فاصله طلایی: چای چند دقیقه بعد از غذا؟

یک متخصص تغذیه و رژیم‌درمانی با تأکید بر فواید چای و دمنوش‌ها گفت: مصرف زیاد یا غلیظِ چای، به‌ویژه همراه با قند و شیرینی، می‌تواند خطرات تغذیه‌ای ایجاد کند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی با اشاره به اینکه بسیاری از متخصصان طب سنتی چای را یکی از بهترین دمنوش‌های قابل مصرف برای عموم مردم می‌دانند، گفت: چای در حالت کلی نوشیدنی مناسبی است اما مثل هر ماده غذایی، مصرف بیش از حد آن می‌تواند آسیب‌زا باشد، چای باید تازه‌دم مصرف شود و نوشیدن چای مانده که چندین ساعت از دم‌کشیدن آن گذشته، توصیه نمی‌شود، زیرا با گذشت زمان غلظت مواد موجود در چای افزایش می‌یابد.

وی افزود: بهترین شیوه مصرف چای، نوشیدن آن در یکی دو نوبت، یا نهایتاً سه بار در روز است، به‌شرط آنکه کم‌رنگ باشد.

چای پررنگ و همراه با شیرینی؛ ترکیب آسیب‌زا

این متخصص تغذیه تأکید کرد: بیشترین آسیب چای از خود نوشیدنی نیست، بلکه از فرهنگ مصرف آن همراه با قند، کیک، شیرینی یا خرما است و این عادت کالری دریافتی را به شدت افزایش می‌دهد و در بسیاری از افراد چاق، تنها همین الگوی مصرف طولانی‌مدت عامل افزایش وزن است.



وی توصیه کرد: در صورت نیاز به شیرین‌کننده، نصف خرما یا مقدار کمی کشمش بهترین انتخاب است و مصرف شیرینی‌جات همراه چای باید به‌شدت کاهش یابد.

فاصله زمانی با غذا رعایت شود

پوریزدان‌پناه یادآور شد: چای باید حداقل دو ساعت قبل یا بعد از غذا مصرف شود. فاصله مناسب مصرف چای از وعده غذایی نقش مهمی در جذب مواد معدنی به‌ویژه آهن دارد.



به گفته وی؛ پیشنهاد کرد افرادی که در طول روز میل به نوشیدنی گرم دارند، بخش بیشتری از این نیاز را با آب جوش یا آب ولرم تأمین کنند، چراکه این نوشیدنی بهترین جایگزین چای و بدون کالری اضافی است.

قهوه؛ مفید اما با محدودیت

این متخصص درباره مصرف قهوه نیز توضیح داد: قهوه در حد تعادل می‌تواند مفید باشد، اما مصرف بیش از اندازه آن ممکن است تعادل خواب را به‌هم بزند، استرس را افزایش دهد و با توجه به کافئین بالا باید با احتیاط مصرف شود و همانند چای، مشکل اصلی در قهوه نیز مصرف آن همراه با کیک و قندهای ساده است که باعث ورود کالری اضافه به بدن می‌شود و باید کنترل شود.

وی در پایان تأکید کرد: چای تازه‌دم، کم‌رنگ و بدون قند در کنار رژیم غذایی سبک، بهترین انتخاب روزهای آلوده است. مصرف زیاد، پررنگ یا همراه با شیرینی می‌تواند به مرور برای بدن آسیب‌زا باشد.