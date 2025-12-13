میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

راهکارهای پزشکیان برای مدیریت بحران آب

رئیس جمهور پیشبرد برنامه‌های ملی و استانی در حوزه حکمرانی آب را منوط به ایجاد یک ساختار صحیح مدیریتی و اجرایی دانست و گفت: سازمان‌های مرتبط و مسئول در این حوزه، به صورت یکپارچه با یکدیگر تعامل داشته باشند و فعالیت‌ها و مأموریت‌های تخصصی خود را در این ساختار به صورت هم‌افزا انجام دهند.
کد خبر: ۱۳۴۵۶۸۵
| |
1725 بازدید
|
۲
راهکارهای پزشکیان برای مدیریت بحران آب

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه «شورای همکاری دولت و دانشگاه در مدیریت بحران آب»، امروز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ به ریاست دکتر مسعود پزشکیان برگزار شد.

در این نشست، گزارش مبسوطی از اقدامات انجام شده در این کارگروه علمی ارائه شد. بر اساس گزارش ارائه شده، با تشکیل شورای همکاری دولت و دانشگاه در مدیریت بحران آب، یک مدل همکاری جدید شکل گرفته که باعث ایجاد تحول در زمینه مدیریت بحران و حکمرانی آب بر پایه گفتمان مشترک بین دولت و دانشگاه شده است.

در این کارگروه چهره‌های دانشگاهی و متخصص، از ۳۰ دانشگاه دعوت به مشارکت شده و با تقسیم پهنه جغرافیایی کشور به ۹ حوضه آبی، برای هر حوزه تفاهم‌نامه‌هایی با مشارکت ذینفعان و بر پایه اقتضائات جغرافیایی و اقلیمی آن بخش تهیه شده است.

از ۳۰ دانشگاه حاضر در ترکیب کارگروه، ۱۲ دانشگاه نقش محوری و بقیه دانشگاه‌ها در سطح ارائه مشاوره مشارکت دارند که قرار است، نقش آنها نیز به مرور ارتقا یابد. همچنین از نظرات اساتید ایرانی فعال در دانشگاه‌های مطرح جهان نیز در این کارگروه بهره گرفته شده است.

کارگروه، موضوع حکمرانی آب را در سه حوزه عمده آب کشاورزی، آب صنعتی و آب شرب پیگیری کرده و برای ایجاد هماهنگی‌های لازم، ۳ کمیته اقتصادی، اجتماعی و حقوقی نیز شکل گرفته است. در نتیجه این هم‌افزایی علمی، تا کنون ۲۰ راهبرد کلان در زمینه مدیریت و حکمرانی آب تدوین و ارائه شده است.

در این جلسه همچنین گزارش مبسوطی از سیر عملکرد دولت‌ها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین تحولات صورت گرفته در زمینه قوانین و مقررات حوزه آب ارائه شد.

به تصریح گزارش ارائه شده، گلوگاه مدیریت آب در کشور، مصرف آب بخش کشاورزی است که باید در وهله اول با اصلاح الگوی کشت و فرهنگ‌سازی متناسب سامان داده شود. همچنین موضوع تعارض منافع در حوزه مدیریت آبی کشور و ضرورت مدیریت آن نیز از دیگر بخش‌های گزارش ارائه شده بود که بر اساس آن یکی از اقدامات ضروری اصلاح عرف جاری درباره اختصاص یارانه کلان به آب به خصوص در بخش کشاورزی است.

بر اساس گزارش‌های ارائه شده همچنین تاکید شد که مدیریت آب با ارائه صرف راهبرد قابل اصلاح نیست و باید قوانین و ضوابط دقیق در این زمینه تدوین، با جدیت اجرا و بر اجرای آن نظارت شود.

همچنین بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، در استان‌ها، استانداران روسای شورای همکاری دولت و دانشگاه در مدیریت بحران آب هستند.

در گزارش ارائه شده افزایش درصد موفقیت تصمیمات و برنامه‌های این کارگروه، در گرو مشارکت فعال جامعه محلی و همه ذینفعان در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، ارزیابی، بازبینی و اصلاح فرآیند‌های فعلی حکمرانی آب و اتخاذ و اجرای تصمیمات بر پایه شایسته‌سالاری برشمرده شده است.

