هوش مصنوعی نتایج ایران در جام جهانی را اعلام کرد

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ در یکی از شبیه‌سازی‌های انجام‌شده توسط هوش مصنوعی ChatGPT، نتایج گروه ایران در جام جهانی پیش‌بینی شد؛ پیش‌بینی‌ای که با واکنش گسترده کاربران فضای مجازی نیز همراه شده است.

بر اساس این شبیه‌سازی، بلژیک با کسب ۹ امتیاز هر سه مسابقه خود را با پیروزی پشت سر گذاشته و به‌عنوان تیم نخست راهی مرحله بعد می‌شود.

در ادامه، تیم ملی فوتبال ایران نیز با پیروزی مقابل مصر و نیوزلند و کسب ۶ امتیاز در جایگاه دوم جدول قرار گرفته و موفق می‌شود به مرحله حذفی جام جهانی صعود کند.

این پیش‌بینی هوش مصنوعی، هرچند جنبه رسمی ندارد، اما میان هواداران فوتبال در ایران بازتاب زیادی داشته و بسیاری آن را نشانه‌ای امیدوارکننده برای عملکرد احتمالی تیم ملی در جام جهانی دانسته‌اند.