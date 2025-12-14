تیراندازی مرگبار در مراسم یهودیان در استرالیا

رسانه‌های عبری گزارش دادند که در جریان جشن یهودی «حانوکا» در استرالیا، تیراندازی صورت گرفته است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رسانه‌های محلی استرالیا نیز گزارش داده‌اند که این حادثه در یک مراسم دینی یهودیان در سیدنی رخ داده و تیراندازی گسترده‌ای در این محل انجام شده است.

پلیس ایالت نیو ساوث ولز با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که عملیات امنیتی گسترده‌ای در منطقه ساحل بوندی در جریان است و شهروندان از رفت‌وآمد در این ناحیه خودداری کنند.

جزئیات بیشتری درباره تعداد مجروحان یا تلفات احتمالی تا این لحظه منتشر نشده است.

تحقیقات پلیس ادامه دارد و مقامات محلی تاکید کرده‌اند شهروندان باید دستورالعمل‌های ایمنی را رعایت کنند.

تکمیلی:

۵ کشته و ۱۲ زخمی در جشن خونین حنوکای یهودی در استرالیا

رسانه‌‌های عبری گزارش دادند که در تیراندازی مستمر در جشن حنوکای یهودی در سیدنی استرالیا، بنا به آمار اولیه پنج نفر کشته شده و ۱۲ نفر دیگر زخمی شده‌اند.



