تیراندازی قرار گرفت.

تصاویر منتشرشده از محل حادثه ظاهراً نشان می‌دهد که دو مرد مسلح از روی یک پل اقدام به تیراندازی کرده‌اند.

رسانه‌های استرالیا از بازداشت ۲ فرد مظنون به تیراندازی خبر داده‌اند. براساس گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، ۱۰ نفر در این تیراندازی، زخمی شده‌اند. پلیس از حاضران در منطقه خواسته که در مناطق امن پناه بگیرند.

هویت یکی از مهاجمان به جشن حنوکای یهودی در سیدنی مشخص شد

️رسانه‌های عبری به نقل از رسانه‌های استرالیایی گزارش دادند که یکی از مهاجمان به مراسم جشن حنوکای یهودی در سیدنی استرالیا، «ناروید اکرم» تبعه پاکستانی است.

تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا؛ ۷۰ نفر کشته و زخمی شدند

طبق برخی گزارش‌ها، این تیراندازی در «بوندی بیچ» استرالیا رخ داده که میزبان جشن یهودی «حنوکا» بود و پلیس حدود ۲۰۰۰ نفر را از منطقه تخلیه کرد.

طبق ادعای روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت، حدود ۲۰۰۰ نفر از اعضای جامعه یهودی برای این جشن جمع شده بودند که این حادثه رخ داد.

یدیعوت آحارانوت به نقل از یک جمعیت امداد و نجات رژیم صهیونیستی موسوم به «زاکا» اعلام کرد تروریستی بودن تیراندازی در ساحل بوندای در حال بررسی است. حدود ۶۰ نفر در این حادثه مجروح شده‌اند و تاکنون مرگ دست‌کم ۱۰ نفر تأیید شده است.

این در حالی است که بی بی سی در آخرین بروزرسانی این خبر تعداد کشته ها را 12 نفر اعلام کرده است.

پلیس استرالیا در این زمینه گفته است: در تیراندازی در جریان جشن حنوکا در ساحل بوندی (حومه سیدنی)، ١٢ نفر کشته و ٣٠ نفر دیگر زخمی شدند.

 
 

به روایت این رسانه اسرائیلی، دیوید اوسیپ رئیس هیئت نمایندگان یهودیان در حال سخنرانی بود که ناگهان مردم با وحشت شروع به فرار کردند.

خبرنگار اسکای نیوز که در صحنه حضور داشت، اوضاع را اینگونه توصیف کرد: «مردم شروع به دویدن کردند. همه، از جمله من، در باغ پشتی خانه‌ای در همان نزدیکی پنهان شده‌ایم.»

شاهدان عینی خبر دادند که صدای شلیک تا ۵۰ گلوله شنیده شده و همچنین گزارش‌هایی از چاقوکشی وجود دارد.

تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا؛ ۷۰ نفر کشته و زخمی شدند

با گذشت ساعتی پس از انتشار این خبر، پلیس نیو ساوت ولز گفت: «مرگ۱۰ نفر شامل مردی که گمان می‌رود یکی از تیراندازان باشد، تأیید شده است. وضع تیرانداز دوم، وخیم است. در حال حاضر، گزارش شده که ۱۱ نفر دیگر زخمی شده‌اند.»

کریس مینز، وزیر‌اول ایالت نیوساوت ولز تأیید کرد که ۱۲ نفری در این حمله کشته شدند که یکی از «عوامل حمله» هم جزو آن‌هاست.

او افزود که یکی دیگر از حمله کنندگان هم در بازداشت است.

به گفته مینز این حمله برای «هدف قرار دادن جامعه یهودیان سیدنی طراحی شده بود.»

به گفته این مقام، شبی که قرار بود «شبی از صلح و شادی» باشد، با یک «حمله هولناک و شرورانه» روبرو شد.

مال لانیون، کمیسر پلیس نیو‌ساوت ولز، هم گفت که بیش از هزار نفر در مراسم جشن عید یهودی حنوکا شرکت داشتند.

متهم کردن ایران

با وجود اینکه هنوز لحظاتی از این حادثه تیراندازی نگذشته بود که رسانه های اسرائیلی، ایران متهم به دست داشتن در این حمله کرده اند.

 در این راستا؛ یک مقام ارشد امنیتی صهیونیست به وبگاه روزنامه اسرائیلی «اسرائیل هیوم» گفت در ماه‌های اخیر فعالیت ایران و نیروهای نیابتی آن مانند حزب الله و حماس  برای سازماندهی حملات علیه اهداف اسرائیلی و یهودی در سراسر جهان افزایش یافته است.

