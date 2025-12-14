قویترین سامانه برفی در راه ایران

ایران طی ۱۰ روز آینده (۲۳ آذر تا ۲ دی ۱۴۰۴) شاهد بارش سنگین برف در ارتفاعات البرز، زاگرس، شمال غرب، شمال شرق و جنوب شرق خواهد بود که اوج آن با انباشت برف تا ۷۰ سانتی‌متر رو به رو می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ایران در روزهای آینده شاهد ورود سامانه‌های بارشی قدرتمند از غرب و شمال خواهد بود که منجر به انباشت قابل توجه برف در مناطق کوهستانی می‌شود. بر اساس تحلیل مدل معتبر اروپایی پیش‌بینی میان‌مدت آب و هوا (ECMWF)، از امروز یکشنبه ۲۳ آذر تا سه‌شنبه ۲ دی ۱۴۰۴، ارتفاعات البرز، زاگرس مرکزی، شمال غرب، شمال شرق و حتی جنوب شرق کشور تحت تأثیر بارش برف قرار خواهند گرفت. این سامانه‌ها ابتدا در غرب و شمال غرب فعال می‌شوند، سپس به سمت مرکز و شرق گسترش می‌یابند و در روزهای میانی به اوج می‌رسند، اما از اواخر دوره پیش‌بینی، روند ذوب تدریجی آغاز خواهد شد.

در روزهای اولیه، یعنی ۲۳ تا ۲۵ آذر، تمرکز بارش برف بر شمال غرب، غرب و رشته‌کوه‌های البرز خواهد بود. در این دوره، عمق برف در کوهستان‌های آذربایجان غربی، کردستان و زاگرس مرکزی بین ۵ تا ۲۰ سانتی‌متر پیش‌بینی می‌شود و از روز سوم، ارتفاعات کرمان در جنوب شرق نیز با انباشت ۵ تا ۱۵ سانتی‌متری برف وارد این الگو می‌شوند. مناطق دشتی و جنوبی کشور در این مرحله تقریباً بدون برف قابل توجه باقی می‌مانند. از روز چهارشنبه ۲۶ آذر، بارش‌ها شدت می‌گیرند و روزهای پنجشنبه تا شنبه (۲۷ تا ۲۹ آذر) اوج انباشت برف را شاهد خواهیم بود. در این دوره، عمق برف در البرز و زاگرس مرکزی به ۲۰ تا ۷۰ سانتی‌متر خواهد رسید و شمال شرق، به ویژه خراسان، نیز با انباشت ۱۰ تا ۴۰ سانتی‌متری برف پوشیده می‌شود. ارتفاعات کرمان همچنان عمق متوسط ۵ تا ۱۰ سانتی‌متری را حفظ خواهند کرد. این انباشت سنگین می‌تواند فرصت‌های مناسبی برای گردشگری زمستانی و ورزش‌های برفی ایجاد کند، اما همزمان خطر اختلال در تردد جاده‌های کوهستانی را افزایش می‌دهد. روز ششم:

از یکشنبه ۳۰ آذر به بعد، فعالیت سامانه‌های بارشی کاهش می‌یابد و روند ذوب برف آغاز می‌شود. تا روز پایانی ۲ دی ۱۴۰۴، عمق برف در بیشتر مناطق کوهستانی کاهش خواهد یافت، هرچند قله‌های البرز و زاگرس همچنان بیش از ۳۰ تا ۴۰ سانتی‌متر برف خواهند داشت. این ذوب تدریجی، به ویژه در دامنه‌ها، می‌تواند خطر جاری شدن سیلاب را به همراه داشته باشد.به طور کلی، رشته‌کوه‌های البرز و زاگرس مرکزی بیشترین حجم برف را دریافت خواهند کرد و شمال غرب، شمال شرق و جنوب شرق نیز به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار می‌گیرند. ساکنان مناطق کوهستانی باید برای بارش سنگین و احتمال مسدود شدن راه‌ها آماده باشند. کشاورزان نیز لازم است از محصولات خود در برابر سرمای شدید و پیامدهای ذوب محافظت کنند. مقامات هواشناسی و مدیریت بحران توصیه می‌شود هشدارهای لازم را صادر کرده و برای مقابله با سیلاب‌های احتمالی برنامه‌ریزی کنند.