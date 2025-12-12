میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اعلام آخرین وضعیت رضا امیرخانی

پزشک و از دوستان رضا امیرخانی با انتشار فایلی صوتی در کانال تلگرام مورد تایید خانواده این نویسنده و منتقد ادبی در مورد آخرین وضعیت او چنین گفت: «خدا را شکر می‌کنم که بدون آسیب ثانویه جدی از نقطه اوج عبور کرده‌ایم اما سیستم ایمنی هم‌چنان مشغول کار است و بهم‌ریختگی جای خود را به آرامش کامل نداده است.»
کد خبر: ۱۳۴۵۴۹۲
| |
921 بازدید

اعلام آخرین وضعیت رضا امیرخانی

پزشک و یکی از دوستان رضا امیرخانی با انتشار فایلی صوتی در کانال تلگرام مورد تایید خانواده این نویسنده و منتقد ادبی در مورد آخرین وضعیت او چنین گفت: 

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، «آن‌چه امروز می‌خواهم خدمت‌تان عرض کنم چیزی است که برای برخی از عزیزان به شکل حضوری توضیح داده‌ام؛ برای درک کلیت روند. چیزی که امیدوارم برای شما عزیزان نیز رسا و مفید باشد. من اتفاق رخ داده را به آتش‌ گرفتن یک خانه تشبیه می‌کنم. وقتی خانه‌ای در محله‌ای گرفتار آتش‌ می‌شود، اولین اتفاقی که رخ می‌دهد خبردار شدن آتش‌نشانی به مثابه سیستم‌ ایمنی است؛ کسانی که خود را برای اطفاء آتش با سرعت هرچه بیشتر به محل می‌رسانند. در ادامه، طبیعی است که روند عادی زندگی در محله بهم می‌ریزد. تا جایی که حتی ممکن است محله‌های دور و بر نیز تحت تاثیر قرار بگیرند. به عنوان مثال، راه‌ تردد مردم عادی بسته می‌شود. در حالی که همان راه برای تردد آتش‌نشان‌ها، پلیس، آمبولانس و... باز است. پس در مجموع شاهد آشفتگی، بهم‌ریختگی و خارج شدن از مسیر عادی خواهیم بود. همه این‌ها نیز، برای رسیدن به هدف اصلی؛ خاموش شدن آتش است که رخ می‌دهد. 

در این وضعیت تنها چیزی که آتش‌نشان‌ها به آن فکر می‌کنند رساندن خود به کانون آتش برای خاموش کردن آن است. در نتیجه بسیاری از امور دیگر اهمیت خود را از دست می‌دهند. مثلا آتش‌نشان‌ها اگر احساس کنند برای انجام وظیفه‌شان، لازم است پنجره‌ای را بشکنند یا نرده‌ای را از سر راه بردارند یا دیواری را تخریب کنند و... قطعا چنین خواهند کرد. تا جایی که در آتش‌سوزی‌های بزرگ حتی فروریختن چندین طاق برای رسیدن به کانون آتش، بی‌اهمیت جلوه می‌کند. چون هدف انجام وظیفه و اطفاء حریق است. 

 خدا را شکر می‌کنم که بدون آسیب ثانویه جدی از آن نقطه اوج عبور کرده‌ایم اما سیستم ایمنی هم‌چنان مشغول کار است و بهم‌ریختگی جای خود را به آرامش کامل نداده است. درواقع ثبات و پایداری لازم هنوز اتفاق نیافتاده است 

التهاب پیش‌آمده در بدن نیز به همین صورت است. وقتی در اثر یک ضربه، آسیبی شدید و گسترده به مغز وارد می‌شود، قبل از هر چیز سیستم ایمنی است که فعال می‌شود. فعال شدن سیستم ایمنی در عکس‌العمل به آسیب اولیه، چنان‌چه در مثال آتش‌سوزی خانه اشاره شد، موجب ایجاد آسیب‌های ثانویه می‌شود. در این میان، ورم یا ادم مغزی (Cerebral Edema) یکی از عوارضی است که در پی عملِ سیستم ایمنی به وظیفه‌اش به وجود می‌آید. آشفتگی و درهم‌ریختگی حاصل از فعالیت سیستم ایمنی در هنگام التهاب، در نقطه‌ای به اوج خود می‌رسد و بعد فروکش می‌کند. برای همین بود که من از روز چهارم و پنجم اشاره کردم که باید منتظر بمانیم و ببینیم چه اتفاقی رخ می‌دهد. چون اوج فعالیت سیستم ایمنی در هنگام ضربه به مغز، روزهای سوم، چهارم، پنجم و این حول‌وحوش است. به این معنا که تا آن زمان باید به شدت مراقب عوارض ثانویه بود. درنتیجه تیم درمانی نیز تمام تمرکزش بر این بود که تا حد امکان، ادم را بخواباند و عوارض را کنترل کنند. 