این منبع امنیتی مدعی شد: «این موضوع شامل استرالیا نیز می‌شود؛ جایی که پس از هشدارهای اطلاعاتی مشخص، دولت اقداماتی جزئی علیه سفارت جمهوری اسلامی از جمله اخراج سفیر انجام داد. هیچ تردیدی وجود ندارد که هدایت و زیرساخت این حمله از تهران سرچشمه گرفته است.»

خاخام معروف «ایلی شلانگر» کشته شد

منابع خبری از کشته شدن خاخام اسرائیلی در «حنوکای خونین» و زخمی شدن رئیس شورای یهودیان استرالیایی-اسرائیلی خبر دادند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی جزئیات جدیدی از هویت برخی از کشته‌ها و زخمی‌های جشن حنوکای خونین یهودیان در سیدنی استرالیا منتشر کردند.

تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا؛ ۷۰ نفر کشته و زخمی شدند

بنا به این گزارش‌ها، حاخام «ایلی شلانگر»، فرستاده گروه «حباد» صهیونیستی، در حمله سیدنی استرالیا کشته شده و رئیس شواری یهودیان استرالیایی-اسرائیلی زخمی شده است.

نتانیاهو استرالیا را به گسترش نفرت از یهودیان متهم کرد

نخست وزیر رژیم اسرائيل امروز یکشنبه در بیانیه‌ای دولت استرالیا را متهم کرد که سیاست آنها در حال گسترش نفرت از یهودیان در استرالیا است. این اظهار نظر چند ساعت پس از حمله به یهودیان در سیدنی مطرح شد که ۱۲ کشته بر جای گذاشت.

نتانياهو گفت: سه ماه پیش به (آنتونی آلبانیز) نخست وزیر استرالیا نوشتم که سیاست آنها در حال دامن زدن به گسترش نفرت از یهودیان در استرالیا است. یهودستیزی، سرطانی است که وقتی رهبران سکوت می‌کنند و اقدامی نمی‌کنند، گسترش می‌یابد.

نتانیاهو ادامه داد: اتفاق وحشتناکی در آنجا رخ داد، تعداد قربانیان لحظه به لحظه در حال افزایش است.

اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای، حمله سیدنی را تروریستی خواند و گفت: برادران و خواهران ما در سیدنی هدف حمله تروریست‌های پلید قرار گرفته‌اند.

هرتزوگ درباره موج فزاینده نفرت از صهیونیست‌ها در استرالیا ابراز نگرانی کرد و افزود: ما بار‌ها به کانبرا برای مقابله با موج گسترده یهودستیزی در جامعه استرالیا هشدار داده بودیم.

در واکنش به این رویداد، گدعون ساعر، وزیر امور خارجه تل‌آویو با ارزیابی تندتری از علل حادثه مدعی شد: آنچه رخ داد، نتیجه تحریک و جنون یهودی‌ستیزی است که در طول دو سال گذشته در خیابان‌های استرالیا جاری بوده است.

نخست‌وزیر استرالیا: حمله به مراسم مذهبی یهودی‌ها شوکه‌کننده است

آنتونی آلبانیز نخست‌وزیر استرالیا، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: این واقعه شوکه‌کننده و عمیقاً نگران‌کننده است.

وی افزود: پلیس و نیروهای امدادی در محل حضور دارند و برای نجات مجروحان تلاش می‌کنند. من دقایقی پیش با رئیس پلیس فدرال استرالیا و نخست‌وزیر ایالت نیوساوث‌ولز گفت‌وگو کردم. اطلاع رسانی بیشتر به زودی انجام خواهد شد.

این مقام گفت: از مردم حاضر در اطراف محل حادثه می‌خواهم دستورالعمل‌ها و اطلاعیه‌های پلیس را دنبال کنند.

