حجت الاسلام سلیمی در گفت‌و‌گو با تابناک:

وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانی‌ها باشد

عضو هیئت رئیسه مجلس با انتقاد از صحبت های وزیر جهاد کشاورزی درباره رعایت انصاف فروشندگان گفت: وزیر مسئولیت دارد وفور کالا و کنترل قیمت‌ها را مدیریت کند، نه اینکه نقش معلم اخلاق ایفا کند؛ وقتی قیمت تخم‌مرغ، گوشت، هندوانه و سیب در آستانه شب یلدا سر به فلک کشیده، مردم انتظار تدبیر دارند نه توصیه اخلاقی.
حجت الاسلام علیرضا سلیمی؛ عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با صحبت های وزیر جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران در ارتباط با گرانی برخی کالاهای تولید داخل در آستانه شب یلدا و اینکه خواستار رعایت وجدان و انصاف فروشندگان در فروش کالاهایشان شد، اظهار کرد: بحث انصاف و مسائلی از این دست باید به اساتید اخلاق و متولیان فرهنگی سپرده شوند و آنها این مسائل را دنبال و بیان کنند و در واقع این یک بحث جداست.
 
وی با تاکید بر اینکه وزیر جهاد کشاورزی معلم اخلاق نیست، افزود: وزیر جهاد مسئولیت هایی دارد که باید به درستی به این مسئولیت ها عمل کند.
 
سلیمی تصریح کرد: از جمله مسئولیت های وزیر جهاد کشاورزی این است که مدیریت کند تا کالا به وفور در بازار یافت شود. همچنین قیمت مواد اولیه مانند نهاده ها را مدیریت و کنترل کند. باید وضعیت دام و طیور را رصد و کنترل مناسبی در این حوزه ها داشته باشد.
 
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه اکنون قیمت گوشت و مرغ بسیار بالا رفته، ادامه داد: الان قیمت یک شانه تخم مرغ حدود 300 هزار تومان است، بهتر است وزیر پاسخ بدهد که چه تدبیری برای این مسئله کرده است؟ همچنین وزیر باید بداند که ایران خود تولید کننده محصولاتی از جمله هندوانه است و این محصول را نیز به خارج از کشور صادر می کند، چرا باید قیمت آن اینقدر بالا باشد؟
 
وی با اشاره به اینکه هر ساله سیب درختی در کشور دو الی سه برابر نیاز تولید می شود، افزود: چرا باید قیمت سیب اینقدر افزایشی باشد، بحث ناتوانی وزیر جهاد کشاورزی در مدیریت و کنترل قیمت ها در واقع کوتاهی وزیر است. بهتر است ایشان مسائل اخلاقی را به دیگران و علما بسپارد چرا این موضوعات در کشور متولی فرهنگی دارد.
 
