اعلام آخرین وضعیت رضا امیرخانی

پزشک و یکی از دوستان رضا امیرخانی با انتشار فایلی صوتی در کانال تلگرام مورد تایید خانواده این نویسنده و منتقد ادبی در مورد آخرین وضعیت او چنین گفت:
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، «آنچه امروز میخواهم خدمتتان عرض کنم چیزی است که برای برخی از عزیزان به شکل حضوری توضیح دادهام؛ برای درک کلیت روند. چیزی که امیدوارم برای شما عزیزان نیز رسا و مفید باشد. من اتفاق رخ داده را به آتش گرفتن یک خانه تشبیه میکنم. وقتی خانهای در محلهای گرفتار آتش میشود، اولین اتفاقی که رخ میدهد خبردار شدن آتشنشانی به مثابه سیستم ایمنی است؛ کسانی که خود را برای اطفاء آتش با سرعت هرچه بیشتر به محل میرسانند. در ادامه، طبیعی است که روند عادی زندگی در محله بهم میریزد. تا جایی که حتی ممکن است محلههای دور و بر نیز تحت تاثیر قرار بگیرند. به عنوان مثال، راه تردد مردم عادی بسته میشود. در حالی که همان راه برای تردد آتشنشانها، پلیس، آمبولانس و... باز است. پس در مجموع شاهد آشفتگی، بهمریختگی و خارج شدن از مسیر عادی خواهیم بود. همه اینها نیز، برای رسیدن به هدف اصلی؛ خاموش شدن آتش است که رخ میدهد.
در این وضعیت تنها چیزی که آتشنشانها به آن فکر میکنند رساندن خود به کانون آتش برای خاموش کردن آن است. در نتیجه بسیاری از امور دیگر اهمیت خود را از دست میدهند. مثلا آتشنشانها اگر احساس کنند برای انجام وظیفهشان، لازم است پنجرهای را بشکنند یا نردهای را از سر راه بردارند یا دیواری را تخریب کنند و... قطعا چنین خواهند کرد. تا جایی که در آتشسوزیهای بزرگ حتی فروریختن چندین طاق برای رسیدن به کانون آتش، بیاهمیت جلوه میکند. چون هدف انجام وظیفه و اطفاء حریق است.
خدا را شکر میکنم که بدون آسیب ثانویه جدی از آن نقطه اوج عبور کردهایم اما سیستم ایمنی همچنان مشغول کار است و بهمریختگی جای خود را به آرامش کامل نداده است. درواقع ثبات و پایداری لازم هنوز اتفاق نیافتاده است
التهاب پیشآمده در بدن نیز به همین صورت است. وقتی در اثر یک ضربه، آسیبی شدید و گسترده به مغز وارد میشود، قبل از هر چیز سیستم ایمنی است که فعال میشود. فعال شدن سیستم ایمنی در عکسالعمل به آسیب اولیه، چنانچه در مثال آتشسوزی خانه اشاره شد، موجب ایجاد آسیبهای ثانویه میشود. در این میان، ورم یا ادم مغزی (Cerebral Edema) یکی از عوارضی است که در پی عملِ سیستم ایمنی به وظیفهاش به وجود میآید. آشفتگی و درهمریختگی حاصل از فعالیت سیستم ایمنی در هنگام التهاب، در نقطهای به اوج خود میرسد و بعد فروکش میکند. برای همین بود که من از روز چهارم و پنجم اشاره کردم که باید منتظر بمانیم و ببینیم چه اتفاقی رخ میدهد. چون اوج فعالیت سیستم ایمنی در هنگام ضربه به مغز، روزهای سوم، چهارم، پنجم و این حولوحوش است. به این معنا که تا آن زمان باید به شدت مراقب عوارض ثانویه بود. درنتیجه تیم درمانی نیز تمام تمرکزش بر این بود که تا حد امکان، ادم را بخواباند و عوارض را کنترل کنند.
خدا را شکر میکنم که بدون آسیب ثانویه جدی از آن نقطه اوج عبور کردهایم اما سیستم ایمنی همچنان مشغول کار است و بهمریختگی جای خود را به آرامش کامل نداده است. درواقع ثبات و پایداری لازم هنوز اتفاق نیافتاده است. پس منتظریم که در سطح کل بدن، همه اندامها و سیستم عصبی به ثبات لازم و سطح هوشیاری قابل قبول برسیم. امیدوارم این توضیحات کمککننده باشد. ضمن این که باید بدانیم با روندی طولانی و بسیار تدریجی مواجهایم و نباید انتظار داشته باشیم که یکی، دو روزه تغییراتی اتفاق بیفتد. در پایان میخواهم همچنان برای بهبود رضای عزیز و بهبود همه بیماران دعا کنیم.»
رضا امیرخانی، بعدازظهر یکشنبه نهم آذرماه در اثر سانحه سقوط با پاراگلایدر دچار آسیب جدی شد و از آن زمان تاکنون در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان کسری به سر میبرد.