حجت الاسلام سلیمی در گفت‌و‌گو با تابناک:

وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانی‌ها باشد

عضو هیئت رئیسه مجلس با انتقاد از صحبت های وزیر جهاد کشاورزی درباره رعایت انصاف فروشندگان گفت: وزیر مسئولیت دارد وفور کالا و کنترل قیمت‌ها را مدیریت کند، نه اینکه نقش معلم اخلاق ایفا کند؛ وقتی قیمت تخم‌مرغ، گوشت، هندوانه و سیب در آستانه شب یلدا سر به فلک کشیده، مردم انتظار تدبیر دارند نه توصیه اخلاقی.