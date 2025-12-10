رهبر کاتولیک‌های جهان با اشاره به اقدامات و مواضع رئیس‌جمهور آمریکا علیه اتحادیه اروپا هشدار داد رئیس‌جمهور ایالات متحده در تلاش برای «از هم پاشیدن» اتحاد اروپا و آمریکا است.

به گزارش تابناک به نقل از یورونیوز، «پاپ لئو چهاردهم» رهبر کاتولیک‌های جهان روز چهارشنبه این اظهارات را خطاب به خبرنگاران پس از دیدار با «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین که به سفرهای اروپایی جهت جلب حمایت کشورهای بیشتر مشغول است، عنوان کرد.

بنا بر این گزارش، رهبر کاتولیک‌های جهان گفت: «من و رئیس‌جمهور اوکراین در مورد لزوم آتش‌بس و تلاش‌های واتیکان برای تسهیل بازگشت کودکان اوکراینی گفت‌وگو و رایزنی کردیم.»

پاپ لئو چهاردهم تاکید کرد: «با توجه به اینکه جنگ در اروپاست، جست‌وجوی یک توافق صلح بدون مشارکت اروپا در مذاکرات غیرواقع‌بینانه است. تضمین‌هایی نیز برای امنیت امروز و آینده جست‌وجو می‌شود. اروپا باید بخشی از این باشد و متاسفانه همه این را درک نمی‌کنند، اما من فکر می‌کنم فرصت بزرگی برای رهبران اروپایی وجود دارد تا متحد شوند و با هم به دنبال راه‌حل باشند.»

از رهبر کاتولیک‌های جهان در مورد طرح صلح ایالات متحده برای اوکراین سوال شد، اما به نظر می‌رسید که به سوال عمیق‌تری در مورد دیدگاه‌های دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در مورد اتحاد ایالات متحده و اروپا پاسخ داد.

هفته گذشته، دولت ترامپ استراتژی امنیت ملی ایالات متحده خود را منتشر کرد که اتحاد ایالات متحده و اروپا را زیر سوال می‌برد و بر تمایل به بهبود روابط ایالات متحده و روسیه تاکید می‌کند.

پاپ در این خصوص بیان کرد: «آنچه رخ داده است، تغییر بزرگی در آنچه ایجاد خواهد کرد که برای سال‌های بسیار زیادی یک اتحاد واقعی بین اروپا و ایالات متحده بوده است. علاوه بر این، برخی از اظهارات دونالد ترامپ نشان‌دهنده تلاشی برای از هم پاشیدن اتحاد آمریکا و اروپا است.»