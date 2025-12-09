میلی صفحه خبر لوگو بالا
استیضاح وزیر کشاورزی در دستور کار مجلس

اظهارات قالیباف این گمانه را تقویت می‌کند که نارضایتی از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی زمینه استیضاح وزیر جهاد را فراهم خواهد کرد.
استیضاح وزیر کشاورزی در دستور کار مجلس

به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان؛ قالیباف در دیدار با دانشجویان، گلایه‌ای صریح از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی طرح کرد.

 او در بخشی از صحبت‌هایش در دانشگاه فردوسی مشهد اشاره کرد که «وزارت جهاد کشاورزی که تولیدی‌ترین وزارتخانه ماست و امنیت غذایی ما را تأمین می‌کند، امروز به خاطر اشکالات نهادی که از ۲۵ سال از زمان ادغام وزارت صنایع سبک و سنگین، ادغام وزارت بازرگانی در صمت و بعد جدا کردن تأمین مواد غذایی از صمت به کشاورزی و بعد ادغام جهاد، موجب شده مهم‌ترین وزارتخانه تولیدی ما، تجارتخانه شود.»

رئیس مجلس به این نکته هم اشاره کرد که این «تجارت با ارز رانتی 28500 تأمین می‌شود.» نکته این است که اختصاص این ارز برای واردات تأمین نهاده‌های دامی برای تولید مرغ ارزان خطاست و برای حمایت باید به مصرف‌کننده انتهای زنجیره کمک کرد و اجازه رقابت داده شود و از آن طرف هم باید قیمت مرغ کنترل شود. قالیباف پیش از این هم در کنفرانس خبری گفته بود که «این وزارتخانه وظیفه حمایت از تولید داخلی را برعهده دارد؛ اما عملاً به تاجر و واردکننده نهاده‌های دامی تبدیل‌شده که این انحراف ساختاری، بستر وقوع فساد را فراهم آورده است.»

اگرچه صحبت‌های رئیس مجلس از جانب برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب وارونه تعبیر شد و این رسانه‌ها، خوانش‌های انتقاداتی از آن داشتند و ماجرا را به حاشیه بردند با این حال رئیس مجلس همراهی و کمک برای رفع مشکلات موجود درکشور به‌خصوص درحوزه تأمین کالاهای اساسی و معیشتی مردم را ادامه داد و ازهمین رو نیز به انتقاد از عملکرد وزارت جهاد پرداخت.

برخلاف برداشت‌های سیاست زده، تمرکز بهارستان بر رفع نقصان‌های عملکردی موجود در دولت و کشور است و به دنبال عقده‌گشایی و تسویه‌حساب‌های سیاسی نیست. علت انتقادها به وزارت جهاد نیز به منظور تقویت همین نگرانی‌ها صورت گرفته است. این انتقادها در حالی مطرح می‌شود که استیضاح وزیر جهاد و کشاورزی یکی از استیضاح‌های ارجاع شده به هیئت رئیسه است که هنوز در دستور بررسی قرار نگرفته است.

اظهارات قالیباف این گمانه را تقویت می‌کند که نارضایتی از عملکرد وزارت جهاد زمینه استیضاح وزیر جهاد را فراهم خواهد کرد. از طرفی از آنجا که تأکید قالیباف بر این بود که دولت خود برای ترمیم و جایگزینی افراد ناکارآمد ورود کند، این احتمال تا حد زیادی کمرنگ می‌شود که مجلس اقدامی عملی برای استیضاح انجام دهد؛ اما در عین حال این گزاره نیز نفی نشد که مجلس از حق قانونی خود یعنی استیضاح صرف‌نظر کرده است. 

 

وزیر کشاورزی جهاد کشاورزی محمدباقر قالیباف مجلس شورای اسلامی استیضاح نوری قزلجه انتقاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
2
21
پاسخ
مجلس ها چرا این همه وقت از بین می برید برای استیضاح وزیر جهادکشاورزی
ابتدا ایشان اصلا" در قامت وزارت خانه نبود و چگونه تائید شد
ضمنا عملکرد ایشان و نارضایتی تمامی مردم از وزیر
گرانی های پی در پی و مداوم از خوراک و نهاده های دامی گرفته تا سایر مصارف انسانی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
1
17
پاسخ
پزشکیان چرا عزل و برکنار نمیشه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
3
5
پاسخ
چه فرقی می کنه؟؟
ناشناس
|
France
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
8
پاسخ
اسم این وزارتخانه را به وزارت کشاورزی برگردانید. واژه جهاد در اسم فعلی برای خارجی ها یادآور مسائلی است.
ناشناس
|
Austria
|
۱۴:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
4
2
پاسخ
استیضاح چی ها همانهایی هستند که همتی، وزیر اقتصاد را به بهانه افزایش نرخ ارز استیضاح کردند و الان نرخ ارز آن زمان تبدیل به رویایی دست نیافتنی شده است. صلاح ملت، آخرین چیزی است که این آقایان در نظر دارند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
0
پاسخ
من به عنوان یه کارمند و کارشناس وزارت جهاد کشاورزی استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را خواستارم
