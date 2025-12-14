یک نماینده پارلمان فرانسه به دنبال بازگشایی روسپی خانه ها در این کشور است.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، این نماینده به نام "ژان فیلیپ تانگی" عضو حزب دست راستی حزب اجتماع ملی (RN) و دارای گرایش افراط گرای راست است.

بنا بر این گزارش؛ فعالیت فاحشه خانه‌ها از سال ۱۹۴۶ در فرانسه ممنوع شده است.

او در دفاع از پیشنهاد خود گفته است بناست این مراکز را «بهره‌کشان جنسی» اداره نکنند، بلکه «تعاونی‌هایی» شکل گیرد که زنان خود مدیریت آن را بر عهده داشته باشند. تانگی با بیانی شاعرانه گفته است: «کارگران جنسی، ملکه‌های قلمرو خود خواهند بود.»

طبق آمار مقام‌های فرانسوی، در حال حاضر، حدود ۴۰ هزار نفر در فرانسه به عنوان کارگر جنسی اشتغال دارند اما جنبه تاریک مساله این است که: شبکه‌های قاچاق و روسپیگری، ۹۷ درصد از این افراد را استثمار می‌کنند.

منتقدان می‌گویند نمی‌توان یک صنعت مبتنی بر قاچاق انسان را یک‌شبه به «تعاونی» تبدیل کرد.

و در نهایت، طنز بزرگی هم در کار است: حزب اجتماع ملی (RN) معمولا حزبی به‌شدت ضد مهاجرت تلقی می‌شود؛ حال آنکه اکثریت کارگران جنسی در فرانسه، اتباع خارجی هستند.

یورونیوز ادامه داد: پس پرسش اصلی اینجاست: آیا راست افراطی واقعا قصد دارد برای همان کسانی که معمولا خواستار اخراجشان است، «قلمرو» بسازد و آنها را بدل به ملکه این قلمروها کند؟