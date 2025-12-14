خواسته نمایندگان مجلس تغییر مصوبه کنکور نیست

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی عبدالحسین خسروپناه در نشست خبری سالگرد تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: اینکه می‌گویند شورای عالی انقلاب فرهنگی فقط سندنویسی می‌کند بی انصافی است، در اجرایی سازی اسناد گام‌های خوبی برداشته شده است. خسروپناه اظهار داشت: شورای عالی انقلاب فرهنگی تلاش می‌کند کار قرارگاهی انجام دهد و ما تافته جدا بافته نیستیم، تعامل شورا با قوای سه گانه خوب، دقیق و کارشناسانه است و مسائل ما با هم فکری با دستگاه‌های دیگر حل می‌شود. وی گفت: تغییر اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی به نظر رهبر انقلاب برمی‌گردد. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرد: ۴ سال شورا تمام شده است، اما تغییر اعضای حقیقی و حقوقی شورا به نظر رهبر معظم انقلاب برمی‌گردد. به گفته وی، مهمترین توفیق در چهار سال اخیر اجرایی شدن سند تحولی شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که بخش عمده‌ای از سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرایی شد. وی افزود: مهمترین مشکل شورای عالی انقلاب فرهنگی، مشخص نبودن پیوست حکمرانی از سند تا قانون و اجراست. خسروپناه گفت: اگر وزارت جهاد کشاورزی سند امنیت غذایی را اجرا می‌کرد این وضع نابسامان در سفره مردم وجود نداشتوی افزود: برنامه پنج ساله هوش مصنوعی در سه سال اجرایی خواهد شد، دیگر اسناد ما هم به خوبی در حال اجراست. به گفته خسروپناه، نقشه جامع علمی کشور در حال به‌روز‌رسانی است و به زودی به تصویب خواهد رسیدوی ادامه داد: همچنین آئین نامه ارتقا اعضای هیئت علمی در ۵ ماده در همه حوزه‌ها تدوین شده است و در صحن شورا به تصویب خواهد رسید. به گفته وی، همچنین نقشه مهندسی فرهنگی در تمام استان‌ها به پایان رسیده است.

خسرو پناه درباره نامه نمایندگان برای تغییر مصوبه کنکور هم گفت: آنچه به امضای نمایندگان رسیده است چنین چیزی نیست. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: تست زنی آدم را با سواد بار نمی‌آورد و بسیاری از پیام‌های برای تغییر کنکور تپسط ربات است، البته تعدادی از افراد هم به ما پیام می‌دهند، اما برخی از اینها هم یا داوطلب نیستند یا به نوعی تغییر مصوبه به سودشان است، اما مسؤولان قوا بر اجرای این مصوبه تأکید دارند. خسروپناه ادامه داد: مجلس هم این را مصوب کرد ولی اجرا نشد، وزیران قبلی می‌گفتند دو همت نیاز داریم تا آن را اجرا کنیم ولی دو سال در دولت سیزدهم اجرا شد. وی افزود: اینکه رئیس سازمان سنجش بیانیه می‌دهد که نظر ما نبود، خلاف واقعیت است. این مصوبه با عقل جمعی صورت گرفت و کاملا حکیمانه و عقلانی است. ما تحقیقات میدانی کردیم و دیدیم سطح سواد رشد پیدا کرده؛ چون تست زنی که آدم را با سواد بار نمی‌آورد. وی افزود: اینکه می‌گویند زیرساخت‌های لازم را نداریم، حرف نادرستی است؛ تمام استانداران برای اجرای این مصوبه پشتیبانی می‌کنند. خسروپناه گفت: کلا علت مصوبه تاثیر قطعی معدل بر کنکور عدالت آموزشی نبود و هیچ موقع شورا نگفته مصوبه تاثیر قطعی معدل برای تحقق عدالت آموزشی است، اما یکی از عوامل عدالت آموزشی تاثیر قطعی معدل است، فلسفه مصوبه این بود که دانش آموزان به مدرسه و کتاب بازگردند بنابراین اصحاب رسانه از مصوبه کارشناسی شورا حمایت کنند. به گفته وی، حکمت مصوبه این بوده که دانش آموزان ما در مقطع متوسطه دوم به سراغ تست زنی می‌رفتند و کتاب و مدرسه به حاشیه رانده می‌شد. به گفته وی، ۹۰ درصد معلمان، ۷۰ درصد خانواده‌ها و ۵۵ درصد دانش آموزان با مصوبه تاثیر قطعی معدل موافق هستند.

