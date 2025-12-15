میلی صفحه خبر لوگو بالا
نجم آبادی در گفتگو با تابناک:

سکوت دولت در برابر دلار ۱۳۰ هزار تومانی /ریشه مشکلات در مدیریت تعهدات ارزی است / اختیار خرید به استانداران در کالا‌های اساسی به تقاضای ارز دامن می‌زند

نجم‌آبادی با انتقاد از ضعف مدیریت تعهدات ارزی، علت اصلی بحران ارزی را نه کاهش صادرات، بلکه سوءمدیریت دولت دانست و هشدار داد واگذاری خرید کالاهای اساسی به استان‌ها، بدون ورود و مدیریت جدی دولت، به افزایش تقاضای ارز و تشدید بحران منجر می‌شود.
سکوت دولت در برابر دلار ۱۳۰ هزار تومانی /ریشه مشکلات در مدیریت تعهدات ارزی است / اختیار خرید به استانداران در کالا‌های اساسی به تقاضای ارز دامن می‌زند

بهروز محبی نجم آبادی؛ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با افزایش قیمت انواع ارز در بازارهای معاملاتی و تبعات ناشی از این موضوع بر اقتصاد و ایجاد تورم در کشور، اظهار کرد: متاسفانه امروز خوراک دام برای کشور مسئله شده است.

وی با بیان اینکه اگر کالاهای اساسی مثل برنج به مسئله تبدیل شده ناشی از این است که آقایان می گویند این موضوع به دلیل این است که در حوزه ارز دچار مشکل هستیم، افزود: اما سوالی که مردم به درستی از ما می پرسند و مجلس، دولت و حاکمیت باید پاسخگوی آن باشند، این است که چرا در یک سال گذشته این اتفاقات نمی افتاد؟

نجم آبادی تصریح کرد: ما در حوزه تعهدات ارزی دچار مشکلات اساسی هستیم. نسبت به سال گذشته صادرات کاهش نداشته و شرایط کشور هم حاد نبوده است. به اعتقاد من چیزی که باعث شده دچار مشکلات اساسی شویم، این است که ما در حوزه مدیریت تعهد ارزی دچار مشکل هستیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: متاسفانه شاهدیم که دولت نیز در این زمینه اقدام عاجلی انجام نمی دهد. به خصوص هم که اخیرا اعلام کرده که استان ها و استانداران خود می توانند کالاهای اساسی را خریداری کنند. این به تقاضای ارز دامن می زند. قطعا دولت باید در چنین موقعیتی ورود و مدیریت کند.

سکوت دولت در برابر دلار ۱۳۰ هزار تومانی /ریشه مشکلات در مدیریت تعهدات ارزی است / اختیار خرید به استانداران در کالا‌های اساسی به تقاضای ارز دامن می‌زند

نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: شرکت های بزرگی مانند پتروشیمی ها، فولادی ها و صادراتی ها که توان ارزی بالایی دارند و قادر هستند که ارزشان را برگردانند، دولت باید برایشان زمینه را فراهم کند و به نیازهای واقعی جامعه جواب بدهد. این اتفاق بزرگ باید بیفتد و حتما مجلس از دولت می خواهد اقدام عاجل انجام بدهد چرا که موضوع پول ملی و توانمندی ها را کاهش می دهد و بالا رفتن قیمت ارز ضربات جبران ناپذیری را در شاخص اقتصادی و بویژه تورم وارد می کند.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا در شرایطی که شاهد افزایش قیمت ارز به صورت روزانه در کشور هستیم اما هیچ صحبت و اظهار نظری از سوی رئیس کل بانک مرکزی و رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت مطرح نمی شود، اظهار کرد: مشکلات ما در حوزه تعهدات ارزی است. دولت باید با تمام توان زمینه وارد کردن ارز صادرکنندکان را فراهم کند تا بتوانیم به نیازهای واقعی جواب بدهیم.

سکوت دولت در برابر دلار ۱۳۰ هزار تومانی /ریشه مشکلات در مدیریت تعهدات ارزی است / اختیار خرید به استانداران در کالا‌های اساسی به تقاضای ارز دامن می‌زند
