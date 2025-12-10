برخی مواد خوراکی وقتی با هم مصرف میشوند، ارزش تغذیهای بیشتری دارند مثل زردچوبه که همراه فلفل سیاه بهتر جذب میشود یا کلاژن که در کنار منابع ویتامین ث کارآیی بیشتری دارد. اما عکس این موضوع نیز صادق است و بعضی ترکیبهای غذایی میتوانند ناسالم باشند. اکنون متخصصان قلب هشدار میدهند ترکیب بسیار رایج بیکن (Bacon) و پنیر بهویژه برای افرادی که فشار خون بالا دارند، میتواند خطرناک باشد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دکتر «مارتین اسکات داوسن»، متخصص قلب دراینباره میگوید: بیکن و پنیر برای خیلیها خوراکیهایی دلپذیرند اما مصرف منظم آنها بهویژه برای مبتلایان به فشار خون بالا در جهت خلاف سلامتی قلب عمل میکند.
او توضیح میدهد که بیکن سرشار از سدیم و چربی اشباع است. سدیم اضافی، آب وارد جریان خون میکند و حجم خونی را که قلب باید پمپاژ کند، افزایش میدهد. این وضعیت در طول زمان، کنترل فشار خون را سختتر میکند و به دیواره رگها آسیب میزند. چربی اشباع نیز سطح الدیال یا «کلسترول بد» را بالا میبرد.
دکتر «کاریشما پاتوا»، یک متخصص قلب دیگر نیز همین هشدار را تکرار میکند و میگوید پنیر به دلیل محتوای بالای چربی اشباع و سدیم، مشکل بیکن را تشدید میکند.
داوسن هم تاکید دارد که مصرف پنیر بهتنهایی و در حد اعتدال، قابل قبول است اما ترکیب آن با گوشت فرآوریشده یک وعده غذایی بسیار پرنمک و پرچرب میسازد.
جایگزینهای سالم
اگر صبحانه محبوب شما ساندویچ «گوشت فرآوریشده، تخممرغ و پنیر» است، راهحلهای سالمتری وجود دارد. دکتر پاتوا پیشنهاد میدهد از سفیده تخممرغ، پنیر کمچرب و گوشت بوقلمون استفاده شود؛ ترکیبی که چربی اشباع و سدیم آن به میزان قابلتوجهی کمتر است.
به گزارش ایندیپندنت، داوسن نیز یک صبحانه سالم دیگری با این شرح را توصیه میکند: تخممرغ آبپز یا عسلی، آووکادو، اسفناج، گوجهفرنگی و نان سبوسدار. او میگوید این گزینه حاوی چربیهای سالم، پروتئین، فیبر و پتاسیم است و میتواند فشار خون را کاهش دهد.
نکته کلیدی: عادتهای پایدار
داوسن تاکید میکند که کنترل فشار خون نتیجه انتخابهای روزانه است نه اجبار یا افراط. به گفته او، انتخاب غذا نباید جنبه تنبیهی پیدا کند. موفقیت بلندمدت با تداوم به دست میآید و حاصل ثبات است نه کمالگرایی. اگر طرفدار بیکن یا پنیر هستید، مصرف محدود و گهگاه آن در اندازه مناسب مشکلی ندارد.
او اضافه میکند که پایین نگه داشتن مصرف سدیم و در عوض افزایش مصرف فیبر و انتخاب چربیهای سالم در طول زمان، مقاومت قلبیعروقی را بالا میبرد. پس بهتر است بیکن و پنیر را برای صبحانه در مناسبتهای خاص نگه دارید و بقیه روزها به سراغ گزینههای گیاهیتر و کمسدیمتر بروید.