خسروپناه درباره اصلاح سهمیه‌های کنکور گفت: ما منتظر ارائه رسمی طرح‌ها از سوی وزارت علوم برای طرح در شورا هستیم تا پس از بررسی کارشناسی و نهایی شدن، ابلاغ صورت گیرد. در مواردی که تعارضی پیش آید، امیدواریم با تعامل عقلای قم موضوع حل و فصل شود و نیازی به ورود مقام معظم رهبری نباشد. وی افزود: سهمیه‌ها نیاز به بازنگری دارد، اما به این زودی انجام نمی‌شود. دبیر شورا در ادامه، یکی از موضوعات محوری در حوزه عدالت آموزشی، به ویژه در آموزش عالی را بحث سهمیه‌ها دانست و بر لزوم اصلاح آن تأکید کرد. وی با اشاره به پیشرفت کار تدوین نقشه جامع علمی کشور اظهار داشت: با لطف الهی و کار کارشناسی متخصصین، نقشه جامع علمی کشور نهایی شده است. در تدوین این نقشه، از ظرفیت‌های گسترده‌ای همچون فرهنگستان علوم، فرهنگستان علوم پزشکی و شورای تحول دانشگاهی کشور استفاده شد و حتی ایرانیان خارج از کشور نیز مشارکت داده شدند. خسروپناه ادامه داد: این سند جامع، بخش‌های علوم پایه، مهندسی، کشاورزی، علوم پزشکی و علوم انسانی را در بر می‌گیرد و به شکلی بسیار دقیق تدوین شده است. متن اصلی که باید در شورا مصوب شود، مختصر است، اما پشتیبان آن شامل چندین جلد کتاب از نتایج کار کارشناسان متخصص است که ان‌شاءالله به زودی در صحن شورا مطرح و پس از تصویب، ابلاغ خواهد شد تا تمامی نهاد‌های فناور بر اساس آن عمل کنند.

وی گفت: وضع نا به سامانی در سفره مردم می‌بینیم که اگر سند امنیت غذایی اجرایی می‌شد، خیلی از این مشکلات پدید نمی‌آمد و لذا شورای عالی انقلاب فرهنگی در اجرای سند امنیت غذایی موفق نبود. خسروپناه اظهار داشت: در مسأله حجاب جلسات متعددی برگزار شد، با وزیر علوم و سایر مسئولین جلساتی برگزار شد که این مسائل با عقلانیت و شیوه‌های فرهنگی دنبال شود. ماراتن کیش نتیجه غفلت مدیران بوددبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: اتفاقی که در ماراتن کیش افتاد که یک ورزش عمومی بود به خودی خود ارزشمند بود همانطور که مسابقات خانوادگی هم در این حوزه قبلا برگزار کرده بودیم، ولی کسانی که برگزار کردند باید مسئولیت همه جوانب را داشته باشند. به گفته وی، درست است که شورای تأمین مجوز داده، اما مدیران نباید نسبت به موضوعات دیگر غفلت کنند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر ضرورت گفت‌وگوی مستمر مسئولان با رسانه‌ها و خبرنگاران گفت: مسئولان نباید از نقد و پرسش‌های خبرنگاران گریزان باشند، خبرنگاران صدای مردم هستند و اگر مسؤولان خود را در معرض پرسش قرار ندهند، امکان اصلاح وجود ندارد.‌ای کاش مصوبه‌ای وجود داشت که همه مسئولان را ملزم کند حداقل چهار بار در سال با خبرنگاران جلسه عمومی برگزار کنند. وی افزود: وزرا و مدیران باید در میان مردم و رسانه‌ها حاضر شوند، به سؤال‌ها پاسخ دهند و نسبت به نقد‌ها نگرش باز داشته باشند، خبرنگار هدفش مچ‌گیری نیست؛ بلکه پرسشگری است و این پرسش‌ها در واقع دغدغه‌های مردم‌اند. خسروپناه با اشاره به تجربه چندساله خود در حوزه گفت‌وگوی آزاد و نظریه‌پردازی افزود: برای برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی، مناظره و آزاداندیشی، نیازمند نوعی حکمرانی و مدیریت خاص هستیم. در طول هشت سال مسئولیتی که در این عرصه داشتم، بیش از پنج هزار کرسی تدریجی برگزار شد. دعوت از استادان دانشگاه، علمای حوزه و صاحب‌نظران برای این کرسی‌ها کار چندان دشواری نیست، اما معمولاً مسئولان از حضور و مناظره گریزانند. وی همچنین درباره آخرین وضعیت سیاست‌ها و ضوابط نمایش خانگی گفت: مدت‌هاست که تدوین سیاست‌ها و ضوابط نمایش خانگی زمان زیادی از ما گرفته است. به دلیل وجود اختلافاتی بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما، جلسات متعددی برگزار شد تا اختلافات برطرف شود و در نهایت به یک عقل جمعی رسیدیم. این سیاست‌ها و ضوابط در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده و در اختیار دفتر رئیس‌جمهور قرار گرفته است تا پس از امضا، ابلاغ شود.