در پایان این جلسه مقرر شد وزارت کشور در اولین فرصت جلسه‌ای را برای جمع‌بندی و نهایی‌سازی نظرات و برنامه‌های ارائه شده با حضور استانداران و دانشگاهیان عضو کارگروه برگزار و گزارش نهایی شده، به رئیس جمهور ارائه شود.

پزشکیان در بخش پایانی این نشست، ضمن تشکر از اقدامات انجام شده توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در این زمینه، با تأکید بر ضرورت ایجاد ساختار هدفمند و هوشمند مدیریتی در زمینه حکمرانی آب، اظهار داشت: از اقدامات فشرده‌ای که در زمینه مدیریت بحران آب انجام شده تشکر می‌کنم. از متخصصانی که می‌دانند و می‌فهمند که چگونه می‌توان این بحران را مدیریت کرد، می‌خواهم که در طرح و برنامه‌هایشان ۴ اصل مدیریتی ثابت شده جهانی، یعنی عدالت محوری، توسعه روابط بین‌بخشی، جلب مشارکت مردمی و بهره‌گیری هدفمند از تکنولوژی مورد نیاز برای تسریع و تسهیل در دستیابی به اهداف تعیین شده به شکل ویژه مورد توجه قرار دهند.

رئیس جمهور پیشبرد برنامه‌های ملی و استانی در حوزه حکمرانی آب را منوط به ایجاد یک ساختار صحیح مدیریتی و اجرایی دانست و افزود: سازمان‌های مرتبط و مسئول، به صورت یکپارچه با یکدیگر تعامل داشته باشند و فعالیت‌ها و مأموریت‌های تخصصی خود را در این ساختار به صورت هم‌افزا انجام دهند. همچنین چنانچه در این زمینه نیاز به قوانین و مقررات جدید باشد، تهیه و تصویب آن را پیگیری خواهیم کرد

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مسعود پزشکیان رئیس جمهور کم آبی بحران آب مدیریت تامین آب منابع آبی ذخایر سدها حکمرانی آب کشاورزی الگوی کشت
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پزشکیان: تمامی اجزای توسعه کشور باید منوط به تامین آب باشد
پزشکیان: صنایع آب‌بر صرفاً در سواحل جنوبی توسعه پیدا کنند
رکورد کم‌آبی شکسته شد
پزشکیان: برای حل مشکلات آبی پرسش‌های بی‌پاسخ داریم
راهکار حل بحران کم‌آبی در حوزه کشاورزی است
هشدار به پایتخت نشینان: تهران در تابستان آب ندارد
کمبود بیش از ۵۵۰۰ لیتر بر ثانیه آب شرب در مشهد
الگوی کشت در استان اصفهان، نهایی شده است
عکس | مقایسه وضعیت سد‌ها در پاییز ۱۴۰۳ و پاییز ۱۴۰۴
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
0
پاسخ
مثل همیشه راهکار بی نظیر
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
در گام اول دستور بده فلاش تانک دوایر دولتی را از کار بیاندازند
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
عربستان به امارات باخت؛ جنوب یمن تجزیه شد/ خرسندی انصارالله از درگیری ریاض و ابوظبی
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است
هدف گسترش همکاری نظامی آذربایجان-اسرائیل، ایران و دریای خزر است نه ارمنستان
جواد علیکردی بازداشت شد
مدت زمان ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی اعلام شد
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
چرا ترامپ برنامه موشکی ایران را تهدید به نابودی کرد؟/ تغییر معادله «جنگ پیشگیرانه» آمریکا
یک استعفای دیگر در نهاد ریاست جمهوری
جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»
انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۵ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند  (۱۱۷ نظر)
وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانی‌ها باشد  (۱۱۰ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟  (۱۰۳ نظر)
رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟  (۱۰۱ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد  (۸۲ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۷ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟  (۶۹ نظر)
تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!  (۶۸ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005e4b
tabnak.ir/005e4b