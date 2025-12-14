میلی صفحه خبر لوگو بالا
بازیگر شرور هالیوود درگذشت

پیتر گرین، بازیگر برجسته نقش‌های منفی و شرور هالیوود که با اجرای بی‌نظیر خود در فیلم‌هایی مانند «داستان عامه‌پسند» و «ماسک» شناخته می‌شد، جمعه در خانه‌اش در نیویورک درگذشت.
بازیگر شرور هالیوود درگذشت

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ پیتر گرین، بازیگر مشهور نقش‌های منفی و خلافکار هالیوود، روز جمعه در خانه خود در نیویورک درگذشت. مدیر برنامه‌های او این خبر را تأیید کرد، اما علت مرگ هنوز اعلام نشده است. گرین در آپارتمانش در منطقه لوئر ایست ساید پیدا شد و اولین بار خبر فوت او توسط نیویورک دیلی نیوز منتشر شد.

گرین به خاطر نقش زِد، نگهبان سادیست و تجاوزگر در فیلم «داستان عامه‌پسند» ساخته کوئنتین تارانتینو در سال ۱۹۹۴، و همچنین نقش شرور دوریان در فیلم «ماسک» با بازی جیم کری، شناخته می‌شد. گرگ ادواردز، مدیر برنامه‌های او، در مصاحبه‌ای تلفنی گفت: «هیچ‌کس نقش آدم بد را بهتر از پیتر بازی نکرد، اما او همچنین قلبی به وسعت طلا داشت که بسیاری از مردم آن را نمی‌دیدند.»

ادواردز افزود که بیش از ۲۴ ساعت موسیقی در آپارتمان گرین پخش شده بود که باعث شد بررسی وضعیت سلامتی او انجام شود. او گفت که با گرین اوایل همان هفته صحبت کرده بود.

پیتر گرین علاوه بر نقش‌های مکمل، در فیلم «تمیز، تراشیده‌شده» نقش مردی با شیزوفرنی را بازی کرد که مظنون به قتل است و گاهی خودآزاری می‌کند. نقد نیویورک تایمز اجرای او را «شخصیتی به شدت مضطرب و ناپایدار» توصیف کرده است که بدون خودآزاری نیز توجه مخاطب را جلب می‌کند.

او همچنین در فیلم‌های «مظنونین همیشگی» و «روز تعلیم» حضور داشت. در «مظنونین همیشگی» گرین نقش رِدفوت، واسطه‌ای که گروه خلافکار را از فرصت سرقت جواهرات مطلع می‌کند، ایفا کرد. در «روز تعلیم» او نقش کارآگاه جف را بازی کرد که توسط آلونسو هریس (با بازی دنزل واشنگتن) به او شلیک می‌شود تا قتل یک افسر سابق مواد مخدر به نظر برسد که پلیس ابتدا تیراندازی کرده است.

پیتر گرین در ۸ اکتبر ۱۹۶۵ در مونتکلیر، نیوجرسی به دنیا آمد و بازیگری را در اوایل بیست سالگی در نیویورک آغاز کرد. به گفته مدیر برنامه‌های او، گرین دو برادر و یک خواهر دارد که او را به یاد خواهند آورد.

بازیگر شرور هالیوود ماسک جیم کری پیتر گرین درگذشت
