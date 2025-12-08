تفاوت روش کاری بازیگران ایرانی و ترکیه/از نظر فرهنگ و زبان نزدیک هستیم

کارگردان سریال خانگی «هزار و یک‌شب» در گفتگو با رسانه ترکیه‌ای گفت: ما با دو کشور متفاوت و دو زبان مختلف همکاری کردیم. در ابتدا سخت به نظر می‌رسید، اما بازیگران ترکی، آن‌قدر داستان و فضای کار را دوست داشتند و خود را با ما تطبیق دادند که انگار با بازیگران ایرانی کار می‌کردیم و بدون هیچ مشکلی این کار را با هم پیش بردیم.

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، پس از شروع پخش مشترک سریال شبکه خانگی «هزار و یک‌شب» در ایران و ترکیه، شبکه «اولوسال» (کانال ملی) ترکیه، با مصطفی کیایی تهیه‌کننده و کارگردان این‌سریال گفتگو کرد که کیایی در این‌مصاحبه گفت: جریان داستان ما از تهران شروع می‌شود و در ترکیه به پایان می‌رسد. با توجه به نیاز داستان، تصمیم گرفتیم این بخش کار را در لوکیشن‌های ترکیه ضبط کنیم و شخصیت‌های ترکی نیز در داستان ما حضور دارند.

وی افزود: ما با دو کشور متفاوت و دو زبان مختلف همکاری کردیم. در ابتدا سخت به نظر می‌رسید، اما بازیگران ترکی، آن‌قدر داستان و فضای کار را دوست داشتند و خود را با ما تطبیق دادند که انگار با بازیگران ایرانی کار می‌کردیم و بدون هیچ مشکلی این کار را با هم پیش بردیم. البته روش کاری ما، با روشی که بازیگران ترکیه به آن عادت داشتند متفاوت بود. اما در چهار پنج روز اول به یک درک مشترک رسیدیم و برای سه ماه و نیم همکاری بسیار خوبی داشتیم. در نتیجه این همکاری، شخصیت‌های جالب توجه و متمایزی خلق شد و از انتخاب آن‌ها بسیار راضی هستم.

این‌کارگردان در ادامه گفت: پروژه «هزار و یک شب» دریچه‌ای تازه برای همکاری‌های مشترک آینده ایران و ترکیه گشوده است. تولید مشترک شرایط خاص خود را دارد. یک یا دو داستان دیگر نیز با شرکتی که اکنون در ترکیه مستقر است و این تولید را با هم انجام دادیم، در دست بررسی داریم و شاید با آن‌ها همکاری تازه‌ای را آغاز کنیم.

محسن کیایی بازیگر سریال «هزار و یک‌شب» هم در بخشی از گزارش شبکه ملی ترکیه گفت: ما از نظر فرهنگی، زبانی و از جنبه‌های بسیار دیگری به ترکیه نزدیک هستیم و به نظرم ما با هم می‌توانیم آثار مشترک بسیار تأثیرگذاری خلق کنیم.