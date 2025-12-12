میلی صفحه خبر لوگو بالا
ضرغامی: دولت ناتوان است!

ضرغامی: تکرارمدام واگذاری مسئولیت های اجرایی به منتقدان از سوی رییس جمهور، جدای از ایراد حقوقی، به نوعی اعلان ناتوانی و بی برنامگی دولت است.
ضرغامی: دولت ناتوان است!

به گزارش تابناک؛ ضرغامی با انتقاد از رویه دولت تصریح کرد که واگذاری مکرر مسئولیت‌های اجرایی به منتقدان، علاوه بر ایراد حقوقی، در واقع “اعلان ناتوانی و بی برنامگی دولت” محسوب می‌شود.  

