ارز ترجیحی به کدام جیب‌ها سرازیر می‌شود؟!

سال‌هاست که دولت با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد بخشی از منابع ارزی خود را با قیمت پایین به خرید و عرضه کالاهای ضروری و ارزاق عمومی اختصاص می‌دهد. صرف این اقدام به‌ معنی ناموفق‌بودن دولت در مهار تورم و جلوگیری از رشد بی‌رویه قیمت‌هاست که عرصه را بر اقشار کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط جامعه تنگ می‌کند و دقیقا به همین دلیل از درجه ضرورت بسیار بالایی برخوردار است.
کد خبر: ۱۳۴۵۷۳۹
| |
684 بازدید
|
۵

ارز ترجیحی به کدام جیب‌ها سرازیر می‌شود؟!

با این‌ حال نکته مهم این است که با تخصیص بخشی از منابع عمومی به این طرح، چه میزان رفاه برای جامعه هدف ایجاد می‌شود؟

به گزارش تابناک به نقل از شرق؛ دراین‌میان در همان قدم نخست دو پرسش بنیادین مطرح می‌شوند: ۱- با توجه به نارسایی‌ها و کاستی‌های نظام اجرائی و نظارتی کشور، چند درصد از منابع تخصیص‌یافته به جیب دلالان، واسطه‌ها و رانت‌خواران زیرک سرازیر می‌شود، و سهم واقعی جامعه هدف چقدر است؟ ۲- آن بخش از منابع که واقعا نصیب مصرف‌کنندگان کالاهای اساسی مشمول طرح می‌شود، با چه شیوه‌ای بین دهک‌های درآمدی تقسیم می‌شود؟ و آیا تضمینی وجود دارد که دهک‌های درآمدی پایین‌تر بیشترین کمک را دریافت بکنند؟

با مرور سخنان مسئولان و دقت در بیانات موافقان و مخالفان طرح، به‌روشنی معلوم می‌شود که پژوهشی کارشناسانه برای ارزیابی کارنامه این سیاست، یافتن نقاط قوت و ضعف آن و ارائه رهنمود برای برطرف‌کردن کاستی‌ها انجام نگرفته و گویی هرگز ضرورت چنین پژوهشی مورد توجه متولیان امر نبوده‌ است. زیرا هیچ‌کدام از دو طرف، نه موافقان و نه مخالفان، اشاره روشنی به یافته‌ها و نتایج این پژوهش‌ها نمی‌کنند.

در چنین فضایی سهم این طرح از منابع ارزی کشور فقط با توجه به شرایط خاص درآمدی دولت، فشار افکار عمومی و دفاعیات موافقان طرح و نه مطالعات کارشناسی تعیین شده و معمولا برای اصلاح شیوه اجرائی و افزایش درجه اثربخشی آن فشاری به دولت وارد نمی‌شود.

ضعف جدی نهاد نظارت در طول چند دهه گذشته موجب شده درآمد هنگفتی از محل «تجارت» با ارز ترجیحی نصیب جمع انگشت‌شماری از واردکنندگان بشود و به‌این‌ترتیب سلاطین کالاهای مختلف در بازار بر امور مسلط شده‌اند.

وزیر جهاد کشاورزی چند روز پیش از محبوس‌شدن پنج میلیون تن کالای اساسی در بنادر خبر داد که واردکنندگان حاضر نیستند توزیع این کالاها را که با استفاده از ارز ترجیحی خریداری شده، به دولت واگذار کنند. به بیان دیگر صاحبان این کالاها هرچند کالای خود را با ارز ترجیحی خریداری کرده‌اند، اما ترجیح می‌دهند، بخش مهمی از آن را در بازار با نرخ آزاد توزیع کنند و دولت در کارشان دخالت نکند!

همین نکته نشان می‌دهد سود نهفته در این «تجارت» بسیار بالاتر از سود متعارف واردات و توزیع است، زیرا بخشی از محموله وارداتی با دلار ۲۸.۵ هزارتومانی خریداری شده و با دلار بالای صد هزار تومان به بازار عرضه خواهد شد.

سهم این بخش در کل محموله به همت و «توان» واردکننده و درجه «تعامل» مدیران دولتی بستگی دارد. برای اینکه تصور درستی از اهمیت پرونده داشته‌ باشیم، کافی است بدانیم در بودجه سال جاری مبلغ ۱۱ میلیارد یورو برای واردات دارو، مواد اولیه و کالاهای اساسی کشاورزی با نرخ ترجیحی تخصیص یافته ‌است.

با درنظرگرفتن تفاوت نرخ ارز ترجیحی و آزاد می‌توان‌ گفت دولت مبلغی در حدود هزارو صد همت یعنی نزدیک به ۳.۵ برابر بودجه یارانه نقدی و کالابرگ را برای هدف مهار قیمت کالاهای مشمول طرح هزینه می‌کند.

