امیر قطر به عربستان رفت

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر دقایقی پیش در سفری رسمی وارد ریاض شد و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در فرودگاه از وی استقبال کرد.

دیوان امیری قطر اعلام کرد که این سفر در چارچوب روابط برادرانه و محکم میان دو کشور و حمایت از روند همکاری و هماهنگی در راستای تحقق منافع راهبردی قطر و عربستان انجام شده است.

پنجشنبه گذشته نیز محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر خارجه قطر به ریاض رفت و فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان در مقر این وزارت در ریاض از وی استقبال کرد.

دو طرف در این دیدار در خصوص روابط دوجانبه و همکاری‌های مشترک و راه‌های تقویت آن‌ها تبادل نظر کردند.

محمد بن عبدالرحمن همچنین ریاست کمیته اجرایی شورای هماهنگی عربستان و قطر را برعهده گرفت و در خصوص روابط دوجانبه سخنرانی کرد.