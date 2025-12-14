جدای از میزبانی بد و سالن کوچک و انصراف یک تیم از نیمه‌نهایی که تماشاگر را خسته و کلافه کرده بود، استقلالی‌ها بازنده تمام عیار فینال لیگ کشتی آزاد بودند، آنها که همه چیز را باختند و حالا کشتی‌گیری که به خاطرش فینال را به هم زدند، ۲ میلیارد جریمه کرده‌اند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، موضعی که علی تاجرنیا، سرپرست باشگاه استقلال بعد از نایب قهرمانی تیمش در لیگ برتر آزاد گرفت، تکمیل‌کننده اتفاقات زشت سالن هفتم‎‌تیر بود. کمیل قاسمی، سرمربی استقلال جویبار در اعتراض به داوری، قصد داشت از ادامه مسابقه انصراف دهد و تیمش را از سالن بیرون بکشد، چراکه بعد از شکست امیرحسین فیروزپور مقابل محمدمبین عظیمی برد بانک شهر قطعی شده بود. حتی با احتساب برد احتمالی حسن یزدانی از استقلال مقابل گلیج و امیررضا معصومی از بانک شهر مقابل امیرضا صحرایی، نتیجه تیمی ۵-۵ می‌شد و بانک شهر که با عباس گادژی ماگمادوف یک برد ۱۰ بر صفر را به سود خود کرده بود، برنده مسابقه و قهرمان رقابت‌ها می‌شد. بنابراین کادرفنی استقلال طبق بدعت بدی که چند سالی است در لیگ کشتی شاهدش هستیم و تیم‌هایی که از عدم قهرمانی خود مطمئن می‌شوند برای فریب اسپانسر، به یک موضوع پیش‌پا افتاده متوسل شده و از مسابقه انصراف می‌دهند.

در حالیکه طبق اعلام مدیر این تیم و رابط کشتی جویبار و باشگاه استقلال که سلمان قادری است، بعد از تماشای فیلم مبارزه امیرحسین فیروزپور و محمدمبین عظیمی، خودشان هم اذعان دارند داوری اشتباهی نداشت و دو دویی که به صحنه جنجالی انتهای کشتی داده شده، کاملاً درست بود. با این شرایط استقلالی‌ها تأیید کردند که در نهایت عظیمی برنده مسابقه بوده و به همین دلیل فیروزپور ۴۰ درصد مبلغ قراردادش که به عبارتی دو میلیارد تومان می‌شود، جریمه شد.

پرسش اینجاست که اگر اشتباه داوری بود که کمیل قاسمی تیمش را از مسابقه بیرون کشید، چرا حالا فیروزپور جریمه شده؟ و اگر اشتباه داوری نبود، با چه دیدگاه و استدلالی مربی‌ای که قهرمان المپیک شده و طبعاً باید با قوانین آشنا باشد، تیمش را از مسابقه بیرون می‌کشد و به تبعات این تصمیم، در آن جو متشنج سالن و تماشاگر عصبانی توجهی نمی‌کند؟ آیا بیرون کشیدن تیم بعد از مبارزه‌ای که هیچ اشتباه داوری هم نداشته، یک کار حرفه‌ای است یا فرار رو به جلو آن هم از سوی کادری بازنده که از ابتدا تیمش را بد و غیرحرفه‌ای برای لیگ برتر بسته بود.

اگر جذب ۵ میلیاردی امیرحسین فیروزپور را اشتباه ندانیم که کمیل قاسمی و کادرش او را جذب کردند و بر این باور بودند او مقابل محمدمبین عظیمی برنده است، -در حالیکه این کشتی‌گیر جویباری هر دو مبارزه مهم و حساس با عظیمی را در دور برگشت و فینال لیگ برتر به حریف سقزی‌اش باخت- اما معرفی خارجی‌ها از همان ابتدای لیگ و جذب کشتی‌گیرانی که برخی حتی داخل استان هم نفر برتر نبودند، با آن بودجه‌ای که اگر از بانک شهر بیشتر نبود، با تیم قدیمی بانک شهر برابری می‌کرد، از آن جمله اشتباهاتی بود که کادر استقلال را بازنده کرد و به همین دلیل است که کنار کشیدن آنها از فینال بعد از باخت فیروزپور فرار رو به جلو بوده است.

