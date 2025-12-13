به گزارش تابناک به نقل از شبکه خبریایبی سی نیوز، ترامپ شبانگاه شنبه گفت که بابت کشته شدن سه آمریکایی از داعش انتقام خواهد گرفت.
ترامپ گفت: سه شهروند بزرگ خود را در کمینی در سوریه از دست دادیم و به داعش پاسخ خواهیم داد.
رئیس جمهور آمریکا افزود که جولانی از این حمله به شدت عصبانی شده است.
بر اساس این گزارش، فرماندهی مرکزی نیروهای تروریستی آمریکا (سنتکام) مدعی شد که عامل حمله به نیروهای آمریکایی در شهر تدمر سوریه، یک نیروی مسلح عضو گروه داعش بوده است.
یادآوری میشود ساعاتی پیش کاروان مشترک عناصر امنیتی جولانی با نظامیان آمریکایی در نزدیکی جاده دیرالزور در نزدیکی شهر تدمر سوریه مورد حمله قرار گرفتهاند. طی این حمله چند نظامی آمریکایی به شدت مجروح شده و با بالگرد به پایگاه التنف منتقل شدهاند.