حال اگر فرض کنیم فقط ۲۰ درصد کالاها دور از چشم شبکه نظارت دولتی و با قیمت بازار آزاد معامله بشود، دست‌اندرکاران این «تجارت» سودی بیش از ۲۰۰ همت را به اصطلاح عامیانه بدون چَک‌وچونه به جیب خواهند زد. مایه شگفتی است که شیوه توزیع یارانه نقدی و حذف برخی دهک‌های درآمدی که از دید دولتیان فقیر محسوب نمی‌شوند، سال‌هاست که به یک موضوع مناقشه سیاسی تبدیل شده‌ است و منتقدان می‌گویند دولت می‌تواند با اصلاح شیوه توزیع مثلا صد همت در سال صرفه‌جویی کند. اما حوزه‌ای با گردش مالی سالانه هزارو صد همت مورد غفلت قرار می‌گیرد و کسی کاری به‌ کار ارباب «تعامل» ندارد.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
United States of America
|
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
5
پاسخ
خدارا شکر که دیگه برای بستن بودجه سال 1405وارائه به مجلس و تخصیص سرانه یارانه هرفرد باارزهای متنوع ندارد چون درسالی که گذشت دولت نسل هرچه یارانه بود راازریشه کند در بخش نهاده های کشاورزی دامی ومرغداری وباافزایش سرسام این کالا شاه بودیم میوه چند برابر برنج چندبرابر گوشت 2برابرمرغ چندبرابر حبوبات چندبرابر ازهمه مهمتر دارو که بارندگی بیماران سروکار دارد غیرقابل دسترس شده ونرخ جدید بنزین که شاکله ومادرتمام گرانی ها اضافه شده ومن بعنوان منتظرم ببینم این دولت برای بستن بودجه سال بعد چگونه وبراساس چه مترومعیاری سرانه ویارانه تک تک افراد جامعه تعیین وبه مجلس ارائه نماید آنروز قطعا خیلی دیدنی خواهد بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
5
پاسخ
به جیب مقامات و وابستگانشون!! همین!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
6
پاسخ
قطعا" به جیب مردم کوچه و بازار کارگر کارمند سرازیر نخواهد شد
ناشناس
|
United States of America
|
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
6
پاسخ
جیب کم نیست. ولی قطعاً جیب من نیست. جیب آقازاده ها و فامیلها و آشنایان آقاهاست
ناشناس
|
Finland
|
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
7
پاسخ
خلاصه اقتصاد فعلی ایران این هست به نام مردم در جیب رانت خواران
نظرسنجی
آخرین اخبار
۴ علامت نادیده‌گرفته شده سرطان پروستات
حقایق شوکه‌کننده درباره موبایل‌های کره‌شمالی
بی‌حوصله هستید این ویتامین‌های بدنتان کم است
عکس: خریدهای دختر و داماد پزشکیان از فروشگاهی در آلماتی
فوکر ۱۰۰؛ پرنده ای که بی‌سروصدا عضوی از ستون فقرات پروازهای داخلی ایران شد
سکوت دولت در برابر دلار ۱۳۰ هزار تومانی /ریشه مشکلات در مدیریت تعهدات ارزی است / اختیار خرید به استانداران در کالا‌های اساسی به تقاضای ارز دامن می‌زند
عراقچی وارد پایتخت بلاروس شد
جنجال حضور سحر زکریا در سریال مهران مدیری
قیمت آجیل مخلوط شب یلدا اعلام شد
ائتلاف خون و نفت؛ از پروازهای بن‌گوریون تا سیتالچای/چگونه از پایگاه‌های آذربایجان برای حمله به ایران استفاده شد؟
آمریکا یک‌چهارم موشک‌های رهگیر خود را برای دفاع از اسرائیل مقابل ایران مصرف کرد
قیمت شیرخام و چهار محصول لبنی اعلام شد
رقیب المپیکی علیرضا حیدری به حبس محکوم شد
لحظات نصف شدن هواپیمای آنتونوف روس قبل از سقوط
وقتی بازیکن تیم ملی به خاطر کانال ۱۸+ خط خورد!
ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
عربستان به امارات باخت؛ جنوب یمن تجزیه شد/ خرسندی انصارالله از درگیری ریاض و ابوظبی
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است
هدف گسترش همکاری نظامی آذربایجان-اسرائیل، ایران و دریای خزر است نه ارمنستان
جواد علیکردی بازداشت شد
مدت زمان ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی اعلام شد
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
چرا ترامپ برنامه موشکی ایران را تهدید به نابودی کرد؟/ تغییر معادله «جنگ پیشگیرانه» آمریکا
یک استعفای دیگر در نهاد ریاست جمهوری
جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»
انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان
