حجت الاسلام علیرضا سلیمی؛ عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با صحبت های وزیر جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران در ارتباط با گرانی برخی کالاهای تولید داخل در آستانه شب یلدا و اینکه خواستار رعایت وجدان و انصاف فروشندگان در فروش کالاهایشان شد، اظهار کرد: بحث انصاف و مسائلی از این دست باید به اساتید اخلاق و متولیان فرهنگی سپرده شوند و آنها این مسائل را دنبال و بیان کنند و در واقع این یک بحث جداست.
وی با تاکید بر اینکه وزیر جهاد کشاورزی معلم اخلاق نیست، افزود: وزیر جهاد مسئولیت هایی دارد که باید به درستی به این مسئولیت ها عمل کند.
سلیمی تصریح کرد: از جمله مسئولیت های وزیر جهاد کشاورزی این است که مدیریت کند تا کالا به وفور در بازار یافت شود. همچنین قیمت مواد اولیه مانند نهاده ها را مدیریت و کنترل کند. باید وضعیت دام و طیور را رصد و کنترل مناسبی در این حوزه ها داشته باشد.
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه اکنون قیمت گوشت و مرغ بسیار بالا رفته، ادامه داد: الان قیمت یک شانه تخم مرغ حدود 300 هزار تومان است، بهتر است وزیر پاسخ بدهد که چه تدبیری برای این مسئله کرده است؟ همچنین وزیر باید بداند که ایران خود تولید کننده محصولاتی از جمله هندوانه است و این محصول را نیز به خارج از کشور صادر می کند، چرا باید قیمت آن اینقدر بالا باشد؟
وی با اشاره به اینکه هر ساله سیب درختی در کشور دو الی سه برابر نیاز تولید می شود، افزود: چرا باید قیمت سیب اینقدر افزایشی باشد، بحث ناتوانی وزیر جهاد کشاورزی در مدیریت و کنترل قیمت ها در واقع کوتاهی وزیر است. بهتر است ایشان مسائل اخلاقی را به دیگران و علما بسپارد چرا این موضوعات در کشور متولی فرهنگی دارد.
به گزارش تابناک، غلامرضا نوری قزلجه؛ وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالات خبرنگاران در ارتباط با گرانی محصولاتی چون هندوانه، پسته و دیگر اقلام خوراکی در آستانه شب یلدا گفت: از فروشندگان میخواهم که در فروش این اقلام جانب انصاف و وجدان را رعایت کنند. او همچنین گفت که هر وقت شما (خبرنگاران) توانستید مجوز قانونی را برای ما فراهم بکنید تا بتوانیم پسته و هندوانه را هم قیمت گذاری بکنیم در خدمت شما هستیم!