بارش برف در ارتفاعات تهران

اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح زرد از افزایش وزش باد و بارش برف در ارتفاعات خبر داد.  
بارش برف در ارتفاعات تهران

به گزارش تابناک، براساس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان تهران از عصر شنبه تا یکشنبه هفته پیش رو بارش برف، وزش باد شدید، گاهی کولاک برف و احتمال رعد و برق در دامنه‌ها و ارتفاعات به‌ ویژه مناطق بالادست استان تهران و وزش باد نسبتا شدید با احتمال وزش باد شدید در نیمه جنوبی و غربی این استان مورد انتظار است.

همچنین در پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری گاهی با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

اداره کل هواشناسی استان تهران پیش‌بینی کرد که از امشب تا ظهر فردا شنبه و همچنین روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته پیش رو در مناطق پرتردد شهری، در بعضی ساعات افزایش غبار محلی و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.

آسمان تهران روز شنبه صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد با حداقل دمای چهار و حداکثر دمای ۱۳ درجه سانتیگراد است.

همچنین در روز یکشنبه نیز آسمان تهران صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد از بعد از ظهر افزایش باد با حداقل دمای سه و حداکثر دمای ۱۲ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

