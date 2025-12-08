میلی صفحه خبر لوگو بالا
امیر قطر به عربستان رفت

منابع خبری از سفر امیر قطر به ریاض خبر دادند.
امیر قطر به عربستان رفت

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر دقایقی پیش در سفری رسمی وارد ریاض شد و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در فرودگاه از وی استقبال کرد.

دیوان امیری قطر اعلام کرد که این سفر در چارچوب روابط برادرانه و محکم میان دو کشور و حمایت از روند همکاری و هماهنگی در راستای تحقق منافع راهبردی قطر و عربستان انجام شده است.

پنجشنبه گذشته نیز محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر خارجه قطر به ریاض رفت و فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان در مقر این وزارت در ریاض از وی استقبال کرد.

دو طرف در این دیدار در خصوص روابط دوجانبه و همکاری‌های مشترک و راه‌های تقویت آن‌ها تبادل نظر کردند.

محمد بن عبدالرحمن همچنین ریاست کمیته اجرایی شورای هماهنگی عربستان و قطر را برعهده گرفت و در خصوص روابط دوجانبه سخنرانی کرد.

