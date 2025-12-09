میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

چرا غرب، تصویر ایران را تخریب می‌کند؟

در ماه‌های اخیر یکی از خطوط برجسته عملیات روانی دشمن تمرکز بر سرعت بالای توان اتمی- نظامی کشور در بخش‌های مختلف بوده و رسانه های جریان اصلی اتهامات واهی زیادی را به تهران نسبت داده اند.
کد خبر: ۱۳۴۴۸۹۰
| |
810 بازدید
|
۱
چرا غرب، تصویر ایران را تخریب می‌کند؟

در قرن بیست‌ویکم بیش از آنکه واقعیت‌های میدانی تعیین کننده «برندگان» و «بازندگان» جنگ‌ها و صلح‌ها باشند، این رسانه‌ها هستند که می‌توانند با ایجاد «خطای شناختی» روایت خود را تحمیل کنند. 

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ در جهان امروز قاب رسانه می‌تواند یک روز «ابومحمد جولانی» را یکی از رهبران القاعده نشان دهد که تهدیدی علیه جهان آزاد است و روز دیگر او را «رهبری آزادی خواه و میانه رو» معرفی کند که می‌تواند برای سنتکام در مبارزه با محور مقاومت مهره کلیدی باشد. برهمین اساس طی دو سال اخیر مراکز تولید فکر و رسانه‌های جریان اصلی سعی کردند تا نبرد میان رژیم صهیونیستی و محور مقاومت به رهبری ایران را به گونه‌ای بازنمایی کنند که در آن دستاوردهای اسرائیل برجسته و در سوی مقابل اقدامات مقاومت ناچیز قلمداد شود.

در این روایت ضدایرانی، تهران و شبکه محور مقاومت به عنوان «بازنده» و ماشین جنگی اسرائیل به عنوان «داوود زمان» قاب بندی شدند! خلق روایت دروغین «ایران ضعیف» در یک سال اخیر سبب شد تا بسیاری از نخبگان اجرایی و فکری غرب به این جمع بندی برسند که تهران در آسیب پذیرترین وضعیت خود قرار داشته و «فرصت طلایی» برای ضربه به برنامه اتمی و موشکی آن فراهم شده است!

این «کم برآوردی» نسبت به توان نظامی ایران سبب شد تا از هفته دوم جنگ ۱۲ روزه موشک‌های ایرانی با موفقیت قلب سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار دهند! اکنون پس از گذشت ۶ ماه از نخستین رویارویی مستقیم ایران و رژیم صهیونیستی، بار دیگر بنگاه‌های خبری و مراکز تولید فکر وابسته به سرمایه داران اسرائیلی و نئوکان‌های آمریکایی در حال برجسته سازی روایت «ایران ضعیف اما خطرناک» هستند.

محدود نشان دادن زمان برای «مهار ایران»

در ماه‌های اخیر یکی از خطوط برجسته عملیات روانی دشمن تمرکز بر سرعت بالای توان اتمی- نظامی کشور در بخش‌های مختلف بوده است. از متهم کردن پکن به ارسال پیش‌سازهای تامین سوخت موشک‌های جامد تا طرح ادعای سفر دانشمندان مرکز «سپند» به مسکو برای فراگیری فناوری لیزری جهت بی‌نیاز شدن از «تست گرم» اتمی نشان دهنده تلاش دشمن برای محدود نشان‌دادن زمان برای مهار ایران است. اخیراً اکونومیست نیز در گزارشی مدعی شد که امکان توافق میان ایران- آمریکا در شرایط کنونی بسیار پایین بوده و ممکن است روند کنونی منجر به جنگ شود. پیشتر هم نیویورک تایمز نیز جنگ دوم میان ایران و اسرائیل را امری اجتناب ناپذیر دانست و تنها مسئله باقی مانده را عنصر «زمان» بیان کرد.

برجسته سازی بحران خشکسالی در ایران

انستیتو «واشنگتن» (اندیشکده وابسته به جریان دست راستی در آمریکا) در روز ۲۸ نوامبر ۲۰۲۵ در مطلبی به قلم «هالی دگرس» پژوهشگر ارشد خود، سعی کرد تا نظام سیاسی حاکم بر تهران را «متهم» به سوء مدیریت در نگهداری، حفظ و توزیع منابع آب کشور کند. در مقدمه این متن آمده است: «مخازن آب به دلیل سوء مدیریت نظامند و سایر مشکلات در حال خشک شدن هستند و به نظر نمی‌رسد مقامات نظام مایل یا قادر به انجام اصلاحات لازم باشند.»