حَنوکا یک جشن مذهبی یهودیان است که به آن عید روشنایی‌ها هم گفته می‌شود. این مراسم معمولاً ۸ روز طول می‌کشد و در ماه‌های نوامبر یا دسامبر میلادی برگزار می‌شود. حنوکا یادآور پیروزی یهودیان مکابی بر حکومت سلوکی در قرن دوم پیش از میلاد است. در کشور‌های غربی با جمعیت یهودی، حنوکا معمولاً در فضا‌های عمومی مثل پارک‌ها، میادین و سواحل نیز برگزاری می‌شود.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
127
83
پاسخ
بین اسرائیل نفرین شدند بخاطر اون بهانه ها
نه الان هیچ جای عالم خانه و حس آرامشش رو ندارند
ولو صاحب 94 درصد ثروت دنیا باشند و هر کاری دلشون بخواد بکنند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
باشه ولی استرالیا دو ماه پیش شما رو متهم به برنامه ریزی برای این حمله تروریستی کرده بود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
آفرین
ناشناس
| United States of America |
۲۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
اونی که ا ارامش ندارند مایم
ناشناس
| United States of America |
۲۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
فاکتورشو ناتانیاهو کشید و روی میز ترامپ گذاشت به زودی هزینه ها شو ایران می پردازه و اون بدبخت های که به امید زندگی بهتر به استرالیا مهاجرت کرده اند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
168
77
پاسخ
گفته بودیم مقاومت جهانی شده!؟!؟ نگفته بودیم؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
جالبه!
رئیس اسرائیل میگه ما درباره موج یهودستیزی در استرالیا هشدار داده بودیم!
خب نادان موج نفرت از یهود در تمام جهان رو خودتون راه انداختین!!! اون‌همه بچه کشتن در غزه، نتیجه‌ش میشه این نفرت جهانی از شماها و هرکسی که به شماها مرتبط باشه.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
بله قداست یهودی تموم شده امروز یهود ستیزی افتخاره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
مقاوت به چی؟کشتن آدمهای عادی مقاومت است؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
کار خودشونه این یکی احتمال زیاد کار خودشونه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
بنده ی خدا همین کار صهیونیستهاست
خیالت تخت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
زدن شهروندان غیرمسلح با شاتگان که از یه بچه ده ساله هم برمیاد هنری نیست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
تند نرو داداش، وزارت خارجه محکوم کرده حمله رو.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
61
101
پاسخ
در واقع عملیات صهیونیسم بر علیه یهود است

اینها حتی به جامعه یهودیان که از خوشان هم هستند رحم نمی کنند و با هدف مظلوم نمایی و نجات از مرداب و منجلاب اینکار را می کنند تا با کشتن دو نفر یهودی بتوانند خود را احیا و حامی جمع کنند

جنایت تا کجا؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
اینو خیلی قبول دارم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
دقیقا کار موساده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
تمام عملیاتهای فالس فلگ دنیا زیر سر صهیونیستهاست...چه اقتصادی چه نظامی چه فرهنگی
تامام
ناشناس
|
France
|
۱۴:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
44
68
پاسخ
یهودیان قربانی سیاستمداران قدرت طلب و نادانشان شدن با این بی رحمی و بی منطقی که در غزه انجام دادن مگه می تونن روی آرامش رو ببینن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
ما خودمان هموطن یهودی داریم؛ این چه استدلالیه که چون اسراییل کاری کرده، به این راحتی جنایت علیه یهودیان را توجیه کنیم و عادی جلوه بدیم؟! از ایرانی انتظار اینجور یکطرفه قضاوت کردن نمیره.
این نحوه استدلال شبیه حرفهای بعضی مردمان کم دانش، کینه توز، بیرحم و معلوم الحاله که همه جا بدنام هستن.
برازنده فرهنگ ایرانی نیست که شبیه اون افراد صحبت بشه.
ناشناس
| United States of America |
۲۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
ببخشید اشتباهی مثبت دادم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
53
57
پاسخ
تمام اینها به خاطر نتانیابو و ترامپ داره اتفاق میوفته که هردو دارن درگیری های منطقه ای را به جنگ های جهانی تبدیل میکنند. باید هر دوی انها را کشت تا قبل از پایان سه سال اینده.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
62
93
پاسخ
کار خودشونه که مظلوم نمایی کنن
وگرنه آدمکش تر و کثیف تر از صهیون کسی روی زمین نیست که اگه بود الان صهیونیستی زنده نبود.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
یک صهیونیست هم اگه زنده بمونه اضافه است.
ناشناس
| United States of America |
۲۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
اونا هزار فلسطینی را برای یک سرباز اسرائیلی ازاد کردند حواست نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
63
91
پاسخ
شک نکنید کار خود اسرائیل است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
اسرائیل جنایتکار و نامشروع در کل دنیا منفور است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
فکر می کنم 70سا ل داری الان هم نزدیک 40ساله هر روزتوصف نون تو اتوبوس مترو این جمله کارخودشونه به همه می کی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
پس لابد عملیات هفتم اکنبر هم توسط موساد انجام شده ، نه حماس
غفار
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
صددرصد
شک نکنید
ناشناس
| United States of America |
۲۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
اساتید توطئه
ناشناس
|
Germany
|
۱۵:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
1
2
پاسخ
خوب بهانه حمله مجدد جور شد
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
1
1
پاسخ
این کار خود اسرائیل هستش تا به یهودیان دنیا بگه هیچ جا امن تر از اسرائیل برای شما وجود نداره و اینطوری جلوی مهاجرت معکوس بگیره
ناشناس
|
United States of America
|
۱۵:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
1
1
پاسخ
کار صیهونیستهاست وگرنه کسی مشکلی با یهودی بودن ندارد
