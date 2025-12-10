نجات مغز با این میوه ها بعد از سکته

به گفته یک پزشک متخصص طب سنتی، برخی خوراکی‌های فراسودمند می‌توانند در کنار درمان‌های طب نوین در پیشگیری یا بهبود برخی حملات گذرای مغزی و سکته قلبی موثر باشند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، علائم حمله گذرای مغزی (ایسکمی) تقریبا شبیه به سکته مغزی است. این وضعیت زمانی رخ می‌دهد که به طور موقت به قسمت‌هایی از مغز خون نرسد. درنتیجه علائم شبیه به سکته ظاهر می‌شود که ظرف ۲۴ ساعت برطرف خواهد شد. حمله ایسکمی‌گذرا، برخلاف سکته مغزی، به خودی خود باعث بروز ناتوانی دائمی نمی‌شود. اما این حمله می‌تواند مقدمه و زنگ خطری برای بروز سکته مغزی باشد.

یک پزشک متخصص طب ایرانی و استادیار دانشکده طب سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد: نشانه‌هایی مانند بی‌حسی صورت و دست و پا، کاهش نیرو و توان عضلانی دست و پا، اختلال تکلم، اختلال تعادل و… دلالت بر حمله گذرای ایسکمی مغز (TIA) یا دیگر مشکلات می‌کنند و در صورت بروز چنین علایمی مراجعه به اورژانس و دریافت درمان‌های طب رایج ضروری است. پس از تشخیص حمله گذرای مغزی، هدف اصلی، کاهش خطر تشکیل لخته و التهاب در عروق و افزایش خون‌رسانی مغزی است که علاوه بر درمان‌های طبی می‌توان از میان برخی غذاهای فراسودمند گزینه‌های مفید و اثربخشی انتخاب کرد.

انار بهترین میوه برای افراد دچار سکته

انار سرشار از آنتی اکسیدان‌های قوی و بهترین آبمیوه برای بیماران دچار سکته قلبی و مغزی است. البته آب انار باید تازه و طبیعی و با مزه ترش و شیرین و نه صرفا ترش باشد. پژوهش‌های بالینی نشان می‌دهد که نوشیدن روزانه یک لیوان آب انار طبیعی نه تنها دفعات وقوع دردهای قلبی پس از سکته و شدت و طول مدت آن‌ها را کاهش می‌دهد بلکه مصرف آن پس از سکته گذرای مغزی به بهبود عملکردهای شناختی و بازگشت عملکردهای حرکتی به طور موثری کمک می‌کند. مقدار زیاد یا هر روزه آب انار شاید در برخی افراد موجب یبوست گذرا شود که در این حالت خوردن انجیر سودمند خواهد بود.

وقتی نیترات چغندر قرمز به کمک عروق می‌آید

چغندر قرمز حاوی نیترات است که باعث تولید نیتریک اکسید (NO) و گشاد شدن عروق می‌شود. البته مصرف چغندر قرمز در مبتلایان سنگ‌های کلیوی اگزالات کلسیم منع مصرف دارد. شاه‌توت، انگور قرمز و آلبالو از جمله میوه‌های سرخ حاوی آنتوسیانین‌هایی هستند که باعث بهبود گردش خون در عروق باریک و ریز می‌شوند و اثرات ضدالتهابی قوی در عروق دارند. همچنین گردو تأمین‌ کننده اسیدهای چرب امگا ۳ است که برای حفظ سلامت عروق و کاهش التهاب، اثربخش است. روغن زیتون فرابکر نیز سرشار از پلی‌فنول‌هایی است که از عملکرد عروق حمایت می‌کند.

در کنار این خوراکی‌ها، ورزش هوازی ملایم مانند پیاده‌روی و تای چی سودمند هستند. تأمین آب کافی همراه با حفظ تعادل الکترولیت‌ها از طریق مصرف آب سیب تازه یا آب انار رقیق‌ شده پیشنهاد می‌شود. همچنین پرهیز از غذاهای التهاب‌زا مانند شکر و قند، گوشت‌های فرآوری‌شده و آرد سفید ضروری است.

سیر، جلوی حملات مغزی را می‌گیرد

خوردن سیر کوبیده شده و نه درسته برای پیشگیری از سکته‌ مغزی ایسکمیک (سکته‌ای که بدنبال گیر کردن لخته در سرخرگ‌های مغز روی می‌دهد) سودمند است؛ ولی در افراد مستعد سکته هموراژیک (سکته‌ای که در پی پارگی سرخرگ و خونریزی در بافت مغز روی می‌دهد) خطرناک است‌. پزشک آگاه با کمک داده‌های بالینی و آزمایشگاهی می‌تواند حدس بزند که هر فرد مستعد کدام نوع سکته است. مصرف همزمان سیر و داروهای ضدانعقاد می‌تواند بسیار زیان‌بار باشد. سیر، زردچوبه و فراورده‌های جینکوبیلوبا علی رغم اثرات قابل‌توجه بر کاهش ایجاد لخته در عروق، مصرف همزمان آن‌ها با داروهای ضد تجمع پلاکت‌ مانند آسپرین و… تداخل جدی دارد و مصرف آن‌ها باید تحت نظر پزشک باشد.