در این متن خانم دگرس در حالی برخی سیاست‌های اخیر نظام در حوزه مدیریت آب را نقد می‌کند که هیچ اشاره‌ای به وضعیت «خشکسالی دوره‌ای» در منطقه غرب آسیا نمی‌شود. امروز ترکیه، کشورهای جنوب خلیج فارس و سایر کشورهای عربی به مانند ایران با مشکل «کمبود بارش» و بحران تخصیص منابع آبی دست و پنجه نرم می‌کنند. به عنوان مثال عراق با آنکه در یک دهه اخیر توانسته در مسیر توسعه و بازسازی زیرساخت‌ها گام‌های بلندی بردارد اما با مشکل جدی در تامین منابع آبی برای استفاده از در بخش‌های کشاورزی، صنعت و آب شرب مصرفی مواجه است.

متهم کردن ایران به راه اندازی کارزار ترکیبی علیه غرب

مرکز استراتژی و امنیت موسوم به اورشلیم (قدس اشغالی) در یک گزارش دو بخشی، تهران را متهم به انجام «عملیات خارجی» در کشورهای غربی کرد. الکساندر گرینبرگ مدعی است که محکومیت و آزادی دو تبعه فرانسوی، استراتژی دیرینه تهران در استفاده از شهروندان خارجی برای امتیازگیری از غرب را برجسته می‌کند. وی در بخش دوم گزارش نیز نیروی قدس سپاه پاسداران را متهم به برنامه ریزی برای هدف قرار دادن یهودیان در جوامع اروپایی و استخدام- آموزش عوامل خود در منطقه قفقاز می‌کند. به نظر می‌رسد این خط تحلیلی براساس ابرپروژه «امنیتی سازی روابط ایران و غرب» دنبال می‌شود. در ماه گذشته میلادی تنها چند روز پس از گزارش موساد در خصوص فعالیت‌های گروه ۱۱۰۰ در استرالیا، آلمان و یونان، روابط دوجانبه تهران- کانبرا در سراشیبی تنش سقوط و نام سپاه پاسداران در «فهرست سیاه» استرالیا قرار گرفت!

روایت سازی جعلی با تمرکز بر «شکاف در محور مقاومت»

پیش از عملیات طوفان الاقصی و آغاز جنگ منطقه‌ای با رژیم صهیونیستی، رسانه‌های جریان اصلی سعی داشتد تا میان ایران به عنوان رهبر محور مقاومت و سایر اعضای این شبکه نوعی شکاف و اختلاف را بازنمایی کنند. در همین راستا «تلگراف» ۲۵ نوامبر در مقاله‌ای مدعی شد که دیگر ایران کنترلی بر انصارالله یمن ندارد! در این روایت جعلی ادعا شده است که پس از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به یمن، نیروهای انصارالله از تهران ناامید شده (!) و خواستار نوعی استقلال در پیشبرد منافع خود هستند. این مقاله تخیلی در حالی به رشته تحریر درآمده است که نوع رابطه ایران و اعضای محور مقاومت از ابتدا در جایگاه «برابر» تعریف شده و تهران هیچ علاقه‌ای برای زورگویی و سلطه بر متحدان طبیعی خود ندارد. این روایت مضحک در حالی برجسته می‌شود که رسانه‌های وابسته به اسرائیل بیش از گذشته تهران را متهم به تجهیز انصارالله از مسیرهای زمینی، دریایی و حتی هوایی می‌کنند!

بهره سخن

در حالی که برخی تیترها و خطوط رسانه‌ای به صورت پرسروصدا تکرار می‌شوند، تحلیلگر، تصمیم ساز، تصمیم گیر و مجری سیاست‌های کشور نباید این «تهدید» ها را نادیده بگیرند. عاملان برجسته سازی خط عملیات روانی «ایران ضعیف اما خطرناک» با تمرکز بر «تسریع تهران در بازسازی توانمندی‌های اتمی- موشکی» و در عین حال «فعال شدن گسل‌های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی در ایران» قصد دارند این تصویر را برای دولت ترامپ بسازند که هنوز ماموریت «ضربه به جمهوری اسلامی» پایان نیافته و بار دیگر باید به منابع قدرت تهران حمله کرد.

