تبدیل رایگان خودروهای بنزینی به گازسوز+جزئیات

مدیر طرح CNG شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اظهار داشت: طی یک ماه گذشته بیش از ۳۰ هزار نفر مراجعه کردن به سایت ما ثبت نام موفق داشتند در حال حاضر صف ما هم تقریباً ۲۷ هزار نفر قرار دارند و استقبال خیلی خوبی شده است.

به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد؛ وی اظهار کرد: فعلا تمامی متقاضیان خودروهای عمومی(وانت، تاکسی و تاکسی‌های اینترنتی) که از طریق وزارت کشور به ما معرفی شدند می‌توانند به سایت معرفی شده مراجعه کنند. فراخوان خودروهای شخصی از آبان ماه اعلام کردیم از مرداد ۱۴۰۴ خودروهای مدل ۹۷ به بالا و از آبان امسال، ۹۴ به بالا رو ما فراخوان دادیم و به صورت کاملاً رایگان تبدیل می‌کنیم. این طرح کاملا رایگان است.