تسری نگاه فوتبالی در لیگ کشتی

یکی از اشتباهات بزرگ استقلال که البته همچنان روی آن اصرار عجیبی دارند، نگاه فوتبالی است که به لیگ کشتی تسری داده‌اند. در حالیکه اینجا خبری از آن تعصب و بحث‌های فوتبالی رایج نیست؛ بانک شهر هم پرسپولیس نیست که آنها حساسیت‌های فوتبالی را داخل سالن کشتی کردند. بانک شهر هرچند اسپانسرش با اسپانسر پرسپولیس یکی است، اما سال‌ها با همین نام و پیش از رسیدن به مالکیت پرسپولیس در کشتی تیمداری می‌کرد و تا وقتی که استقلال وارد لیگ نشده بود، کسی نگاه فوتبالی به این تیم نداشت، چون اساسا چنین نگاهی اشتباه است. همین رضا یزدانی که سال چهارم تیم‌داری‌اش با بانک شهر را پشت سر گذاشت، اولین سال رسمی مربیگری‌اش با استقلال بود که اتفاقاً در سال کرونا، فینال جنجالی هم در تهران برگزار شد.

پز نیست؛ سبک لیگ کشتی است!

نگاهی که استقلالی‌ها به انصراف ستارگان از رویارویی نیمه‌نهایی با بانک شهر داشتند و شعار «تبانی، تبانی» سر دادند، ناآگاهی از شرایط حاکم بر کشتی است. عدم تعهد برخی کشتی‌گیران و عدم حرفه‌ای‌گری برخی مربیان،تصمیمات خلق‌الساعه و عجیب و غریب در لیگ کشتی، همواره نظم مسابقات را برهم زده و این هیچ ربطی به تیم بانک شهر نداشت. اینکه تیم ستارگان، کشتی‌گیر ۵۷ کیلوگرم تیم ملی را جذب کرده، در حالیکه بدون اطلاع سازمان لیگ و رسانه، به تعدادی کشتی‌گیر ملی پول داده شده که در لیگ کشتی نگیرند، از آن دسته ناهماهنگی‌ها و تصمیماتی است که لیگ کشتی را به این روز انداخته که حتی بعد از قهرمانی جهانش در هر دو رشته آزاد و فرنگی، لیگش ۶ تیمی می‌شود. آن هم در لیگ آزاد، همین تیمی که از نیمه‌نهایی انصراف داد، در پی انصراف دقیقه نودی دانشگاه آزاد، به کمک سازمان لیگ آمد و تیم جوانانش را هم در مسابقات شرکت داد. تیمی که حتی در حد مرحله مقدماتی لیگ دسته اول هم نبود و اصلاً تیم نبود؛ بنابراین اینها روتین لیگ کشتی است و تبانی نیست.

تیمی که گران، اما برای قهرمانی بسته نشده بود!

استقلال از روز اول خواست تمام قراردادهایش شفاف باشد و رقم‌ها رسماً اعلام شد. حسن یزدانی ۷ میلیارد تومان که کم یا زیاد، البته دو برد در مرحله پایانی برای استقلال به همراه داشت، جدای از آنکه تبلیغات زیادی با اسم رکورددار کشتی ایران برای تیم کشتی استقلال شد.

امیرحسین فیروزپور ۵ میلیارد تومان، که البته سه میلیاردش را گرفته و استقلال می‌گوید دو میلیارد دیگر را به خاطر جریمه، به این کشتی‌گیر نخواهد داشت. ۵ میلیارد برای سه کشتی، دو باخت متوالی به محمدمبین عظیمی و برد کشتی‌گیر گمنام و بدون عنوان خیبر.

