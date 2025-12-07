چین و روسیه رزمایش ضد موشکی مشترک برگزار کردند

بر اساس اعلام وزارت دفاع چین، مسکو و پکن سومین دور از رزمایش‌های مشترک ضد موشکی خود را در اوایل دسامبر در خاک روسیه برگزار کردند.

وزارت دفاع چین در پستی که در وبگاه خود منتشر ساخت، نوشت این رزمایش علیه هیچ طرف ثالث یا در پاسخ به هیچ یک از وضعیت‌های بین‌المللی کنونی نبوده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ۲ کشور ماه گذشته میلادی مذاکراتی را در زمینه پدافند موشکی و ثبات راهبردی برگزار کردند. آنها در ماه اوت یک رزمایش مشترک توپخانه‌ای و مقابله با زیردریایی را در دریای ژاپن به اجرا گذاشته بودند.

روسیه و چین به فاصله کمی بعد از شروع جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ یک پیمان شراکت راهبردی «بدون محدودیت» را امضا کرده و به موجب این پیمان متعهد به اجرای رزمایش‌های منظم و تمرین هماهنگی بین ارتش‌های خود شدند.

از سوی دیگر هر ۲ کشور در قبال طرح اخیر «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا برای یک سامانه پدافند موشکی جدید به نام «گنبد طلایی» و قصد وی برای از سرگیری آزمایش تسلیحات هسته‌ای بعد از وقفه‌ای به مدت بیش از ۳۰ سال در این آزمایشات، اظهار نگرانی کردند.

