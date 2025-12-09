میلی صفحه خبر لوگو بالا
تهران میزبان دیدار ایران و عربستان با حضور چین

سومین نشست کمیته سه‌جانبه مشترک ایران، عربستان سعودی و چین ظهر امروز (سه‌شنبه ۱۸ آذرماه) در تهران برگزار می‌شود.
تهران میزبان دیدار ایران و عربستان با حضور چین

ریاست هیات ایرانی در این نشست برعهده «مجید تخت روانچی» معاون سیاسی وزیر امور خارجه است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ روز دوشنبه نیز با حضور کارشناسان و دیپلمات‌های سه کشور جلسه مقدماتی این نشست در تهران برگزار شد.

این نشست سه جانبه به منظور پیگیری اجرای موافقتنامه «پکن» برگزار می‌شود.

در اسفندماه سال ۱۴۰۱، توافقی بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی با میانجی‌گری چین در پکن به امضا رسید؛ که بر اساس این توافق که به توافق‌نامه پکن معروف شده است روابط دیپلماتیک بین تهران و ریاض که از سال ۱۳۹۴ قطع شده بود دوباره احیا شد و ایران و عربستان سعودی موافقت کردند سفارت‌های خود را در پایتخت‌های یکدیگر بازگشایی کنند و روابط سیاسی و اقتصادی خود را بهبود بخشند.

در اواخر آبان ماه سال گذشته دومین نشست کمیته سه‌جانبه مشترک جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و چین به منظور پیگیری موافقتنامه پکن، در شهر ریاض برگزار شد.

در این نشست که ریاست هیات ایران برعهده مجید تخت روانچی بود، طرف‌های ایرانی و عربستان سعودی بار دیگر بر تعهد خود به اجرای کامل موافقتنامه پکن و تلاش مستمر برای انسجام روابط همسایگی بین کشورهایشان از طریق التزام به منشور ملل متحد و اساسنامه سازمان همکاری اسلامی و حقوق بین‌الملل از جمله احترام به حاکمیت، استقلال و امنیت دولت‌ها تاکید کردند.

علاوه بر این، عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران از نقش مثبت و مستمر چین و اهمیت حمایت و پیگیری آن کشور برای اجرای موافقتنامه پکن استقبال کردند.

چین نیز آمادگی خود را برای تداوم حمایت و تشویق گام‌های برداشته شده از سوی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی به منظور توسعه مناسبت‌شان در حوزه‌های مختلف اعلام کرد.
 

تهران ایران چین عربستان سعودی پکن موافقت نامه روابط سیاسی مجید تخت روانچی
