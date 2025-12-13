راهکارهای پزشکیان برای مدیریت بحران آب

رئیس جمهور پیشبرد برنامه‌های ملی و استانی در حوزه حکمرانی آب را منوط به ایجاد یک ساختار صحیح مدیریتی و اجرایی دانست و گفت: سازمان‌های مرتبط و مسئول در این حوزه، به صورت یکپارچه با یکدیگر تعامل داشته باشند و فعالیت‌ها و مأموریت‌های تخصصی خود را در این ساختار به صورت هم‌افزا انجام دهند.

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه «شورای همکاری دولت و دانشگاه در مدیریت بحران آب»، امروز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ به ریاست دکتر مسعود پزشکیان برگزار شد.

در این نشست، گزارش مبسوطی از اقدامات انجام شده در این کارگروه علمی ارائه شد. بر اساس گزارش ارائه شده، با تشکیل شورای همکاری دولت و دانشگاه در مدیریت بحران آب، یک مدل همکاری جدید شکل گرفته که باعث ایجاد تحول در زمینه مدیریت بحران و حکمرانی آب بر پایه گفتمان مشترک بین دولت و دانشگاه شده است.

در این کارگروه چهره‌های دانشگاهی و متخصص، از ۳۰ دانشگاه دعوت به مشارکت شده و با تقسیم پهنه جغرافیایی کشور به ۹ حوضه آبی، برای هر حوزه تفاهم‌نامه‌هایی با مشارکت ذینفعان و بر پایه اقتضائات جغرافیایی و اقلیمی آن بخش تهیه شده است.

از ۳۰ دانشگاه حاضر در ترکیب کارگروه، ۱۲ دانشگاه نقش محوری و بقیه دانشگاه‌ها در سطح ارائه مشاوره مشارکت دارند که قرار است، نقش آنها نیز به مرور ارتقا یابد. همچنین از نظرات اساتید ایرانی فعال در دانشگاه‌های مطرح جهان نیز در این کارگروه بهره گرفته شده است.

کارگروه، موضوع حکمرانی آب را در سه حوزه عمده آب کشاورزی، آب صنعتی و آب شرب پیگیری کرده و برای ایجاد هماهنگی‌های لازم، ۳ کمیته اقتصادی، اجتماعی و حقوقی نیز شکل گرفته است. در نتیجه این هم‌افزایی علمی، تا کنون ۲۰ راهبرد کلان در زمینه مدیریت و حکمرانی آب تدوین و ارائه شده است.

در این جلسه همچنین گزارش مبسوطی از سیر عملکرد دولت‌ها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین تحولات صورت گرفته در زمینه قوانین و مقررات حوزه آب ارائه شد.

به تصریح گزارش ارائه شده، گلوگاه مدیریت آب در کشور، مصرف آب بخش کشاورزی است که باید در وهله اول با اصلاح الگوی کشت و فرهنگ‌سازی متناسب سامان داده شود. همچنین موضوع تعارض منافع در حوزه مدیریت آبی کشور و ضرورت مدیریت آن نیز از دیگر بخش‌های گزارش ارائه شده بود که بر اساس آن یکی از اقدامات ضروری اصلاح عرف جاری درباره اختصاص یارانه کلان به آب به خصوص در بخش کشاورزی است.

بر اساس گزارش‌های ارائه شده همچنین تاکید شد که مدیریت آب با ارائه صرف راهبرد قابل اصلاح نیست و باید قوانین و ضوابط دقیق در این زمینه تدوین، با جدیت اجرا و بر اجرای آن نظارت شود.

همچنین بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، در استان‌ها، استانداران روسای شورای همکاری دولت و دانشگاه در مدیریت بحران آب هستند.

در گزارش ارائه شده افزایش درصد موفقیت تصمیمات و برنامه‌های این کارگروه، در گرو مشارکت فعال جامعه محلی و همه ذینفعان در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، ارزیابی، بازبینی و اصلاح فرآیند‌های فعلی حکمرانی آب و اتخاذ و اجرای تصمیمات بر پایه شایسته‌سالاری برشمرده شده است.

در پایان این جلسه مقرر شد وزارت کشور در اولین فرصت جلسه‌ای را برای جمع‌بندی و نهایی‌سازی نظرات و برنامه‌های ارائه شده با حضور استانداران و دانشگاهیان عضو کارگروه برگزار و گزارش نهایی شده، به رئیس جمهور ارائه شود.

پزشکیان در بخش پایانی این نشست، ضمن تشکر از اقدامات انجام شده توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در این زمینه، با تأکید بر ضرورت ایجاد ساختار هدفمند و هوشمند مدیریتی در زمینه حکمرانی آب، اظهار داشت: از اقدامات فشرده‌ای که در زمینه مدیریت بحران آب انجام شده تشکر می‌کنم. از متخصصانی که می‌دانند و می‌فهمند که چگونه می‌توان این بحران را مدیریت کرد، می‌خواهم که در طرح و برنامه‌هایشان ۴ اصل مدیریتی ثابت شده جهانی، یعنی عدالت محوری، توسعه روابط بین‌بخشی، جلب مشارکت مردمی و بهره‌گیری هدفمند از تکنولوژی مورد نیاز برای تسریع و تسهیل در دستیابی به اهداف تعیین شده به شکل ویژه مورد توجه قرار دهند.

رئیس جمهور پیشبرد برنامه‌های ملی و استانی در حوزه حکمرانی آب را منوط به ایجاد یک ساختار صحیح مدیریتی و اجرایی دانست و افزود: سازمان‌های مرتبط و مسئول، به صورت یکپارچه با یکدیگر تعامل داشته باشند و فعالیت‌ها و مأموریت‌های تخصصی خود را در این ساختار به صورت هم‌افزا انجام دهند. همچنین چنانچه در این زمینه نیاز به قوانین و مقررات جدید باشد، تهیه و تصویب آن را پیگیری خواهیم کرد