جذب علی سوادکوهی که جزو کشتی‌گیران گران لیگ بوده، در وزن ۸۶ کیلوگرم که استقلال در کنارش یکی از گران‌ترین روس‌ها (ابراگیم کادی‌یف) را هم جذب کرد. شمیل ممدوف با آسیب‌دیدگی به ایران آمد؟ این را البته استقلال می‌تواند در موردش صحبت کند، اما در مصاف نیمه‌نهایی با کشتی‌گیر خیبر آسیب دید و یا دلاری دریافت کرد، اما آسیب‌دیدگی داشت.

۲۸ هزار دلار مرحله گروهی که پوچ شد

استقلال تنها تیمی بود که در مرحله گروهی از کشتی‌گیر خارجی بهره برد و این هم کاملاً عجیب به نظر می‌رسید. در لیگ ۶ تیمی که از همان ابتدا باتوجه به بودجه دو تیم خیبر و ستارگان که شرایط جذب خارجی را نداشتند، مشخصاً رقابت بین بانک شهر و استقلال بود، واقعا اهمیتی نداشت که این دو تیم به عنوان تیم اول گروه و یا تیم دوم گروه به مرحله پایانی صعود کنند و در هر صورت می‌بایست با هم در فینال کشتی می‌گرفتند. استقلال، اما هم دور رفت و هم دور برگشت خارجی‌هایش را به ایران آورد. با استناد به گفته سلمان قادری مدیر تیم استقلال، آنها برای دور رفت ۱۴ هزار دلار بابت اخمد ادریسوف و شمیل ممدوف و دور برگشت هم ۱۴ هزار دلار بابت شمیل ممدوف و ابراگیم کادی‌یف هزینه کرده‌اند. ۲۸ هزار دلاری که پوچ شد و آنها در نهایت دور رفت برد ۵-۵ و دور برگشت باخت ۷-۳ را مقابل بانک شهر تجربه کرده و تیم دوم گروه شدند.

در فینال تنها مقطع منطقی هزینه کردن برای روس‌ها بود که البته باز هم قهرمانی را برای این تیم به همراه نداشت. طبق گفته قادری، آنها در فینال هم ۲۸ هزار دلار بابت استفاده از هر سه کشتی‌گیر خارجی خود هزینه کرده‌اند.

یک قهرمانی و یک نایب قهرمانی حاصل حضور استقلال در لیگ کشتی

استقلال اسپانسری بود که باخت. در عین حال که ورود استقلال به لیگ طبعاً اتفاق خوبی برای کشتی بود خصوصاً در سالی که اسپانسر‌ها برای تیم‌داری سمت تیم قهرمان جهان نیامدند، اما مدیرعامل تحت تأثیر رفتار سرمربی، بلافاصله واکنشی غیرمنطقی نسبت به نایب قهرمانی تیمش داشت. آنجا در فینال لیگ برتر، هیچ اشتباه داوری که بخواهد جای برنده و بازنده، قهرمان و نایب قهرمان را عوض کند، رخ نداد. صرفاً کم‌تجربگی کمیل قاسمی در بستن تیم، باوجود بودجه‌ای بالا این اتفاق را رقم زد.

ضمن اینکه در دنیای حرفه‌ای و ورزشی، تیم کشتی فرنگی استقلال قهرمان لیگ برتر شد و تیم آزاد نایب قهرمان، به هرشکل لیگ هر رشته‌ای یک قهرمان دارد و هر تیم و باشگاهی باید ظرفیت برد و باخت را داشته باشد که استقلال و کادرفنی‌اش و حتی مدیریتی‌اش نشان دادند چقدر در واکنش نشان دادن عجله کرده و بعداً خودشان کشتی‎‌گیر همان وزنی که به خاطر مسئله داوری‌اش فینال را به هم زدند، با جریمه ۲ میلیاردی روبه‌رو کرده‌اند.