خدا را شکر می‌کنم که بدون آسیب ثانویه جدی از آن نقطه اوج عبور کرده‌ایم اما سیستم ایمنی هم‌چنان مشغول کار است و بهم‌ریختگی جای خود را به آرامش کامل نداده است. درواقع ثبات و پایداری لازم هنوز اتفاق نیافتاده است. پس منتظریم که در سطح کل بدن، همه اندام‌ها و سیستم عصبی به ثبات لازم و سطح هوشیاری قابل قبول برسیم. امیدوارم این توضیحات کمک‌کننده باشد. ضمن این که باید بدانیم با روندی طولانی و بسیار تدریجی مواجه‌ایم و نباید انتظار داشته باشیم که یکی، دو روزه تغییراتی اتفاق بیفتد. در پایان می‌خواهم هم‌چنان برای بهبود رضای عزیز و بهبود همه بیماران دعا کنیم.» 

رضا امیرخانی، بعدازظهر یکشنبه نهم آذرماه در اثر سانحه سقوط با پاراگلایدر دچار آسیب جدی شد و از آن زمان تاکنون در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان کسری به سر می‌برد. 
 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
حادثه پاراگلایدر سقوط رضا امیرخانی سقوط پاراگلایدر سلامت بیماری ضربه سر
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آخرین وضعیت سلامت رضا امیرخانی
سقوط پاراگلایدر و مرگ مسافر
فوت یک نفر بر اثر سقوط از پاراگلایدر در کرمان
عکس: رضا امیرخانی ساعاتی قبل از آخرین پروازش
گزارشی از وضعیت پزشکی رضا امیرخانی
روایت رضا امیرخانی از پاراگلادیرسواری‌اش
آخرین وضعیت رضا امیرخانی
سقوط مرگبار پاراگلایدر در منطقه الموت غربی
سقوط خونین پاراگلایدر میان جمعیت در متل قو
پیگیری وضعیت رضا امیرخانی از سوی رهبر انقلاب
وقوع سانحه دلخراش برای رضا امیرخانی
پاراگلایدر سوار لنده ای بر اثر سقوط جان باخت
سقوط پاراگلایدر در ساری
تلاش ۱۰ ساعته موفقیت‌آمیز برای نجات پاراگلایدر سوار
نخستین تصاویر صحنه حادثه وحشتناک رضا امیرخانی
حادثه مرگبار برای جوان پاراگلایدر سوار تنکابنی
تصویری از رضا امیرخانی سوار بر پاراگلایدر
یک پاراگلایدر تفریحی سقوط کرد
مصدمیت ۱۱ نفر در اثر سقوط یک پاراگلایدر در بین جمعیت
مرگ پاراگلایدر سوار در «سیدان»
سایر اخبار

اعلام آخرین وضعیت رضا امیرخانی

فال حافظ امروز 21 آذرماه

خالق «قصه‌های مجید» در بیمارستان بستری شد

فال حافظ امروز: فرصت بزرگ زندگی ات نزدیک شده

فال امروزت چه چیزی را فریاد می زند؟!

اعظم آیتی درگذشت

آخرین وضعیت رضا امیرخانی

فال حافظ: یک مشکل کوچک دارید!

فرمانده نیروی هوایی نویسندگان از «ارمیا» تا سقوط در ارتفاعات مُشا

فرمانده نیروی هوایی نویسندگان از «ارمیا» تا سقوط در ارتفاعات مُشا

فال حافظ برای امروز ۱۰ آذر:خبرهای خوبی دارم

برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
گزارش خبرساز کانال 14 اسرائیل درباره جنگ ایران و اسرائیل
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد
فرزند سیدحسن نصرالله در دیدار امروز با رهبر انقلاب
پاسخ عراقچی به همتای لبنانی
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟
واکنش رهبر انقلاب به مداحی درباره هوای ناسالم خوزستان
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت با وتوی چین و روسیه مواجه می‌شود/ ژاپن می‌تواند زمینه همکاری ایران با آژانس را هموار کند
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد
تلویزیون اسرائیل: ایران در این کشور یک جبهه جدید علیه ما باز کرده!
تصاویر وضعیت وحشتناک گوگوش؛ دیگر نمی‌تواند بخواند
شهادت سه تن از رزمندگان قرارگاه قدس سپاه
ویدیوی جنجالی پیشنهاد بی‌شرمانه به دختران مانتویی
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۹ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۴ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۳ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!  (۷۳ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۰ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
زیباکلام: اگر امروز انتخابات باشد، جلیلی رئیس جمهور می‌شود!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005e1U
tabnak.ir/005e1U