ضرغامی: دولت ناتوان است!

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0636\u0631\u063a\u0627\u0645\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u0646\u062a\u0642\u0627\u062f \u0627\u0632 \u0631\u0648\u06cc\u0647 \u062f\u0648\u0644\u062a \u062a\u0635\u0631\u06cc\u062d \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0648\u0627\u06af\u0630\u0627\u0631\u06cc \u0645\u06a9\u0631\u0631 \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u06cc\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0647 \u0645\u0646\u062a\u0642\u062f\u0627\u0646\u060c \u0639\u0644\u0627\u0648\u0647 \u0628\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u062f \u062d\u0642\u0648\u0642\u06cc\u060c \u062f\u0631 \u0648\u0627\u0642\u0639 \u201c\u0627\u0639\u0644\u0627\u0646 \u0646\u0627\u062a\u0648\u0627\u0646\u06cc \u0648 \u0628\u06cc \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u06af\u06cc \u062f\u0648\u0644\u062a\u201d \u0645\u062d\u0633\u0648\u0628 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f. \u00a0