به گزارش تابناک، غلامرضا نوری قزلجه؛ وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالات خبرنگاران در ارتباط با گرانی محصولاتی چون هندوانه، پسته و دیگر اقلام خوراکی در آستانه شب یلدا گفت: از فروشندگان میخواهم که در فروش این اقلام جانب انصاف و وجدان را رعایت کنند. او همچنین گفت که هر وقت شما (خبرنگاران) توانستید مجوز قانونی را برای ما فراهم بکنید تا بتوانیم پسته و هندوانه را هم قیمت گذاری بکنیم در خدمت شما هستیم!
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
34
8
پاسخ
دوستان چند سالیه بحث کشاورزی و نهاده های دامی و مرغ و گوشت .... 28 ساعته با اعصاب و روح و روان مردم بازی می کند .... اینجوری که شواهد نشان می داد موضوع خیلی مهم است .... دقیقا خودش تنهایی یک دولت اختصاصی و 26 وزیر خبره در این خصوص لازم است که کنار دولت محترم کمک حال دولت باشند .... وای خدا چی شد .... چی گفتم ... ؟ منظورم این است کار سخته ... برای هر موضوع یک وزیر اختصاصی باید باشد .... وزیر برنج. ... وزیر امور گوشت .... وزیر ... واقعا کار سخته .... یک وزیر برای 90 میلیون انسان گرامی در امور کشاورزی خیلی کم است .... فکر استیضاح هم نباشید. .. شب عید نزدیک است ... عید نوروز مبارک ....
پاسخ ها
روشنی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
این وزیر در همان ماه اول باید استیضاح و اخراج می شد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
خوشحالم در کشوری زندگی میکنم که اینقدر مدیران به خودشون اطمینان دارن که استعفا نمیدن
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
1
68
پاسخ
واقعا دستشون درد نکنه با این همه گرانی فقط وزیر کشاورزی است ک میتواند قیمت مایحتاج مردم کنترل کند هدف باید معیشت مردم باشد چرا دولت افراد کار بلد و دلسوز انتخاب نمیکند چه وعده های ک دولت پزشکیان ب مردم نداد ای کاش در یه دوره کم این همه گرانی و تورم نبود کالاهای اساسی معیشت مردم روز بروز بالا میاره و هیچ نظارتی هم نیست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
مقصر اصای ابن نابسامانی مجلس هست
شما
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
چه ربطی به مجلس داره گندو دولت میزنه مقصر مجلس
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
16
48
پاسخ
ملتی ک همواره ب آرمانهای انقلابی و نظام و خون شهدا پایبند هستند همانطور ک درجنگ دوازده روزه ثابت کردند حقشون این نیست امیدواریم دولت فکری ب حال معیشت مردم و این همه گرانی بکنه
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
4
70
پاسخ
آقای عضو هیئت رییسه مجلس شماها در مجلس سالهاست که این وضع را می بینید چکار کردید.؟ خود شما مجلسی ها اگر بدتر از او نباشید بهتر هم نیستید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
49
11
پاسخ
هندوانه که واجب نیست کسی بخورد یک رسم غلط حتی آجیل هم همینطور کشور همه مصرف کننده شده اند سیل روسایهای که توسط دولت‌های قبل به غلت به شهر آمده اند یا با امتیاز مسکن مهر یا اورگانها ی که فرد در روستا است به نام بنیاد شهید یا کمیته امام ره یا منابع طبیعی و غیره در شعر زمین گرفته تولید رها کرده و به شهر اقتصاد بهتر نمی شود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
غلط های املایی متعدد جنابعالی در این کامنت کوتاه را نادیده می گیریم، اما همین که کلمه ارگان را "اورگان" نوشتید، خودتان را به خوبی معرفی فرمودید.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
الان دیگه از شیر و لوبیا تا میوه و ..... هیچ چیز واجب نیست کسی بخوره
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
1
72
پاسخ
چرا هیچ چیز و هیچ کس تو این کشور سر جاش نیست.چرا مردم باید چوب بی لیاقتی مسعولین را بخورند چرا مردم قربانی لج و لجبازی و جناحی بازی مسولان میشوند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
مسعولین نه، مسئولین بله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
62
پاسخ
بلد نیستی برنج .گوشت.تخم مرغ.مرغ.نمیتونی دستور بدی مستقیم به دست مصرف کننده برسونی و صدا مردم درآوردی چه وزیری هستی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
63
پاسخ
ایشون هیچ فکری و برنامه ای برای بهبود و کنترل اوضاع و فقر سفره مردم نداشته و ندارد تنها دلیل پزشکیان برای انتخاب این آقا همزبانی با پزشکیان است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
هنر دست اصلاحات چی های غرب پرسته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
21
21
پاسخ
سیب صادر میشه قیمتش گران است ، آیا وزیر باید جلو صادرات را بگیرد تا ارزان شود؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
1
55
پاسخ
وزیر باید مدیر ومدبر باشه ،تمام وزرا نه فقط یکی،جامعه ما به هرج ومرج کشیده شد با این مدیران کار نا باد
