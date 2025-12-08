میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شاخص کل بورس امروز 17 آذرماه

شاخص کل بورس با رشد ۳۱ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۳ میلیون و ۴۸۲ هزار واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۴۴۶۸۳
| |
850 بازدید
|
۱

شاخص کل بورس امروز 17 آذرماه

به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس با رشد ۳۱ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۳ میلیون و ۴۸۲ هزار واحد رسید.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
شاخص شاخص کل بورس بازار بورس بازار سرمایه خبر فوری بازار سهام
سازمان بهینه‌سازی انرژی نباید مجری باشد/حل معضل قیمت نسبی انرژی؛ فنر فشرده‌ای که باید آرام رها شود
مدارس کدام استانها فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر تعطیل است؟
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بورس به رکورد ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار هم رسید
شاخص بورس امروز ۶ اسفند ماه
شاخص کل بورس در معاملات امروز 4 مرداد
ریزش ۲۴ هزار واحدی شاخص بورس
شاخص کل بورس امروز اردیبهشت ماه
شاخص کل بورس در بازار امروز 16 آذرماه
شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز
شاخص بورس ۳۴ هزار واحد افت کرد
شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز
ریزش ۱۸ هزار واحدی شاخص بورس
چراغ بورس قرمز شد!
شاخص کل بورس در بازار امروز 22 اسفندماه
شاخص کل بورس در معاملات امروز ۱۱ مرداد
شاخص کل بورس در بازار امروز 8 اسفندماه
رشد ۴۰ هزار واحدی شاخص بورس
شاخص کل سهام در بازار معاملات امروز 20 مرداد
جهش ۵۳ هزار واحدی شاخص بورس
شاخص کل بورس امروز 17 خردادماه
شاخص کل بورس در معاملات امروز 9 مهرماه
شاخص کل بورس در معاملات امروز 31 شهریور
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
0
0
پاسخ
ببینیم تا کجا شاخص سازی میتونن بکنن با چند سهم
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۱ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۸ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۵۱ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۱ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۰۶ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۴ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۵ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟  (۶۳ نظر)
پیغام آمریکا از طریق ترکیه به ایران درباره حمله اسرائیل  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005doR
tabnak.ir/005doR