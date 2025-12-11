به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، طی پنج روز آینده، آسمان کمی ابری تا نیمه ابری و وزش باد پیشبینی میشود. همچنین پیرو هشدار سطح زرد هواشناسی تا بامداد جمعه (۲۱ آذرماه) با فعالیت متناوب سامانه بارشی در سطح استان افزایش ابر، وزش باد، در بعضی ساعتها بارش باران و برف (به ویژه ارتفاعات) و احتمال رعدوبرق گاهی وزش باد شدید پیشبینی میشود.
از روز جمعه تا اواسط هفته آینده نیز روند کاهش نسبی دما در سطح استان و مه و یخ بندان در دامنهها و ارتفاعات مورد انتظار است.
آسمان تهران فردا جمعه (۲۱ آذرماه) نیمه ابری تا ابری و وزش باد در بعضی ساعتها بارش باران با احتمال رگبار و رعد و برق به تدریج کاهش ابر با حداقل دمای ۴ و حداکثر دمای ۹ درجه سانتیگراد و طی روز شنبه (۲۲ آذرماه) قسمتی ابری تا نیمه ابری و وزش باد گاهی افزایش ابر و وزش باد شدید با حداقل دمای ۵ و حداکثر دمای ۱۰ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.