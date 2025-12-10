میلی صفحه خبر لوگو بالا
عارف: برخی اختیارات به دانشگاه‌ها بازگردانده شوند

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سیاستگذاری کلان فرهنگی و امور دانشگاهی تاکید کرد: نباید برخی از بخش‌ها در امور دانشگاه‌ها دخالت کنند چراکه هیچ بخشی قیم دانشگاه‌ها نیست و باید برخی اختیارات به دانشگاه‌ها بازگردانده شود که در این راستا مصوباتی که بار مالی و اجرایی دارند به دانشگاه‌ها واگذار شود.
عارف: برخی اختیارات به دانشگاه‌ها بازگردانده شوند

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمدرضا عارف روز چهارشنبه در سومین جلسه بررسی راهکارهای ارتقای علم و فناوری کشور که در مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری برگزار شد، با تاکید بر اینکه بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانشگاه و مراکز علمی و پژوهشی راهبرد دولت چهاردهم است که باید چالش‌ها و مسائل کشور از جمله ناترازی‌ها را شناسایی و راهکارهای حل آنان را به دولت ارائه کنند، افزود: هفته پژوهش فرصت مناسبی برای ارزیابی موانع و بی‌توجهی‌ها به امر پژوهش در کشور است.

معاون اول رئیس‌جمهور ضمن برشمردن ویژگی‌های اساتید برجسته و جوانان نخبه ایرانی تاکید کرد: وضعیت حقوق و دستمزد جامعه علمی از بسیاری بخش‌های دولت پایین‌تر است اما اساتید برجسته ایرانی که بهترین دانشگاه‌های جهان پذیرای آنان هستند، به دلیل علاقه خود به توسعه علم و فناوری کشور مشغول تدریس به جوانان دانشجو و توسعه علم و پژوهش در داخل هستند.

عارف با تاکید بر اهمیت پژوهش های کاربردی ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تا دهه ۷۰ شمسی روند تولید علمی بر مبنای ارائه مقالات بود اما امروز باید دانشگاه و مراکز علمی و پژوهشی به سمت تشویق پژوهشگران برای پژوهش‌های کاربردی و حل ناترازی‌ها حرکت کنند.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: باید در کنار توجه به گسترش مرزهای دانش و تولید علم و همچنین تحقق منویات رهبر معظم انقلاب درخصوص مرجعیت علمی، حل مشکلات کشور را به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی سپرد و ارتباط بخش‌های علمی و پژوهشی با نهادهای برنامه‌ریزی کشور برقرار شود.

عارف با بیان اینکه با توجه به شرایط کشور و به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه به این نتیجه رسیدیم که هیچ راهی جز توجه به توسعه علم و فناوری به ویژه فناوری‌های نوظهور و پیشرفته از طریق دانشگاه و مراکز علمی و پژوهش نداریم، گفت: در گذشته از توجه به قشری که نقش کلیدی در توسعه علم و حل مشکلات کشور دارند غفلت کردیم.

وی با تاکید بر ضرورت حل مشکلات مسکن، معیشتی و دریافت حقوق و دستمزد اساتید خاطرنشان کرد: موظف هستیم نیازهای زندگی و تامین امکانات و تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشگاهی اساتید به ویژه اساتید جوان را برای ماندگاری آنان تامین کنیم تا بتوانند بدون دغدغه به امور علمی و پژوهشی خود بپردازند چراکه یکی از لازمه های رسیدن به مرجعیت علمی حل مشکلات معیشتی، حقوق و دستمزد و مسکن اساتید است.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه تمام بخش‌های دولت یک صدا شدند تا کسی جرات نگاه به یک وجب از خاک کشور را نداشته باشد، گفت: جوانان برجسته پژوهشگری در کشور داریم که با نگاه به آنان انرژی مضاعف برای حرکت رو به جلو می گیریم.

محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این جلسه با بیان اینکه در ۵۰ سالی که مراسم ۱۶ آذر دانشگاه‌ها را مشاهده کردم، مراسم سال جاری یکی از بهترین مراسم‌های روز دانشجو بود، از تدابیر صورت گرفته از سوی معاون اول رئیس‌جمهور برای برگزاری باشکوه روز ۱۶ آذر قدردانی کرد و گفت: دانشجویان بدون حضور نیروهای امنیتی و در یک فضای تعاملی مسائل خود را مطرح کردند و مراسم سال جاری نشان داد که حال و وضعیت دانشگاه‌ها در شرایط خوبی قرار دارد.

همچنین در این جلسه که وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین نمایندگان دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند، در خصوص برنامه‌های دولت برای حل مشکلات مسکن، معیشتی و حقوق و دستمزد اساتید تصمیم گیری شد.

در ادامه گزارش اجمالی از عملکرد یک ساله مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه شد.همچنین در خصوص تسهیل و بویژه افزایش تعداد رفت و آمدهای نخبگان و اساتیدی که قصد بازگشت به کشور دارند، بحث و تبادل نظر شد.

ارائه «بسته حمایتی طرح نیل به مرجعیت علمی» و اثرات آن بر جامعه علمی کشور از جمله حل مشکلات علمی، افزایش ارتباطات صنعت، کشاورزی و خدمات با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، هدف‌گیری برترین اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات علمی، افزایش ارتباطات و همکاری‌های بین‌المللی، مقابله با مهاجرت نخبگان، جهت دهی به پایان نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و تجهیز، بازسازی و فعال سازی آزمایشگاه‌های تحقیقاتی از دیگر دستور کارهای این جلسه بود که در خصوص آن تصمیم‌گیری شد.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
0
پاسخ
خدا رحم کناد.
