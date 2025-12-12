میلی صفحه خبر لوگو بالا
نشست منطقه‌ای درباره افغانستان در تهران

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در گفت‌و‌گو با خبرنگاران از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست منطقه‌ای در تهران برای گفت‌و‌گو و تبادل نظر درباره تحولات مرتبط با افغانستان خبر داد.
نشست منطقه‌ای درباره افغانستان در تهران

سخنگوی وزارت امور خارجه در گفت‌و‌گو با خبرنگاران از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست منطقه‌ای در تهران برای گفت‌و‌گو و تبادل نظر درباره تحولات مرتبط با افغانستان خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از صدا و سیما،  اسماعیل بقائی با اشاره به رایزنی‌های مستمر جمهوری اسلامی ایران با کشور‌های همسایه، از جمله با پاکستان و افغانستان، در جهت تقویت صلح و ثبات در منطقه گفت: جمهوری اسلامی ایران اهمیت اساسی برای امنیت و ثبات در محیط همسایگی کشورمان قائل است و در همین راستا از هیچ کوششی برای کاهش تنش بین کشور‌های منطقه و تقویت تفاهم میان آنها فروگذار نمی‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه برگزاری این نشست را محصول رایزنی‌های صورت‌گرفته در سطوح مختلف با کشور‌های همسایه و دیگر طرف‌های منطقه‌ای دانست و اظهار امیدواری کرد: این ابتکار بتواند نقشی موثر در جهت تقویت همگرایی و رفع تنش‌ها ایفا کند.

به گفته بقائی، این نشست منطقه‌ای در هفته پیش رو با حضور نمایندگان ویژه امور افغانستان از کشور‌های پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین و روسیه به میزبانی وزارت امور خارجه کشورمان در تهران برگزار خواهد شد.

