میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

چین و روسیه رزمایش ضد موشکی مشترک برگزار کردند

بر اساس اعلام وزارت دفاع چین، مسکو و پکن سومین دور از رزمایش‌های مشترک ضد موشکی خود را در اوایل دسامبر در خاک روسیه برگزار کردند.
کد خبر: ۱۳۴۴۴۶۲
| |
810 بازدید
چین و روسیه رزمایش ضد موشکی مشترک برگزار کردند

وزارت دفاع چین در پستی که در وبگاه خود منتشر ساخت، نوشت این رزمایش علیه هیچ طرف ثالث یا در پاسخ به هیچ یک از وضعیت‌های بین‌المللی کنونی نبوده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ۲ کشور ماه گذشته میلادی مذاکراتی را در زمینه پدافند موشکی و ثبات راهبردی برگزار کردند. آنها در ماه اوت یک رزمایش مشترک توپخانه‌ای و مقابله با زیردریایی را در دریای ژاپن به اجرا گذاشته بودند.

روسیه و چین به فاصله کمی بعد از شروع جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ یک پیمان شراکت راهبردی «بدون محدودیت» را امضا کرده و به موجب این پیمان متعهد به اجرای رزمایش‌های منظم و تمرین هماهنگی بین ارتش‌های خود شدند.

از سوی دیگر هر ۲ کشور در قبال طرح اخیر «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا برای یک سامانه پدافند موشکی جدید به نام «گنبد طلایی» و قصد وی برای از سرگیری آزمایش تسلیحات هسته‌ای بعد از وقفه‌ای به مدت بیش از ۳۰ سال در این آزمایشات، اظهار نگرانی کردند.
 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
چین روسیه رزمایش رزمایش مشترک تسلیحات هسته ای آزمایش هسته ای خبر فوری
جنجال‌های بی پایان رامین رضاییان در استقلال؛ از اخراج توسط ساپینتو تا تکذیب!
سود انباشته کم شد، پاداش مدیران بالا رفت/ هیأت‌مدیره بورس کالا ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان پاداش گرفت؟!
توزیع میلیاردها «دلار سفید» با طعم تلخ گرانی در سفره مردم/ رانت ارزی یا حمایت معیشتی؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کایا کالاس: هنوز متحد واشنگتن هستیم
رزمایش ناوگان روسیه در دریای خزر آغاز شد
پاسخ دریادار ایرانی به لفاظی‌های ترامپ درباره رزمایش
رزمایش مشترک چین و روسیه آغاز شد
زیباکلام، تاریخ هسته‌ای ایران را زیر سؤال برد!
اتکای روسیه به تسلیحات هسته‌ای دربرابر تهدیدها
واکنش رسانه آمریکایی به رزمایش ایران، روسیه و چین
رزمایش دریایی مشترک چین و روسیه در دریای ژاپن
بزرگترین رزمایش مراکش با آمریکا و ۲۰ کشور دیگر
تحول نظامی دیگر میان ایران، روسیه و چین با برگزاری رزمایش قفقاز ۲۰۲۰
واکنش ترامپ به رزمایش ایران، روسیه و چین
آغاز رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۳ با حضور ایران، چین و روسیه
پیام عراقچی به فرمانده نیروی دریایی ارتش
رزمایش بی سابقه دریایی ایران، روسیه و چین حامل چه پیامی است؟!
رزمایش دریایی مشترک چین، روسیه و آفریقای جنوبی
رزمایش مشترک دریایی ایران، چین و روسیه در ایران
پیام رزمایش مشترک ایران، چین و روسیه چیست؟!
آغاز رزمایش چندملیتی «پرچم صحرای ۹» در امارات
گشت‌زنی ناو‌های جنگی روسیه و چین در اقیانوس آرام
واکنش پنتاگون به رزمایش دریایی ایران، روسیه و چین
کره جنوبی و آمریکا رزمایش نظامی محدود برگزار می کنند
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
آخرین اخبار
عواقب فریاد زدن بر سر کودکان
دو حقیقتی که لازم نیست در یک ازدواج موفق، فاش شوند
این نشانه ها یعنی فیبر زیاد می‌خورید!
پمپاژ افسردگی در فضای مجازی
برخی مدارس ساوه روز دوشنبه تعطیل شد
هشدار سیل: آسمان در غرب ایران به زمین می‌آید!
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
ماجرای گروگانگیری و ربایش یک کشتی در خلیج فارس
عکس: دورهمی بازیگر پایتخت با سه بازیگر جذاب سینمای ایران
جراره: صف طولانی استیضاح وزرا محصول تعلل هیئت‌رئیسه/ اصلاح کابینه باید پیش‌دستانه انجام شود
ساعات کار ادارات در زمستان ۱۴۰۴ تغییر کرد
حمله بی‌سابقه ایلان ماسک به اتحادیه اروپا
وقتی بازجوی ایرانی یوزی خود را به اسیر عراقی داد/ ماجرای کمیته اعدامی‌ها و نگاه دختران موصل به ارتش
تصویب آیین‌نامه جبران قدرت خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد
آماده شدن ارتش اسرائیل برای یک جنگ غافلگیرکننده
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!
رفتن «مادورو» برکتی برای ایران است!/ چین ممکن است نفت ونزوئلا را جایگزین ایران کند
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
اجرای نگو نگو نمیام هایده توسط مصطفی راغب
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی
تصاویر جنجالی ماراتن کیش
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۷ آذر تعطیل است؟
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
پیام تبریک پوتین به رئیس جمهور جدید سوریه
جشن تولد بهاره رهنما در 51 سالگی!
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!
تعیین تکلیف تعطیلی مدارس تهران/ابتدایی تعطیل شد
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۰۸ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۷ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۲۷ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۱ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۰۵ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۴ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۸۸ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۷۳ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005dks
tabnak.ir/005dks