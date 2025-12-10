میلی صفحه خبر لوگو بالا
تبدیل رایگان خودروهای بنزینی به گازسوز+جزئیات

جزئیات دوگانه سوز شدن خودروها و تبدیل رایگان خودروهای بنزینی به گازسوز اعلام شد.
تبدیل رایگان خودروهای بنزینی به گازسوز+جزئیات

مدیر طرح CNG شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اظهار داشت: طی یک ماه گذشته بیش از ۳۰ هزار نفر مراجعه کردن به سایت ما ثبت نام موفق داشتند در حال حاضر صف ما هم تقریباً ۲۷ هزار نفر قرار دارند و استقبال خیلی خوبی شده است.

به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد؛ وی اظهار کرد: فعلا تمامی متقاضیان خودروهای عمومی(وانت، تاکسی و تاکسی‌های اینترنتی) که از طریق وزارت کشور به ما معرفی شدند می‌توانند  به سایت معرفی شده مراجعه کنند. فراخوان خودروهای شخصی از آبان ماه اعلام کردیم از مرداد ۱۴۰۴ خودروهای مدل ۹۷ به بالا و از آبان امسال، ۹۴ به بالا رو ما فراخوان دادیم و به صورت کاملاً رایگان تبدیل می‌کنیم. این طرح کاملا رایگان است.

ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
8
پاسخ
مسیر تکرار اشتباهات رو رفتن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
12
پاسخ
اصلا رایگان نیست و مراکز نصب cngبرای هر سواری حدود 4 میلیون اجرت می گیرن و فاکتور هم می دهند و میگن هرجا می تونید برید پول فاکتور را بگیرید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
3
پاسخ
سه سال پیش برای تاکسی اینترنتی ثبت نام کردم هنوز خبری نیست! کد پیگییری دارم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
3
پاسخ
مشکلات بعدی برای اخذ معاینه فنی با توجه به کارخانه ای نبودن گازسوز شدن را هم در نظر بگیرید
تقریبا هردفعه باید کپسول را باز کنید و به اسم بنزینی معاینه بگیرید
