پیام تهدیدآمیز ترامپ علیه کشتار آمریکایی‌ها در سوریه

به دنبال کشته سه آمریکایی در سوریه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در سخنانی تهدید آمیز واکشن نشان داد.
پیام تهدیدآمیز ترامپ علیه کشتار آمریکایی‌ها در سوریه

به گزارش تابناک به نقل از شبکه خبری‌ای‌بی سی نیوز، ترامپ شبانگاه شنبه گفت که بابت کشته شدن سه آمریکایی از داعش انتقام خواهد گرفت.

ترامپ گفت: سه شهروند بزرگ خود را در کمینی در سوریه از دست دادیم و به داعش پاسخ خواهیم داد.

رئیس جمهور آمریکا افزود که جولانی از این حمله به شدت عصبانی شده است.

بر اساس این گزارش، فرماندهی مرکزی نیرو‌های تروریستی آمریکا (سنتکام) مدعی شد که عامل حمله به نیرو‌های آمریکایی در شهر تدمر سوریه، یک نیروی مسلح عضو گروه داعش بوده است.

یادآوری می‌شود ساعاتی پیش کاروان مشترک عناصر امنیتی جولانی با نظامیان آمریکایی در نزدیکی جاده دیرالزور در نزدیکی شهر تدمر سوریه مورد حمله قرار گرفته‌اند. طی این حمله چند نظامی آمریکایی به شدت مجروح شده و با بالگرد به پایگاه التنف منتقل شده‌اند.

میلی صفحه خبر موبایل
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سردار سلیمانی داشت تا آخرین داعشی رو شکست میداد گفت ۳ ماه دیگه پایان داعشه شما وحشت کردید ۲ ماه بعدش ترورش کردید امروز هم خانواده این سربازها باید بدونن از خودی خوردن
