مدیرکل مدیریت بحران استان یزد خبرداد: تمامی مقاطع تحصیلی و دانشگاه‌های استان تا پایان هفته به صورت غیر حضوری تشکیل می‌شود.

به گزارش تابناک، احسان بالاکتفی، مدیرکل مدیریت بحران استان یزد با اشاره به اهمیت سلامت جامعه گفت: با توجه به تصمیمات کارگروه آلودگی هوا و کمیته پیشگیری از بیماری‌های حاد تنفسی با موضوع آنفلوانزا و به‌منظور پیشگیری از توسعه شیوع بیماری و کاهش تأثیرات آلاینده‌های جوی بر سلامت عمومی، تمامی مقاطع تحصیلی اعم از ابتدایی، متوسطه و دانشگاه‌های سراسر استان از دوشنبه ۱۷ لغایت پنج‌شنبه ۲۰ آذرماه به‌صورت غیرحضوری تشکیل می‌شود.

دبیر ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان از عموم شهروندان خواست برای حفظ سلامت خود دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت نمایند.

وی با اشاره به راهکارهای کنترل بیماری از جمله توصیه به شستن دست‌ها با آب و صابون افزود: انتظار داریم شهروندان تاحدامکان ازدست‌دادن اجتناب کنند و در صورت داشتن علایم سرماخوردگی از حضور در اجتماعات بپرهیزند.

بالاکتفی ادامه داد: استفاده از ماسک معمولی در بیماران و گرفتن جلوی دهان و بینی هنگام عطسه، به‌منظور پیشگیری از گسترش ویروس مؤثر است.

وی در پایان از سالمندان و خانم‌های باردار و گروه‌های پرخطر مانند افراد دارای بیماری زمینه‌ای دارای نقص ایمنی خواست در رعایت اصول پیشگیری دقت کامل داشته باشند.