در چنین شرایطی علاوه بر آنکه باید بسته رسانه‌ای متنوع و حرفه‌ای برای مقابله با این «تهاجم رسانه‌ای» آماده شود، در عین حال مقامات ارشد سیاسی- نظامی باید این روند را جدی گرفته و بیش از گذشته برای مقابله با تجاوز احتمالی دشمن آماده شوند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
غرب ایران تهران دشمن اسرائیل رسانه های جهان سیاه نمایی
دالاهو ۱۱۰؛ پهپاد انتحاری یا جتِ جنگنده بدون سرنشین؟!/ سورپرایز پهپادی جدید ایران رو شد
یاری: عده‌ای برای حسن یزدانی دایه مهربان‌تر از مادر شده‌اند/ سیاست کثیفی می‌خواست باخت سوریان و رضا یزدانی را نشان دهد!
بانک‌های ناتراز و میدان آزادگان؛ قمار بزرگ با پول سپرده‌گذاران/ناترازی تاریخی؛ اعدادی که دیگر پنهان نمی‌شوند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
گفت‌وگوی مستقیم فرهنگی، کلید کاهش فاصله‌ها و آغاز فصل جدید تعاملات
شاخص آلودگی هوای تهران دوباره بالا رفت!
هشدار نسبت به تشدید بارش در تهران
محسن رضایی: دفاع و امنیت بخش مهم زندگی مردم ایران است
بازتاب حمله ایران به اسرائیل در رسانه‌های خارجی
اخطار جدی ایران به آژانس اتمی
چرا غرب به تعامل با ایران نیاز دارد؟
شوک اولیه، انسجام ملی و محاسبه غلط دشمن
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی: ایران دشمن اصلی ماست
همایش «ما و غرب»، آغاز یک جنبش فکری جهانی
مردم ایران و افغانستان مواظب توطئه دشمنان باشند
شایعات کمبود برنج صحت ندارد
شنیده شدن صدای پدافند در تهران + توضیح
«کوتاه آمدن ما» شرایط را سخت تر می کند
سردار نائینی: فرض ما این است که هر لحظه ممکن است جنگ شود
اسرائیل برای دنیای غرب حکم کلانتری منطقه‌ را دارد
22 بهمن به روایت رسانه های جهان
توافق هسته‌ای نیازمند مصالحه ایران و غرب
انتقاد از سیاه‌نمایی از جامعه ایران در تبلیغات نامزدها
هاآرتص: مردم اردن اسرائیل را دشمنی غیرقابل تحمل می‌دانند
مذاکره ایران با غرب از روی ناچاری نیست
بازتاب راهپیمایی قدس در رسانه‌های جهان
نمي خواستم سرقت كنم
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
11
پاسخ
واقعا خجالت نمی کشید با این گزارشی که نوشتید وقتی بی آبی و خشکسالی رو با تمام وجود حس می کنیم و مسیولین هم دایم در موردش هشدار میدن اما انکار می کنید توقع دارید بقیه گزارش رو باور کنیم
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

آخرین اخبار
طرز تهیه کته مرغ عراقی
اتوبوس و مترو برای بانوان پایتخت رایگان شد
افشای رابطه جنیفر لوپز با همسر سابق نیکول کیدمن
عکس: روح زمستان در زنجان دمیده شد!
نجات مغز با این میوه ها بعد از سکته
مالیات بر سوداگری؛ سد معاملات سفته بازانه کوتاه مدت است / مالیات تنظیمی نقدینگی را به تولید می‌کشاند
فرافکنی وزارت صمت درباره خام فروشی/ چوب حراج بر منابع ملی با توجیه کم عیاری؟
چگونه طراحان بازسازی ورزشگاه آزادی زمین‌گیر شدند؟/ بحران تمام‌ عیار؛ عبور تیم‌ها از «خانه به دوشی» به «بی‌خانمانی»
کشف حلقه‌ طلای عروسی مربوط به دوران روم باستان
بانوان شاغل در ادارات این استان چهارشنبه دورکار شدند
عکس: کودکی که با قلب اهدا شده فرزند سقاب اصفهانی جان دوباره یافت
یگان‌های سپاه با «دکترین بهمن» سازماندهی شدند/وقتی قوات لبنانی از تهدید متوسلیان ترسیدند
کودک ۵ ساله خانواده سانحه دیده در جاده را نجات داد
جنگنده های آمریکایی وارد آسمان ونزوئلا شدند
آیت الله جوادی آملی: هیچ‌کس حق ذلیل‌کردن کشور را ندارد
اجرای نگو نگو نمیام هایده توسط مصطفی راغب
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست
نوحه انگلیسی حاج محمود کریمی برای جورج فلوید
تعدادی از بمب‌های GBU57 در فردو عمل نکرده است!
هاشمی به خاتمی گفت در ظاهر حرف رهبری را بپذیر و کار خودت را بکن!
آماده شدن ارتش اسرائیل برای یک جنگ غافلگیرکننده
لحظه اصابت موشک اسرائیل به لانچر موشک ایران
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۷ آذر تعطیل است؟
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!
کتاب درسی مدارس استرالیا درباره عبرت از داستان ایران/ منظور رئیس دانشگاه شریف این درس بود +تصویر
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند
ویدیوی جنجالی که از چهره واقعی بشار اسد فاش شد
هشدار ظریف به تل‌آویو
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۸ نظر)
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۲ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۹ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۳ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۲ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۵ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۷۷ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!  (۷۲ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005drm
tabnak.ir/005drm